L’oroscopo del 26 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 26 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Pesci alle spalle del vostro segno indica la necessità di ritagliare del tempo solo per voi o, meglio ancora, concedervi una pausa. Tuttavia, il buon aspetto Mercurio-Saturno mette in luce il buon senso e il desiderio di un piano o di una strategia. È un buon momento per organizzare la casa o fare qualcosa di produttivo dietro le quinte.. È un ottimo momento per dare il tocco finale a un progetto o per affrontare problemi che di solito preferite evitare o rimandare. Amore: in coppia, se l’umore non è al top appoggiatevi alla dolce metà: è la vostra bussola, troverà le parole giuste per tirarvi su. Soli: per oggi accantonate gli incontri romantici, non dareste il meglio!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Se state bussando a una porta e non si apre probabilmente è quella sbagliata. Informazioni errate o una comprensione distorta di ciò che desiderate o che vi viene offerto potrebbero significare che non è adatto a voi. C’è un’altra porta che potrebbe sembrare più piccola e meno appariscente e che bussando si aprirà immediatamente. L’occasione giusta potrebbe sembrare inizialmente poco allettante, persino noiosa ma potrebbe invece far arrivare grandi gratificazioni. Amore: in coppia, un atteggiamento diplomatico e collaborativo vi farà ottenere molto di più e andrete avanti con serenità. Soli: noterete qualcuno solo se sentirete un’attrazione speciale. E non sbagliate.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto tra la Luna in Pesci e Venere in Cancro, è una giornata in cui nel lavoro arriveranno dei complimenti dal boss per il lavoro svolto oppure attraverso la vostra attività aumenteranno i guadagni. Non è escluso, infine, che una persona cara vi faccia un regalo che vi renderà felici. Al contempo, con l’armonia Mercurio-Saturno grazie all’astuzia e a una buona dose di concentrazione, sarete in grado di abbattere qualsiasi ostacolo o problema. Amore: in coppia, se ci sono punti di vista diversi, chiarite la situazione il più rapidamente possibile, trovate un terreno d’intesa. Soli: concentrerete l’attenzione solo su persone che come voi, sono in cerca dell’amore.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ tempo di andare oltre! Nel lavoro è una fase in cui potreste avere difficoltà a mollare vecchie aspirazioni professionali o un precedente percorso professionale. Anche se la cosa potrebbe essere spiacevole, non dovete permettere che ostacoli il vostro progresso. I passaggi odierni al vostro segno ricordano che avete ancora molto da ottenere dal vostro lavoro: dovete solo rimboccare le maniche e impegnarvi per il futuro anziché pensare al passato! Amore: in coppia, aprirete la serata con sensuali carezze, dolci complimenti al partner e la concluderete in modo bollente! Soli: di una persona vi piacerà la delicatezza e il suo atteggiamento romantico. Farete parecchia strada insieme.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Se di recente alcune paure non vi hanno permesso di raggiungere un obbiettivo è inevitabile che proviate un po’ di frustrazione ma dare troppa attenzione non sarebbe saggio. Il buon aspetto odierno Mercurio-Saturno rappresenta un invito a esaminare la situazione con calma, razionalità e ad avere una nuova prospettiva. Cos’è che vi impedisce di compiere il prossimo passo? Dovete andare oltre: affrontate il vostro timore e provateci! Amore: in coppia, assaporate le emozioni e i momenti con il partner. Se nei giorni scorsi siete stati entrambi impegnati, una cenetta romantica è un’ottima occasione per sentirvi vicini. Soli: la situazione sta cambiando. Il cuore batte forte per una persona.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La vita sociale brilla, avete la possibilità di stringere nuove relazioni e una in particolare potrebbe trasformarsi in una solida amicizia, insieme all’altro avrete la possibilità di collaborare a un progetto o dare il via a un’attività redditizia. Potrebbe volerci del tempo ma sentirete che potete fidarvi di questa persona e in seguito i fatti vi dimostreranno che avevate ragione. Non solo non vi deluderà ma andrete anche molto d’accordo. Sarà un successo per entrambi! Amore: in coppia, cercate di accantonare le responsabilità di lavoro e stasera al primo posto mettete la dolce metà! Soli: sognate il grande amore ma al contempo temete che lo incontrerete mai! Più sicurezza in voi stessi e lanciatevi nella conquista.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Volete ampliare i vostri orizzonti e creare nuove opportunità per fare passi avanti nella carriera. Avete le idee chiare e siete concentrati più del solito. Con il buon aspetto Mercurio-Saturno, oggi potreste ricevere una valida offerta. Valutate ovviamente i pro e i contro ma potreste rendervi conto che vale sicuramente la pena di accettare. Potreste non vedere immediatamente dei risultati ma più andrete avanti e più capirete di aver preso la decisione giusta. Amore: in coppia, decisi a mantenere la pace nella relazione, il partner apprezza e il dialogo è facile. E’ tempo di appianare le diversità di opinione e guardare nella stessa direzione. Soli: un incontro oggi potrebbe essere amore a prima vista.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Avete splendide energie per risolvere un problema presente in una relazione di lavoro o personale. Vi esprimete con sicurezza e siete in grado di chiarire la situazione con grande tranquillità. Con il buon aspetto Mercurio-Saturno in mente avete tante idee e progetti ed è tempo di parlarne con il boss, i colleghi o i clienti. Siete pronti ad assumere la responsabilità di eventuali iniziative creative che potrebbero migliorare il vostro lavoro! E i risultati saranno splendidi. Amore: in coppia, evitate di dare delle direttive al partner. Siate gentili e delicati: è così che lo convincerete a fare ciò che volete. Soli: avvertite il bisogno di teneri abbracci e farete di tutto per incontrare qualcuno che appaghi il vostro desiderio.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto tra Mercurio e Saturno oggi vedete le situazioni in modo realistico, non per come le desiderate o, al contrario, le temete. Avere le idee chiare vi permetterà anche di avere una conversazione aperta e sincera con le persone care sulle questioni finanziarie riguardanti la casa e la famiglia. Parlerete su cosa potete permettervi di fare e all’occorrenza stringere la cinghia contando sulla partecipazione di tutti oppure penserete a un investimento. Amore: in coppia, con la dolce metà oggi pianificherete un viaggetto romantico, una seconda luna di miele. Soli: decisi a moltiplicare le uscite e i contatti ed è un atteggiamento positivo che aprirà la porta a un meraviglioso incontro romantico.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se avete intenzione di raggiungere un obiettivo personale o di lavoro, per realizzarlo vi sarà utile avere un piano preciso. Grazie al buon aspetto tra Mercurio e Saturno nei prossimi giorni risolvere la questione potrebbe essere più semplice. In questo momento siete più concentrati che mai e avete l’opportunità di smuovere le acque e farlo in un modo che dimostri il vostro impegno. Avete decisioni in sospeso? Prima di agire approfondite i dettagli. Amore: in coppia, vi piace molto il comfort della casa ma se capite che la dolce metà inizia ad annoiarsi, invitate gli amici o uscite con loro. Soli: frequentate sempre le stesse persone e ora vorreste incontrare nuovi volti. Che aspettate?!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza tra la Luna in Pesci e Giove in Gemelli, vi rende molto generosi nei confronti di voi stessi o di chi vi circonda. Il rischio è che non vi porrete limiti e la tendenza sarà quella di largheggiare, regalare una somma di denaro senza pensarci due volte. Sia chiaro, se avvertite il bisogno di concedervi una gratificazione e non spenderete un occhio della testa, non dovete privarvi. poiché la meritate. Da un punto di vista più pratico, non rimandate a domani ciò che potete fare oggi. Amore: in coppia, con il partner l’amore riprende slancio, diventa sempre più forte. Soli: se siete all’inizio di una storia, i sentimenti sono intensi e insieme vi godete il presente senza pensare al futuro!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un ottimo mercoledì per impegnarvi in qualcosa o con qualcuno, poiché siete molto concreti e consapevoli dei vostri limiti. Anche se può sembrare negativo, nel vostro caso è positivo poiché molto spesso ignorate i confini e i limiti del quotidiano. Ma oggi, soprattutto nel lavoro, volete essere presi sul serio: sapete esattamente cosa siete in grado di realizzare e determinati a trasformarlo in realtà. Amore: in coppia, conversazioni costruttive, proiettate al futuro! Oggi osservate la relazione con uno sguardo diverso, più positivo! Soli: una persona con cui avete un flirt, vorrebbe fare un passo avanti. Ora non temete di impegnarvi e insieme darete il via a una bella storia d’amore.