L’oroscopo del 10 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 10 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 10 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Avete intenzione di migliorare nella carriera, guadagnare di più o persino cambiare il percorso professionale? Con il buon aspetto odierno Sole-Urano potreste avere splendide e nuove idee. Se, al contrario, non avete ben chiaro cosa volete è un ottimo momento per iniziare a cercare le possibilità che ci sono nel mondo del lavoro. Il transito, infine, potrebbe coincidere con una seconda possibilità: se vi siete fatti scappare un’ottima opportunità, oggi potreste riacchiapparla! Amore: in coppia, sfruttate questa giornata per lasciare alle spalle le preoccupazioni familiari e assaporare insieme la complicità. Soli: sono favoriti gli incontri importanti, avrete la possibilità di vivere la bella storia che aspettate da tempo.

Oroscopo 10 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Se avete voglia di fare qualcosa che vi entusiasma ma vi sentite bloccati oppure vi manca la sicurezza necessaria per provarci, con Marte in Capricorno la musica cambierà. A dare la spinta per progredire potrebbero essere le parole di un amico o semplicemente la sensazione che potete sicuramente farcela. E dopo i primi passi non guarderete indietro. E’ anche possibile che nel lavoro abbiate delle buone idee o che riceverete delle congratulazioni per il risultato ottenuto. Amore: in coppia, cercate di prestare maggiore attenzione al dialogo. Parlate, dite ciò che provate e non dimenticate le parole d’amore.. Soli: se avete intenzione di conquistare un cuore, dovete prima aprire il vostro, mostrare chi siete..

Oroscopo 10 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto Sole-Urano è una giornata eccellente per fare progressi in un progetto di lavoro o personale che vi appassiona, per cui date il via alla creatività! Al contempo il transito indica una sorta di risveglio, sarete consapevoli del vostro valore professionale e sarà proprio questo a innescare una trasformazione, anche a livello finanziario. E’, infine, un eccellente momento per elaborare piani e strategie così da poter raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore! Amore: in coppia, la giornata si apre e si chiude alla grande! Diciamo che con il partner sarà un mercoledì magico, di dichiarazioni d’amore. Soli: il grande incontro non affatto lontano. Dovete solo guardarvi intorno e lasciarvi andare alle emozioni.

Oroscopo 10 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui avete le idee chiare per raggiungere con maggiore facilità un obbiettivo e siete pronti a elaborare un piano solido. E’ tempo inoltre di andare a fondo ed esaminare le questioni che prendono troppo tempo, energie ed eventualmente denaro. Potreste rendervi conto che alcune esperienze del passato potrebbero essere la causa di problemi che vanno avanti da tempo e che riguardano le finanze, gli affari o le relazioni. Risolverete e volterete pagina. Amore: in coppia, baci e ancora baci in questo romantico mercoledì! I vostri occhi brilleranno, i cuori batteranno all’unisono: cosa volere di più? Soli: un segnale a chi vi corteggia aprirà la strada a una storia d’amore. Le vostre aspettative saranno soddisfatte.

Oroscopo 10 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata estremamente produttiva: siete molto coinvolti nel lavoro – impegnate tutte le energie – e nei rapporti con i colleghi o collaboratori. Avete intenzione di realizzare grandi cose e ciò potrebbe spingervi ad avere un atteggiamento autoritario, essere molto esigenti. Non è così che saranno pronti a seguirvi con entusiasmo anzi, al contrario, attirerete la loro ostilità. Fate attenzione inoltre a essere eccessivamente critici anche nei confronti delle persone care. Amore: in coppia, è un mercoledì in cui entrambi desiderate mantenere le reciproche promesse. C’è amore e tenerezza. Soli: una persona vi corteggerà senza sosta e voi cederete. Forse si tratterà di un flirt ma in questo vedrete un felice presagio sentimentale per il prossimo futuro..

Oroscopo 10 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui i passaggi astrali sono positivi, nel lavoro sarete molto creativi, produttivi e pronti a prendere l’iniziativa. E sarete orgogliosi di voi, di quanto avete fatto, dei risultati. Nel 2023 avete cambiato le carte in tavola, ribaltato la vostra vita, lasciato alle spalle qualcosa o qualcuno e per il vostro segno non è sempre facile dare il via o accettare un cambiamento. In ogni caso, ciò vi farà disporre – lavoro o vita personale – di una nuova libertà e oggi ne sarete molto soddisfatti. Amore: in coppia, organizzate una serata diversa dal solito, è il momento ideale! Per una volta mettete uno stop a serietà e responsabilità. Soli: se avete un appuntamento romantico, vi riserverà una bella sorpresa, le conversazioni sincere porteranno a una relazione appagante.

Oroscopo 10 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Ascoltare ciò che hanno da dire gli altri riguardo ad alcune situazioni, non solo consentirà agli altri di mettere le carte in tavola ma vi farà guadagnare tempo prezioso per capire le vostre emozioni prima di impegnarvi. Avete inoltre ottime idee e una gran voglia di concretizzarle. Il buon aspetto Sole-Urano, indica al riguardo l’arrivo di una bella opportunità. Dovrete impegnare parecchio tempo ed energie ma ci sarà chi vi sosterrà affinché riusciate ad ottenere il meritato successo. Amore: in coppia, solo due parole: osate chiedere! Dal partner oggi potete ottenere tutto ciò che desiderate. Soli: se avete puntato una persona in particolare, in breve tempo nascerà una dolce storia d’amore.

Oroscopo 10 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Riguardo al giudizio su alcune persone, per oggi evitate di saltare alle conclusioni. Alcune potrebbero sorprendervi positivamente, mostrando alcune qualità nascoste. Al contempo cercate di capire, lavoro o vita privata, cosa volete fare veramente. Potreste scoprire che i cambiamenti che desiderate sono piccoli anziché importanti. Potreste ad esempio iniziare puntando al vostro benessere, alla salute. Avrà un benefico effetto a catena sulla vostra vita in generale! Amore: in coppia, la ruota dello zodiaco gira a favore degli innamorati! Con il partner c’è passione e dolcezza. Soli: siete dotati di carisma e magnetismo, dunque la porta dell’amore è spalancata!

Oroscopo 10 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui entrare in azione anziché lasciare che una determinata situazione segua la corrente e pensare “accada quel che accada”, In questo momento potreste pensare che la vita sia ingiusta nei vostri confronti ma sarete comunque spinti ad agire. Nei prossimi giorni imboccherete la direzione più veloce e giusta per voi così da ottenere il risultato che desiderate e non permetterete alle emozioni di prendere il sopravvento e bloccarvi. Presto, risolverete tutto! Amore: in coppia, ritagliate del tempo per dimostrare al partner quanto lo amate! Non rimarrete delusi. Soli: è probabile che una bella parentesi romantica vi faccia vedere la vita sotto una nuova luce. Incontrerete una persona con cui parlerete di amicizia prima che di amore.

Oroscopo 10 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un mercoledì ottimo per quanto concerne le questioni di tipo pratico, gli affari e qualsiasi conversazione avrà una conclusione positiva. Molto sensibili, percepirete ciò che provano gli altri ma non permetterete che questo ostacoli il risultato che desiderate. Con il buon aspetto Sole-Urano avrete la capacità di guidare la conversazione nella direzione da voi voluta e dunque mettere tutto a posto. Non dovrete sentirvi in colpa se una volta tanto, metterete voi in cima alle priorità! Amore: in coppia, parlerete entrambi in modo sincero di questioni importanti. E proverete un gran sollievo. Soli: attratti da un persona? O la va o la spacca! Oggi l’impulsività prende il sopravvento e vi lancerete. In ogni caso andateci piano…

Oroscopo 10 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni non vi rendono molto socievoli, avete bisogno di pace e tranquillità, forse siete in attesa di una risposta importante. Non c’è bisogno di inventare delle scuse, dite semplicemente a chi vi circonda che desiderate stare per conto vostro. E probabile che rifletterete sulla vostra situazione, ripenserete al passato, farete una sorta di bilancio: anche se al momento avete delle incertezze, vi sentite scombussolati tenete presente che uno o due progetti cambieranno in meglio la vostra vita. Amore: in coppia, non dovete sentirvi in colpa se avete degli sbalzi d’umore. Basta saperli gestire affinché non diventino troppo frequenti ma il partner vi ama così come siete! Soli: vi ponete tante domande, cercate di capire il comportamento di una persona che vi corteggia ma non trovate una risposta. Dovete solo pazientare.

Oroscopo 10 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una splendida giornata, quella ideale per dare il via a un nuovo progetto tuttavia non aspettatevi di vedere immediatamente grandi risultati. Non solo, procedete a un ritmo costante così da mantenere alte le energie, avendo inoltre aspettative realistiche. Procedendo velocemente, a fine giornata sarete esauriti e frustrati e i risultati non saranno all’altezza del vostro impegno. Iniziate a pianificare, a fare delle ricerche: vi permetterà di godere di più dell’intera esperienza. Amore: in coppia, siete ipersensibili, un po’ permalosi, prendete alla lettera qualsiasi commento del partner. Fate leva invece sulla sensualità! Soli: potreste rendervi conto di aver puntato sulla “preda” sbagliata e provare delusione. Se non altro l’avete capito in tempo.