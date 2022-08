Oroscopo 11 agosto tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo dell’11 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dell’11 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 11 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Vi trovate in una fase dinamica, produttiva ma evitate di fare troppo. Tuttavia esplorare nuove opzioni sarà elettrizzante: chissà dove potrebbero portarvi. Siete comunque in un periodo di pace interiore e di benessere fisico che vi sta aiutando molto a recuperare energie mentali e del vostro corpo. Una vacanza vi servirà ancora di più come preparazione per affrontare il prossimo mese. Amore: in coppia per oggi è meglio tenere per voi ciò che pensate. Non sempre è bene dire tutto ciò che frulla nella mente. Soli: anche se la solitudine vi pesa, vi amareggia, per oggi non è aria di incontri e conquiste. Pazientate.

Oroscopo 11 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Siete come spesso vi accade alla ricerca certezze e sicurezze e fare un salto nel buio può essere stressante. Ma qualche cambio di atteggiamento potrebbe farvi eliminare la paura di lanciarvi in un’iniziativa coraggiosa. Non c’è bisogno di premere l’acceleratore: fate piccoli passi quotidiani nelle direzione dei vostri obbiettivi. Certo, qualche disagio strada facendo potrebbe esserci ma un approccio costante li minimizzerà. Amore: in coppia il partner sa che può contare su di voi, siete la sua roccia. Il legame è sempre più forte. Soli: fare incontri tanto per movimentare la giornata non vi interessa. Volete una vera storia d’amore e avrete una splendida sorpresa.

Oroscopo 11 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ per voi giunto il momento di parlare di alcuni problemi, delle emozioni che avete taciuto, e che non volevate affrontare. Può essere anche un momento in cui parlerete di alcuni momenti spiacevoli che in qualche modo vi hanno reso più forti ma che ora vanno risolti definitivamente. Non accadrà nel giro di un giorno ma una chiacchierata sincera potrebbe far muovere le cose nella giusta direzione. Amore: in coppia è tempo di esprimere i sentimenti, aprire il dialogo e sistemare eventuali problemi con il partner. Soli: siete un po’ troppo presi dal lavoro, da alcune questioni familiari, dagli amici e dunque poco disponibili.

Oroscopo 11 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Sarete molto loquaci, convincenti ma al contempo potreste avere la tendenza ad analizzare eccessivamente tutto, a spaccare il capello in quattro. Il che significherà tormentarvi e avere difficoltà a portare a termine quanto dovete. Cercate di rimanere con i piedi per terra, siate pratici e lasciate in pace i neuroni. Sarete sicuramente più produttivi e tranquilli. Amore: in coppia con il partner l’intesa è perfetta, siete entrambi appagati. Soli: intenso desiderio di vivere una grande passione. Ma è pur vero che le aspettative sono molto alte…

Oroscopo 11 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

In questo momento potrebbero arrivare belle e numerose opportunità di lavoro. Una collaborazione potrebbe rivelarsi molto redditizia. Nel vostro settore del denaro e al riguardo sarete realistici: vorrete occuparvi di cifre e non di sogni e speranze. Esaminare attentamente i costi di un progetto o un piano vi farà capire se è il caso o meno di andare avanti. Amore: in coppia: il quotidiano è diventato noioso, pensate di non avere tempo solo per voi? Parlatene con il partner. Soli: cambiate metodo d’approccio, anche se pensate che sia giusto. E’ inutile pianificare, prendete la vita con più leggerezza.

Oroscopo 11 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Siete in un periodo in cui avete la giusta spinta per impegnarvi al massimo ma anche in modo divertente. Continuate su questa strada: più vi muoverete in varie direzioni e più ne trarrete dei vantaggi. Il vostro coinvolgimento appassionato per qualsiasi cosa deciderete di intraprendere, l’energia con cui vi muoverete, attireranno positivamente l’attenzione, farete un’ottima impressione. Amore: in coppia le emozioni sono amplificate, potreste dire ciò che forse nemmeno pensate. Soli: se una persona vi corteggia, anche online, non cercate il pelo nell’uovo, non create problemi.

Oroscopo 11 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ il vostro momento di riposo per rigenerare le energie e vi sarà molto utile per affrontare la fase successiva. C’è quindi l’opportunità per ricaricare le batterie. Tenete presente che il vero cambiamento deve iniziare a livello interiore profondo. A quel punto scattano delle forti motivazioni che vi permetteranno di plasmare gli eventi esterni. Vi farete così trovare pronti per i nuovi impegni. Amore: in coppia se non siete d’accordo su qualcosa, non dovete farla per forza. Soli: se una persona vi attrae lanciatevi nella conquista senza tentennare e senza porvi troppe domande.

Oroscopo 11 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un’ottima giornata per scoprire o riscoprire dei progetti interessanti. Siete molto convincenti, pronti a contattare e motivati. Chi vi circonda è attratto dalle vostre idee, dallo stile di comunicazione, dalle intuizioni uniche. Sfruttate questo momento per proporre un progetto: chi conta sarà interessato a ciò che direte e vi darà la spinta giusta per raggiungere il vostro obbiettivo. Amore: in coppia amate il partner ma avete difficoltà a capire qualche discussione. Soli: se una persona vi attrae, cancellate dubbi e incertezze: fatevi avanti.

Oroscopo 11 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Finalmente dopo un periodo di appannamento avete le carte in regola per “attaccare” frontalmente gli obbiettivi importanti. Se volete progredire è il momento di darvi da fare: otterrete ciò che avete in mente. Non è escluso che riguardo ai vari progetti arrivino delle occasioni fortunate. Il che sarà un notevole aiuto a fare in modo che le cose si snodino nel migliore dei modi. Amore: In coppia cercherete di capire meglio il partner, sarete più attenti del solito e questo sarà molto apprezzato. Soli: un incontro e conseguente conquista vi appagheranno. Lasciatevi andare senza pensare al futuro.

Oroscopo 11 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

In questo momento avete la possibilità di cambiare le cose, a patto che sfrutterete questo momento. Avete questa grande opportunità, potete esplorare settori di cui sapete poco o addirittura nulla. Oltre ad acquisire nuove informazioni, imboccherete strade che scateneranno il vostro entusiasmo, andare oltre i soliti limiti vi piacerà. La vita potrebbe passare a un nuovo e più positivo livello. Amore: in coppia c’è una splendida complicità sia nel quotidiano che nei momenti di intimità. Soli: amore e lavoro non vanno mischiati. Se non volete problemi, evitate di entrare in questo tipo di situazione.

Oroscopo 11 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Avere delle conversazioni su alcune questioni importanti permetterà al vostro proverbiale istinto di mettersi al lavoro e trovare le soluzioni più giuste. C’è anche una realissima opportunità per abolire una abitudine malsana o lasciare alle spalle una situazione pesante che prosciuga le vostre energie. Il pensiero di cambiamenti e quello di progetti futuri vi aiuteranno molto. Amore: in coppia è arrivato il momento delle reciproche domande così da capire dov’è che si possa migliorare la vostra relazione. Soli: un flirt vi sta facendo impazzire e non sapete se chiudere o andare avanti con la nuova conoscenza.

Oroscopo 11 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Entrate in una fase in cui concludere negoziati e accordi sarà più facile. Più in generale sarete molto coinvolti nelle conversazioni riguardanti progetti a lungo termine. E’ una giornata in cui nella vita sociale potrebbero esserci incontri stimolanti, con persone positive. Vi sentirete accettati per come siete: il che sarà liberatorio, proverete un senso di grande benessere. Amore: in coppia il desiderio reciproco è al top, sentite inoltre che il partner vi spalleggia e la relazione diventa sempre più forte. Soli: da un incontro potrebbe scattare una notevole attrazione. Nascerà una storia che vi spingerà a fare dei cambiamenti.