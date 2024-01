L’oroscopo del 21 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 21 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 21 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Plutone torna in Acquario, per i prossimi venti anni sosterà nel vostro settore della vita sociale ed è qui che aprirete un nuovo capitolo. Il transito trasformerà le vostre amicizie: alcune relazioni di lunga data potrebbero chiudersi ma avrete la possibilità di stringere nuovi legami con persone in linea con il vostro stile di vita. Se siete pronti per una svolta professionale, ricordate che il lavoro di squadra fa sì che il progetto funzioni. In Capricorno, il pianeta ha fatto di voi dei leader e ora siete in grado di prendere una decisione importante riguardante la vostra vita. Amore: in coppia, in questo momento è importante trovare un compromesso, fare delle concessioni. Soli: trovate le parole vincenti per conquistare chi vi attrae! Siate audaci, coraggiosi, orgogliosi! Funzionerà a meraviglia, l’altro/a sarà affascinato dal vostro atteggiamento.

Oroscopo 21 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Plutone in Acquario, farà emergere quelle vostre qualità che hanno sonnecchiato e saranno utili a farvi ottenere il successo. Capirete chiaramente qual è il percorso che volete intraprendere, la vostra carriera e gli obiettivi potrebbero cambiare radicalmente e raggiungerete dei risultati che trasformeranno la vostra vita. Nel lavoro, e nella vita personale, acquisirete maggiore potere ma cercate di farne buon uso: in caso contrario, ovvero non sfruttandolo in modo positivo potrebbe avere un effetto boomerang. Non dovete abusarne. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono dei problemi cercate di riprendere il dialogo: il partner vi ascolterà attentamente e tornerà il sereno. Soli: magnetici ma a conquistare è la vostra semplicità. In programma ci sono momenti piacevoli, lasciatevi andare.

Oroscopo 21 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Dopo il Sole, oggi Plutone entra in Acquario in armonia con il vostro segno: il pianeta della trasformazione annuncia una rinascita, avrete la possibilità di cambiare totalmente la vostra vita, di vivere nuovo esperienze che cambieranno completamente la vostra prospettiva. C’è una forte possibilità che nel corso dei prossimi venti anni riprenderete gli studi o vi specializzerete i in qualcosa che vi permetterà di avere successo, viaggerete o vi trasferirete in una città diversa da quella attuale. In ogni caso, eliminate relazioni malsane e fate spazio a persone positive! Amore: in coppia, nella relazione desiderate introdurre qualche novità. Perché non parlarne con il partner? Insieme troverete le idee. Potrebbero riguardare una vacanza, l’acquisto di una casa, una nascita… Soli: un incontro potrebbe essere decisivo ma moderate i bollenti spiriti per non trasformare questa bella opportunità in un fuoco di paglia.

Oroscopo 21 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Plutone raggiunge il Sole in Acquario, nel vostro settore della trasformazione personale: finalmente non sarà più in dissonanza con il Cancro e nel prossimi venti anni preparatevi a grandi cambiamenti, anche interiori. Lasciare andare il passato apre le porte a nuove e promettenti avventure. Sarete concentrati sulle finanze, sugli affari, vorrete eliminare i blocchi emotivi. e sulla trasformazione della vostra vita. Capirete chiaramente i desideri e le vostre ambizioni più profonde, ciò per cui vale la pena investire tempo, energia ed eventualmente denaro. Amore: in coppia, siete particolarmente permalosi per cui evitate conversazioni su argomenti delicati. Il partner a un certo punto potrebbe perdere la pazienza. Soli: siete diffidenti, considerate gli amici un po’ troppo invadenti. Tiratevi su, bando al pessimismo!

Oroscopo 21 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Plutone in Acquario sosterà per i prossimi venti anni nel vostro settore relazioni personali o di lavoro. L’interazione con chi vi circonda vi permetterà di capire meglio voi stessi e al contempo chi far entrare a far parte della vostra vita. Alcune persone tireranno fuori il meglio di voi e altre il peggio, ma è proprio per questo che cambierete. Di sicuro percepirete chiaramente l’importanza dell’equilibrio dare/avere in qualsiasi relazione e vi muoverete di conseguenza. Molti con questo transito chiuderanno un un sodalizio professionale arrivato al capolinea. Amore: in coppia, l’atmosfera è perfetta per lanciarvi in un’avventura a due: saprete come motivare la dolce metà a raggiungere questo obiettivo! Soli: è il momento di divertirvi, uscire, prendere una boccata d’aria fresca, stare in compagnia degli amici. Voltate le spalle al passato!

Oroscopo 21 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il lungo transito di Plutone in Acquario, venti anni, annuncia che seppure passo dopo passo cambierete il metodo di lavoro, la routine e il vostro stile di vita. Sarete spinti a progredire nella carriera, appagare le vostre ambizioni, raggiungere i vostri obbiettivi. Tuttavia, attenzione a mettervi sotto pressione, essere più perfezionisti che mai per timore di commettere errori, a voler controllare tutto e tutti più del solito. La “lezione” da apprendere nel corso di questo transito è proprio quella di capire quando rallentare il ritmo e prendervela comoda. Amore: in coppia, affronterete degli argomenti che minano l’equilibrio della relazione e di cui fino a oggi non avete mai parlato. Vi sentirete sollevati! Soli: è una giornata in cui apprezzate il vostro status. Ed effettivamente vi offre dei vantaggi.

Oroscopo 21 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Plutone in Acquario per i prossimi venti anni avrà un ruolo positivo nella vostra vita, finalmente!, farà emergere il lato creativo della personalità. Probabilmente già avvertite l’esigenza di sfruttare il vostro potenziale e ora grazie al pianeta, nel corso di questo lungo transito avrete la possibilità di fare grandi cose, migliorare la vostra vita, raggiungere gli obiettivi personali o professionali in base alle vostre priorità. In qualunque cosa vi coinvolgerete o intraprenderete l’interesse sarà profondo, sarete maestri, non ci sarà spazio per la superficialità. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di più indipendenza e la dolce metà lo capirà, vi lascerà tutto lo spazio necessario. Non esagerate poiché sarebbe meno paziente e tollerante. Soli: se vi attrae una persona contesa da altri/e oggi tirerete fuori l’artiglieria pesante e non lascerete alcuna possibilità ai vostri concorrenti. Cercate invece di farlo nel modo più elegante possibile.

Oroscopo 21 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Plutone in Acquario per i prossimi venti anni sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Un lungo periodo in cui cui dovrete necessariamente affrontare alcuni problemi familiari profondamente radicati in modo da poter andare oltre. Le dinamiche della vostra vita domestica potrebbero iniziare a subire un cambiamento. Potreste traslocare in una nuova abitazione, inoltre, o ristrutturare, rinnovare la casa e al contempo, anche se non accadrà da un giorno all’altro, liberarvi dalle esperienze e dagli schemi che vi hanno impedito di puntare in alto. Amore: in coppia, desiderate aggiungere pepe alla relazione e vi impegnerete per organizzare una bella sorpresa alla dolce metà. serata piena d’amore e di passione. Soli: farete di tutto per mettere uno stop alla solitudine! E conquisterete chi vi attrae! La giornata promette un dolce incontro e belle promesse per il futuro.

Oroscopo 21 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Plutone in Acquario per venti anni sosterà nel vostro settore della comunicazione, avrete più influenza nel vostro ambiente professionale, sarete molto convincenti, capirete quale potere hanno le vostre parole su chi vi circonda. Se dunque avvertite il bisogno di esprimervi, insegnare, scrivere o apparire sui media, non esitate! Il vostro approccio alla vita infine, inizierà a cambiare, nel corso degli anni il modo in cui pensate e vi esprimete, seppure lentamente si trasformerà radicalmente. E’ un ottimo transito per la ricerca e lo studio approfonditi. Amore: in coppia, il partner avrà difficoltà a tenere il passo con il vostro ritmo frenetico: oggi volete vivere nuove avventure al suo fianco ma le rispettive aspettative sono diverse. Soli: avvertite il bisogno di provare emozioni forti e c’è la possibilità che una persona incontrata di recente riscaldi la vostra vita amorosa.

Oroscopo 21 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Plutone esce dal vostro segno, dove sostava dal 2008, ed entra in Acquario nel vostro settore delle finanze, dei beni, dei valori personali. Nell’arco dei prossimi venti anni farete una revisione di ciò che apprezzate veramente nella vostra vita, sia emotiva che materiale e ciò che un tempo ritenevate importante probabilmente cambierà. Durante il lungo transito potreste reinventare il modo in cui vi guadagnate da vivere e rafforzerete la vostra capacità di provvedere a voi stessi. Potreste avere a disposizione una somma che investirete nell’acquisto di una proprietà. Amore: in coppia, oggi potreste essere nervosi ma la dolce metà saprà come farvi rilassare, quando siete agitati è sempre al vostro fianco. Soli: accettate gli inviti e uscite! Un nuovo incontro potrebbe sfociare in una relazione romantica seria. Sarete felici!

Oroscopo 21 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Plutone entra nel vostro segno dove sosterà per venti anni: il vostro desiderio di avere successo sarà più forte, sarete concentrati su ciò che deve cambiare nella vostra vita così da trasformarla in modo positivo. Anche se questo capitolo sarà emotivamente intenso, ora che il pianeta non si trova più alle spalle del vostro segno, tirerete comunque un sospiro di sollievo. Preparatevi a vivere la vita al massimo del suo potenziale sia a livello personale che professionale.

Nel corso dei prossimi anni potreste decidere inoltre di cambiare l’immagine, a partire dal look! Amore: in coppia, nella relazione si apre un nuovo ed emozionante ciclo: è una giornata piena d’amore e di passione! Soli: a un’uscita con gli amici si aggiungerà una persona. I vostri sguardi si incontreranno spesso e saranno molto significativi. Sarà l’inizio di una bella storia.

Oroscopo 21 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Plutone in Acquario, per venti anni sosterà alle spalle del vostro segno: darete il via a una lenta trasformazione interiore nel corso della quale capirete a cosa o chi vi siete aggrappati inutilmente e al contempo farete emergere la vostra autentica personalità. Capirete quali atteggiamenti o quali situazioni nella vostra vita potrebbero aver spinto a un comportamento autodistruttivo o all’insicurezza. Potreste anche scoprire argomenti, ad esempio inerenti alla spiritualità, allo yoga o alla meditazione che vi appassioneranno e accenderanno il vostro interesse. Amore: in coppia, il dialogo è splendido, con il partner vivrete momenti piccantini. I pianeti decuplicano il vostro sex appeal e il desiderio. Soli: il vostro fascino è irresistibile e in programma c’è un incontro, scatterà un’attrazione. Aprite gli occhi!