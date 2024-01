L’oroscopo del 14 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 14 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 14 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Pesci è una domenica piacevole, all’insegna della pigrizia e del relax dunque fate soltanto ciò che più vi piace, concedetevi una tregua dalle richieste del mondo circostante. Tuttavia, anche se è vero che avete bisogno di riposo extra, cercate di mantenere flessibile il programma della giornata: potrebbe arrivare un invito a un evento e alla fine sarete contenti di aver partecipato. Amore: in coppia, cercate di essere meno rigidi e di ricordare che nella vita a due a volte è indispensabile fare delle concessioni. Soli: inizierete una conversazione con una persona tanto per passare il tempo ma man mano che parlerete sarete entusiasti!

Oroscopo 14 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Pesci, oggi avvertite il forte bisogno di comunicare con chi vi circonda, uscire con gli amici, i familiari. In ogni caso, quando vi esprimete fate attenzione poiché qualcuno potrebbe essere particolarmente sensibile: anche se non vi piace l’idea di dover camminare sulle uova solo per proteggere l’ego di una persona, con un atteggiamento corretto farete un favore a voi stessi. Non è il momento di discutere. Amore: in coppia, cambiate musica! Buttate le incomprensioni in un cassonetto e cercate di ritrovare la complicità, puntate a un dialogo costruttivo. Soli: evitate di correre dietro a una persona poco interessata. Potete trovare qualcuno che è molto più adatto a voi!

Oroscopo 14 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Pesci al vostro segno consiglia di ascoltare il sesto senso, forse sta cercando di dire qualcosa. Ignorandolo rischiate di farvi scappare qualche bella opportunità. Al contempo è un’ottima domenica per quanto riguarda le amicizie: collaborate con gli altri e loro ricambiano il favore. Attirate più facilmente persone che vi supportano e incoraggiano a raggiungere gli obbiettivi personali o lavorativi. Amore: in coppia, siete di malumore ma se riuscirete a essere meno scontrosi, l’atmosfera tornerà serena… Soli: l’amore oggi non è al centro dei vostri pensieri: siete nervosi, agitati e a dirla tutta anche po’ lunatici!

Oroscopo 14 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

L’odierna Luna in Pesci rappresenta – per il vostro segno – un invito a uscire dalla vostra zona di comfort e fare qualcosa di diverso, vivere una piccola avventura. Qualsiasi cosa deciderete di fare, cambiare scenario vi farà un gran bene e vi permetterà di ricaricare le batterie, soprattutto se dovete prendere una decisione importante e vi sentite sotto pressione. Vedrete la situazione da una prospettiva diversa. Amore: in coppia, giornata ideale per le dichiarazioni d’amore, puntare alla tenerezza. Organizzate una cenetta romantica per esprimere i reciproci sentimenti. Soli: oggi avete l’opportunità di incontrare tante persone nuove, diverse da quelle che frequentate solitamente. È ora di mettere fine a una storia passata e prendere invece nuove decisioni.

Oroscopo 14 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una domenica in cui sarete meno estroversi del solito ma non è un segnale negativo per la vostra vita sociale. Potete comunque frequentare gli amici, divertirvi senza essere comunicativi come al solito. Al contempo, prima che inizi un’altra settimana di lavoro, il buon aspetto tra la Luna in Pesci e Giove in Toro, è d’aiuto a delineare un piano solido in modo da raggiungere un obbiettivo che avete a cuore. Amore: in coppia, la routine vi porta ad allontanarvi dal partner, almeno con il pensiero, e avrete la testa altrove. Ma la dolce metà riuscirà a parlare al vostro cuore. Soli: apritevi a un’opportunità di incontro, potrebbe essere online, con una persona che vive non molto distante da voi.

Oroscopo 14 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Voglia di pensare prima di tutto a voi, soprattutto se nei giorni scorsi non vi siete sentiti rispettati da chi vi circonda, vi hanno messo sotto pressione con continue richieste. Se dagli altri non ottenete l’attenzione che desiderate dovete iniziare a farlo da soli. Concedetevi un regalo, andate in una spa per un massaggio rilassante o semplicemente ritagliate un po’ di tempo tranquillo per conto vostro. Amore: in coppia, se tra voi e il partner ci sono delle tensioni riguardanti una questione familiare, fate attenzione poiché oggi potrebbero esplodere. Soli: l’impazienza, la voglia di trovare a tutti i costi l’amore oggi potrebbe giocare qualche brutto scherzo, ovvero una delusione.

Oroscopo 14 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Per oggi, vale la pena di esaminare il vostro budget, valutare quanto state spendendo e per cosa spendete il denaro. Individuerete immediatamente alcune aree che devono essere modificate. Avere un quadro completo e chiaro della situazione finanziaria vi permetterà di organizzare meglio la vostra vita, concentrarvi sulle priorità e di risparmiare molto tempo e denaro, per cui evitate di rimandare. Amore: in coppia, tra sogni frustrati e l’umore mutevole, non vi sentite particolarmente realizzati. Reagite per un nulla e la relazione ne risente. Riprendetevi, potete farlo. Soli: i pianeti scatenano insicurezze, paure: placate l’ansia, è solo un brutto scherzo dei passaggi astrali.

Oroscopo 14 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Pesci annuncia una domenica divertente, l’atmosfera è all’insegna della leggerezza e avete la possibilità di rilassarvi e prendervela comoda. Mostrate l’affetto che provate nei confronti di amici e familiari, organizzate un’uscita per godere della reciproca compagnia. Volendo, potete dedicare la vostra attenzione a un progetto personale o professionale che avete a cuore e su cui state lavorando. Amore: in coppia, i passaggi astrali vi permettono di valutare alcuni aspetti della relazione. È essenziale fare il punto sui vostri sentimenti e le vostre esigenze. Soli: fate attenzione: le incomprensioni o imbrogli da parte delle persone saranno all’ordine del giorno.

Oroscopo 14 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Pesci è una domenica in cui sarete felici di godere del comfort della vostra casa e concentrarvi sulle persone care. Le conversazioni con un familiare saranno significative, soprattutto se riguarderanno le questioni di denaro. Tranquilli, non scateneranno ansia né discussioni. Avvertite inoltre anche il bisogno di rilassarvi leggendo un bel libro o guardando un film e vi farà un gran bene. Amore: in coppia, con i passaggi odierni, cercate di puntare sulla tenerezza: migliorerà notevolmente la vostra situazione. Soli: i transiti potrebbero segnare la fine di un flirt che sembrava promettente. E da oggi sarete più attenti…

Oroscopo 14 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il Sole, Mercurio e Marte nel vostro segno siete dotati di tonnellate di energie e dovete impegnarle al meglio. Uscite, stringete nuove relazioni e andate in posti diversi dal solito. Scoprirete inoltre che è più facile creare legami attraverso le esperienze condivise, dunque sarebbe una buona idea trovare attività che vi consentano sia il movimento che la conversazione. In serata, rilassatevi in casa. Amore: in coppia, difficoltà a gestire le emozioni, dovreste forse fare il punto della situazione. Cosa volete veramente? Una volta trovata la risposta, inizierete con il piede giusto. Soli: potreste innamorarvi di una persona sposata o comunque impegnata in una relazione. Ma ciò non vi sembrerà un impedimento…

Oroscopo 14 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Luna-Giove rappresenta un invito a sfruttare al massimo la vostra domenica, godere del tempo libero, concedervi qualche peccatuccio di gola, provare benessere nel comfort della vostra casa e assaporare il momento presente. Per oggi mettete da parte impegni e inviti nella vita sociale e rilassatevi. Prima che inizi un’altra settimana lavorativa avete bisogno di rigenerare le energie. Amore: in coppia, proporre al partner di cambiare alcune abitudini quotidiane, farà entrare una boccata d’aria fresca nella relazione. La dolce metà sarà d’accordo. Soli: anche se in questo momento frequentate una persona e la storia sembra promettente, avete dei dubbi. Volete di più? Non esitate a parlarne.

Oroscopo 14 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna nel vostro segno è un’ottima domenica per socializzare: contattate dunque gli amici di sempre e quelli nuovi, saranno felici di trovarsi in vostra compagnia. La vostra allegria oggi è contagiosa e la leggerezza sarà una grande risorsa per superare eventuali ostacoli. Potete infine concedervi il ​​lusso di acquistare qualcosa che sognate da tempo, senza provare alcun senso di colpa né pentirvi. Amore: in coppia, con il partner potete assaporare insieme la dolcezza dell’amore, l’accordo e la complicità sono totali! Soli: è la giornata l’ideale per lanciarvi nella conquista di un cuore, Un cuore, non due o tre: evitate di giocare su più fronti.