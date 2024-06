L’oroscopo del 13 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 13 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se in mente avete un’idea o un progetto e non sapete bene cosa fare, siete indecisi, parlarne con un amico di cui vi fidate potrebbe essere la cosa migliore, vi farà un gran bene. Dalla conversazione otterrete delle risposte che non avete mai preso in considerazione e prospettive d’aiuto a vedere la situazione sotto una nuova luce. Più in generale, sul posto di lavoro se in alcune circostanze vi siete sentiti sottovalutati riguardo a ciò che dicevate, è tempo di parlare con sicurezza senza temere giudizi o critiche. Amore: in coppia, è il momento di dare una scossa positiva alla relazione e parlare con il partner anche delle vostre preoccupazioni. Soli: correre dietro a una persona che non vi merita è solo una gran perdita di tempo. Guardate altrove.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Il vostro è un segno che in qualsiasi circostanza anziché reagire impulsivamente è incline ad aspettare, riflettere e considerare la mossa successiva. Atteggiamento che vi è tornato utile parecchie volte ma ora non funzionerà più. In questo momento ciò di cui avete bisogno è la capacità di agire rapidamente ed essere abbastanza coraggiosi da non pensare alle conseguenze delle azioni. Se volete realizzare qualcosa o raggiungere un obbiettivo evitate dunque di essere perfezionisti e adottate un approccio spontaneo. Amore: in coppia, grazie a Marte in Toro c’è grande passione, sul fronte eros l’intesa con il partner è perfetta. Soli: determinati a conquistare e ci riuscirete. In ogni caso non dovete confondere desideri e realtà. Eviterete delusioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se per un po’ di tempo avete fatto del vostro meglio per tenere nascosta una questione delicata ultimamente potrebbe essere stato molto più difficile, soprattutto a causa di una persona in particolare che è riuscita a scavare abbastanza a fondo non solo in questa particolare situazione ma anche in altre. Quando capirete chiaramente che sta facendo di tutto per trasformare la situazione in una tragedia fissate dei paletti invalicabili! Amore: in coppia, se oggi vi ostinerete a vedere i lati negativi della relazione è evidente che direte addio all’intesa. Soli: con la Luna in Vergine rischiate di idealizzare l’amore, di mettere su un piedistallo chi vi attrae e chi eventualmente vi corteggia. Attenzione a fare castelli in aria. Non è tutto oro ciò che luccica.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con i passaggi odierni il vostro intuito è al top! E’ una giornata in cui più che mai se la voce interiore vi suggerisce di cogliere un’opportunità dovete fidarvi! Dubitare del vostro istinto in questo momento sarebbe un errore poiché vi farà imboccare la strada del successo! Su un altro piano: che si tratti di vita personale o di lavoro, attenzione a prendere impegni troppo ravvicinati e di conseguenza fare delle promesse che non potete mantenere. Affrontate una cosa alla volta e manterrete salva la vostra reputazione. Amore: in coppia, se siete nervosi, meglio comunicarlo al partner. In caso contrario non apprezzerà le vostre osservazioni acide. Soli: voi avvertirete meno gli effetti della dissonanza ma non sarete dell’umore giusto per fare concessioni.

Leone (23 luglio-23 agosto)

L’assetto planetario odierno rappresenta un invito a entrare in azione, a prendere l’iniziativa. Ci sono momenti, come oggi, in cui agire impulsivamente può essere utile, andare a vostro vantaggio. Se ad esempio una persona vi offre un’opportunità che potrebbe favorire un progetto o un piano e che sapete potrebbe svanire nel giro di poco, dovete coglierla al volo. Su un altro piano: per oggi fate attenzione a spendere più di quanto potete permettervi. Esaminate il budget e cercate di capire come mantenerlo in equilibrio. Amore: in coppia, provocherete in modo divertente il partner e l’atmosfera sarà allegra e piccantina. Soli: sbalzi d’umore per cui cercate di cambiare atteggiamento. In caso d’incontro dovete far risplendere la vostra immagine!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Saturno: è la giornata giusta per fare il punto sugli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere. Se esaminandoli vi accorgerete che le cose non stanno andando nel verso da voi desiderato, cercate di capire dov’è che dovete correggere il tiro. Con questo transito, inoltre, se volete evitare delle discussioni accese con amici e familiari l’atteggiamento migliore è mostrare maggiore elasticità. Amore: in coppia, sospettosi, oggi penserete che il partner vi nasconda qualcosa. Ma voi siete sicuri di raccontare sempre tutto? Soli: siete delusi da un recente flirt ma da qui a pensare che negli affari di cuore siete sfortunati ce ne corre. Tiratevi su, uscite. L’amore spesso arriva quando meno ce l’aspettiamo.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

In passato, forse anche di recente, potrebbero esserci state delle situazioni in cui vi siete fatti mettere i piedi in testa. Sul momento avete subìto, vi è sembrato l’atteggiamento più semplice ma sapete bene che a lungo andare ha avuto un impatto sulla salute e il benessere. I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per muovervi in modo diverso e parlare apertamente di quanto è accaduto. Che si tratti di lavoro o vita personale non dovete permettere che qualcuno vi prevarichi o vi manchi di rispetto. Amore: in coppia, con il partner se desiderate un chiarimento? Fate pure ma evitate di essere troppo pignoli. Soli: i pianeti rappresentano un invito a pensare ai metodi da utilizzare e soprattutto agli errori da evitare per raggiungere i vostri obiettivi d’amore!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi astrali odierni favoriscono qualsiasi cambiamento che avete intenzione di fare nello stile di vita, rappresentano un’ottima occasione per sostituire alcune cattive abitudini con altre più sane. Al contempo, con la dissonanza Luna-Saturno cercate di capire se la vita sociale in qualche modo limita il progresso. Potreste, ad esempio, aver bisogno di dedicare meno tempo alle relazioni e concentrarvi di più sugli obiettivi importanti da raggiungere. Stasera spegnete pc e telefono e rilassatevi. Amore: in coppia, piccoli disaccordi che potrebbero essere risolti decidendo di parlarne con tranquillità e sincerità. Soli: incontro con una persona che vi affascinerà ma potreste avere difficoltà a lasciarvi andare alle emozioni. Inutile aggiungere che sarebbe un errore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un giovedì emotivamente un po’ complicato e la cosa migliore è quella di stare in compagnia di persone che offrono il loro affetto, vi incoraggiano, in poche parole scaldano il vostro cuore. La dissonanza odierno Luna-Saturno oggi vi rende riservati, non avete voglia di socializzare né di chiacchierare. Visto che non siete dell’umore giusto per comunicare anziché costringervi a entrare in contatto nella vita sociale, cercate di dirigere l’attenzione sulle ambizioni professionali e pensare a un modo per concretizzarle. Amore: in coppia, evitate che piccole incomprensioni vi facciano litigare. Sapete bene che non ne vale la pena. Soli: le emozioni fanno un giro sulle montagne russe. Con la dissonanza Luna-Saturno evitate di dare giudizi su una persona.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

In qualsiasi relazione ci sono alti e bassi, indipendentemente dalla durata e ovviamente lo sapete. Comprendete l’importanza del tempo trascorso insieme dunque non scendete dalla barca quando la situazione diventa difficile. In questo momento le cose vanno bene dunque è più probabile che esprimiate la vostra gratitudine e l’apprezzamento in un modo meraviglioso, premuroso e allo stesso tempo pratico. Evitate di essere troppo pragmatici. Amore: in coppia, introdurrete nella relazione romanticismo, passione ed eros. Serata meravigliosa. Soli: le relazioni attuali non corrispondono realmente ai vostri desideri. Venere oggi vi metterà sulla strada giusta.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un giovedì in cui potreste dare il via a una conversazione importante di lavoro o di affari così da porre fine alle tensioni con una persona. Un dialogo sincero vi permetterà di sistemare una situazione, chiarire e in questo modo avere la possibilità di andare avanti con una collaborazione o un progetto. Le incomprensioni svaniranno, le spiegazioni reciproche apriranno la strada al progresso. La vostra capacità di comunicare oggi è top dunque cogliete al volo questa opportunità per ricucire i rapporti. Amore: in coppia, il piacere e la passione oggi sono al centro della scena. Lasciatevi travolgere da questa energia gioiosa e piccantina. Soli: che si tratti di accettare gli inviti o avere incontri su una app di appuntamenti oggi dovete mettervi in gioco!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nelle finanze studiate un piano d’azione, è tempo di prendere sul serio la vostra stabilità. Se desiderate la sicurezza, un atteggiamento disinvolto non è il migliore, soprattutto se avete dei progetti ambiziosi da concretizzare e che nelle finanze necessitano di tenacia e coerenza finanziaria. Al contempo se in questo settore riscontrate dei problemi, cercate di riflettere su cosa potrebbe causarli. Fissate degli obiettivi che riflettano i vostri veri bisogni e desideri e lavorate gradualmente per raggiungerli. Amore: la giornata dovrebbe essere molto interessante. È difficile prevedere esattamente cosa vi aspetta, ma senza dubbio accadrà qualcosa di importante e sorprendente. Soli: uscite, incontrate nuove persone. In programma non ci sono delusioni romantiche.