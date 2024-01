L’oroscopo del 31 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 31 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 31 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata emotivamente complicata, con una persona cara o un collega potreste dover chiarire una questione e dovrete essere molto convincenti poiché l’altro lo sarà quanto voi. Evitate, dunque, di perdere la pazienza e mantenete la calma: un atteggiamento che vi permetterà di uscire vincenti dallo scontro verbale. Il vostro segno spesso permette alle emozioni di prendere il sopravvento ma con i pianeti in Capricorno dovreste riuscire a tenerle sotto controllo. Amore: in coppia, è un’ottima giornata per mettere ordine anche nella relazione che, probabilmente, ha bisogno di un po’ di pulizia. Mettete le carte in tavola e parlatene con dolcezza. Soli: dopo avervi dato buca, una persona manderà un sms che eliminerete senza nemmeno averlo letto. Ma ciò sottolineerà comunque la pesantezza della solitudine.

Oroscopo 31 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

In questo momento i pianeti sono schierati a vostro favore, il che indica che avete la possibilità di fare passi avanti nel lavoro, nella carriera e realizzare qualche ambizione. Tuttavia puntare a ottenere il massimo potrebbe richiedere parecchio impegno, più di quanto pensiate. Se le aspettative sono eccessivamente alte, dovete valutare quanto siano realistiche. Potreste avere in mente qualcosa che richiederà molto tempo ed energie, ma è l’iniziativa giusta per voi? Amore: in coppia, dite a voi stessi che avete superato un momento pesante. Il partner riuscirà a farvi sorridere di nuovo. Lasciatevi andare, coccolatevi a vicenda. Soli: incontri e conversazioni promettenti. Evitate che le paure prendano il sopravvento: sapete bene che non mettono al riparo da una delusione.

Oroscopo 31 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se riguardo a una situazione di lavoro o personale, provate forti emozioni ma all’apparenza siete indifferenti, è arrivato il momento di parlare. Anche se desiderate ignorare la questione dovete chiarire. In caso contrario, avrete problemi ad andare avanti e sarebbe un peccato. Su un altro piano: se avete intenzione di chiedere un prestito di denaro, non è il momento giusto: potreste ricevere un rifiuto. Aspettate fino a metà febbraio quando i pianeti entreranno in Acquario. Amore: in coppia, siete grati alla dolce metà per aver tirato su il vostro morale attraverso parole rassicuranti e al contempo divertenti. Fa di tutto per vedervi sorridere! Soli: un po’ troppo impegnato con il lavoro, gli amici, la famiglia, insomma non siete realmente disponibili e chi vi corteggia lo sente.

Oroscopo 31 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

I passaggi odierni, che si tratti di vita personale o lavoro, al vostro segno chiedono di stabilire dei limiti che vi garantiranno un maggiore equilibrio. Aggiungiamo che riguardo a queste nuove decisioni, potrebbe essere difficile convincere gli altri, probabilmente creeranno dei problemi che vi destabilizzeranno, potrebbero esserci delle discussioni accese ma al contempo è pur vero che dovete fare ciò che ritenete sia più giusto per voi e le persone care. Amore: in coppia, ci vorrà poco per far arrabbiare la dolce metà ma un bacio sistemerà tutto. Per oggi non parlerete più di un certo argomento ma di sicuro non mollerete facilmente la questione. Soli: cercherete di capire con discrezione se una persona corrisponde l’attrazione. La risposta sarà un po’ formale ma vi farà sorridere. Vi lancerete anche se questo sarà un flirt temporaneo.

Oroscopo 31 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete intenzione di ottenere un buon successo nel lavoro e con la strategia giusta potrebbe andare alla grande. Ritagliate del tempo per stabilire le priorità. I prossimi giorni e settimane rappresentano un’imperdibile opportunità per mostrare di che stoffa siete fatti e cosa siete in grado di fare per cui, rimboccate le maniche! Per oggi, evitate discussioni accese sul posto di lavoro: se capite di aver esagerato chiedete scusa e se sono stati gli altri, chiarite mantenendo la calma. Amore: in coppia, l’atmosfera del giorno privilegia un rapporto rassicurante rispetto alla passione ma avrà il potere di rafforzare la complicità. Soli: nulla vi sfugge, registrate alla velocità della luce ogni gesto e parola degli altri. Non perdete la spontaneità, chi vi corteggia potrebbe scappare.

Oroscopo 31 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se di recente avete speso allegramente, senza pensare alle conseguenze, è arrivato il momento di esaminare seriamente le finanze. Con gli aspetti astrali odierni, avete la possibilità di stabilire un budget più equilibrato. Esaminare anche i minimi dettagli non sarà complicato dunque fermatevi e fate il punto della situazione. Mettendo ordine, avrete la sensazione di aver risolto un puzzle complicato e sarete molto soddisfatti dei risultati che in seguito riuscirete ad ottenere. Amore: in coppia, con il partner affronterete alcuni argomenti che solitamente tenete per voi e parlarne vi farà sentire sollevati. Soli: è una giornata in cui apprezzate il vostro status. Ed effettivamente, non potete negarlo, offre anche qualche vantaggio.

Oroscopo 31 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il vostro è un segno che raramente prova invidia eppure oggi potreste provare gelosia nei confronti degli amici o dei superiori. Stop! Guardate i loro lati positivi ma per trarne ispirazione. Al contempo, anche se vi sentite pronti ad andare avanti con un progetto potrebbe valere la pena fare una pausa e chiedere un parere a qualcuno che vi eviterà parecchie ore di tentativi o eventuali errori. Amore: in coppia, vi amate ma oggi potreste avere difficoltà a capirvi. Forse state chiedendo troppo? Le parole a volte non servono, bastano i gesti di tenerezza. Soli: se non cambiate idea sulla sincerità di chi vi corteggia rischiate di rimanere soli e senza risposte a dubbi e interrogativi. Fate un piccolo sforzo e l’amore vi verrà incontro.

Oroscopo 31 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Anche se al momento le cose procedono bene, secondo voi non stanno andando velocemente come vorreste. L’impazienza prende il sopravvento, potreste essere ansiosi e anche un po’ preoccupati. Se avete la tentazione di accelerare, fermatevi poiché sarebbe un errore, non otterreste il risultato desiderato. Aspettate con pazienza e la convinzione che tutto si sta muovendo alla velocità giusta. Dedicatevi ad attività che vi consentano di distrarvi e rilassarvi. Amore: in coppia, la relazione diventa più stabile o si sta muovendo nella giusta direzione. Nuotate in un oceano di felicità. Soli: uscite, frequentate posti diversi dal solito, lasciatevi sorprendere dall’ignoto. Anche se dovesse nascere solo un flirt, se non altro capirete che il vostro potere di seduzione funziona sempre. E non è poco…

Oroscopo 31 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Ultimamente siete stati un po’ troppo esigenti con voi stessi e oggi dovreste concedervi un tregua. Presi dal lavoro, avete forse trascurato gli amici o i familiari, dimenticato ad esempio il loro compleanno. Parlatene con sincerità e scoprirete che nessuno vi serba rancore. Hanno capito che avete avuto molto da fare. Chiedete scusa con gentilezza e tutto sarà dimenticato. Altra buona notizia: potrebbe entrare, ovviamente gradita, una somma di denaro che aspettate. Amore: in coppia, la dolce metà ha programmato una serata romantica. Dal momento che si prende cura di voi, non importa cosa sarà. Dimenticate le conversazioni troppo serie e buon divertimento! Soli: potreste avere un incontro sorprendente in un luogo che, a prima vista, non è proprio propizio all’amore.

Oroscopo 31 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se vi trovate di fronte a una decisione e siete esitanti, confusi, cercate di trovare il tempo per riflettere e ritrovare la chiarezza. Quando possibile, esaminate il programma della giornata e ritagliate delle ore libere. Una volta risolta la questione tempo vi renderete conto che quelli che pensavate fossero dei problemi complicati in realtà è solo un puzzle in cui mettere le tessere al posto giusto. A quel punto tutto diventerà più semplice e a fine giornata, saprete cosa fare. Amore: in coppia, potrebbe esserci una discussione. Il partner ritiene che alcuni comportamenti o approcci devono essere modificati, ma voi la pensate in modo totalmente diverso. Soli: rifiutate qualsiasi forma di impegno, oggi non è una vostra priorità. Preferite vivere storie intense e brevi, concentrarvi sulla carriera e sugli obiettivi personali.

Oroscopo 31 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Bilancia la giornata parte con il piede giusto, l’atmosfera è leggera, siete di buonumore anche perché riceverete dei riconoscimenti, complimenti per il lavoro svolto. E’ possibile, inoltre, che in preparazione ci sia un viaggio. Forse non partirete immediatamente ma in ogni caso oggi inizierete a pianificare. Unica accortezza: in caso di discussione tra due persone – che non vi riguarda direttamente – anche se si tratta di amici o familiari, evitate di intervenire. Amore: in coppia, c’è il rilancio della passione, l’atmosfera con il partner è magica. In vista c’è una serata super. Soli: con la Luna in Bilancia, le possibilità di conquistare sono numerose. Uscite con gli amici o lanciate un invito alla persona che vi attrae! La risposta sarà positiva.

Oroscopo 30 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui sfidare voi stessi! Non solo sarete all’altezza di ogni situazione ma andrete oltre le vostre più alte aspettative. E’ un momento in cui spingere le cose in una nuova direzione vi caricherà di splendide energie. Imparate velocemente, siete aperto all’inedito e in grado di dare priorità a ciò che conta di più. Cercate dunque qualcosa che stimoli, nutra le mente, vi entusiasmi: in questo modo vi garantirete sicuramente una giornata emozionante. Amore: in coppia, una conversazione sincera rimetterà in carreggiata la relazione e sarete di nuovo in sintonia. Dovrete comunque convincere la dolce metà su alcuni punti, ma non farete pressioni. Soli: vi fiderete dell’intuito e uscirete con una persona evitando di girare film, mantenere la razionalità. Ma dimenticherete immediatamente i buoni propositi.