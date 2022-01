Oroscopo domani 10 gennaio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

E’ un lunedì in siete particolarmente generosi, spinti a fare qualcosa per chi vi circonda così da regalare un po’ di ottimismo. Inviare un mazzo di fiori come manifestazione d’affetto o invitare un caro amico a un concerto o un altro evento, renderà contenti voi per primi. Non vi aspetterete nulla in cambio, ma la vostra premura potrebbe rendere felici chi vi circonda, il che di per sé è già una ricompensa.