Elezioni forse ma la campagna elettorale è continua: Agcom deve imporre la par condicio continua

Elezioni in vista? Comunque sia, il possibile ricorso alla scadenza elettorale è tornato nel novero delle cose di questo

mondo, avverte Vincenzo Vita in questo articolo pubblicato anche sul Manifesto. Elezioni forse, sarà quel che sarà. Tuttavia, è davvero il momento di attrezzarsi con regole finalmente aggiornate, volte a preservare le pari opportunità tra le diverse forze in campo.

La legge n.28 del 2000 sarà un po’ desueta per ciò che attiene alla rete, ma i regolamenti applicativi lo sono ancor di più.

Tanto più in relazione all’attività di monitoraggio delle presenze in video e in voce dei vari soggetti. Le tabelle che periodicamente vengono pubblicate sul sito dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni appartengono a materiali e strumenti di indagine piuttosto stagionati. Legati all’analisi quantitativa tipica dell’età analogica. I dati così calcolati dicono qualcosa, ma non tutto.

Innanzitutto, la fruizione si è via via ibridata. Alla visione del palinsesto classica si è unita la

navigazione nella rete e nei social. Costruendo una platea di composizione tecnologicamente mista e

socialmente composita. Per lo meno, dunque, il monitoraggio andrebbe aggiornato. Il metodo,

soprattutto in un caso simile, è pienamente sostanza.

Non solo. Il mero calcolo delle unità di consumo non mette in rapporto tale elemento con l’ascolto effettivo, secondo un criterio di rilevazione che fu appannaggio del centro di ascolto radicale. Sarebbe opportuno rilanciare

quell’impostazione, che correggerebbe una lettura parziale e superficiale.

Manca una diagnosi qualiativa

Inoltre, manca, dopo qualche tentativo del passato, una diagnosi qualitativa. Da costruire sulla base

di criteri obiettivi, utilizzando parametri di giudizio adeguati e non arbitrari. Per esempio, è

necessario rapportare i programmi agli atti autorizzatori per i privati e al contratto di servizio per il

servizio pubblico. La comunicazione, al di là della natura societaria di chi vi opera, insiste su beni

comuni e la competizione di mercato non deve essere l’unica bussola.

Ora che l’Agcom è entrata a pieno regime con la sua nuova consiliatura è lecito attendersi una

revisione compiuta del meccanismo di monitoraggio. Per evitare storture colpevoli. Che si voti per le

assemblee politiche o no, è evidente che siamo in una permanente campagna elettorale.

I divieti sotto elezioni

Del resto, come ha sottolineato da tempo la sociologia dei media, il periodo di tutela (dalla indizione

dei comizi al voto) va dilatato, ribadendo anche norme elementari. Come il divieto di trasmettere

interviste preconfezionate al di fuori delle redazioni o videomessaggi. Insomma, la par condicio è

sempre, non unicamente per gli ultimi trenta giorni.

L’Agcom provò a normare gli undici mesi free dell’anno, con i regolamenti n.200 del 2000 e n.22 del

2006. Ma oggi essi appaiono una ben fragile barriera per tutelare l’articolo 21 della Costituzione dal

diluvio di informazione propagandistica. Urge un atto coraggioso e creativo.

Del resto, che le attuali tabelle fornite dall’autorità siano insufficienti si evince dalla lettura del

papiello inerente al periodo tra il primo e il 31 dicembre del 2020, l’ultimo pubblicato. Certamente

però qualche traccia emerge. Ad esempio, vi è una preponderante presenza di Matteo Salvini al Tg2

(edizione ordinaria e Post). Sopra Conte e Mattarella. Sempre il segretario leghista è in ottima

posizione, al secondo posto, sia nel tg1 sia nel tg3.

Al di là di ogni giudizio di merito, è necessario sottolineare una forte sottoesposizione del Movimento5stelle, che pure ha tuttora il numero maggiore di parlamentari. In affanno la presenza del Partito Democratico. Ai margini la rappresentazione della sinistra. Con l’eccezione di Roberto Speranza in veste di ministro.

Rubriche, talk show e le elezioni

Non parliamo, poi, delle rubriche extra-tg o dei programmi di intrattenimento, politicamente

parlando terra di incaute invasioni di campo. Vi è, infine, il delicato argomento dei talk, dove la

legge n.28 sembra talvolta proprio ignorata. Con l’aggravante della riproposizione continua degli

stessi ospiti. Chi decide caratteri ed ampiezza della compagnia di giro? E perché tra i giornalisti

chiamati a commentare brilla l’assenza, tra gli altri, de il manifesto?

Agcom e commissione parlamentare di vigilanza date un segno, fate un cenno.