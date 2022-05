Oroscopo domani 23 maggio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

L’armonia Sole-Giove rappresenta un’opportunità per affinare alcune vostre abilità. Lavorerete sodo per dare il meglio, per la vostra soddisfazione personale, per far crescere un’attività. Potrebbe arrivare un’ottima offerta e sarebbe un peccato lasciarvela sfuggire. Il transito inoltre indica che è tempo di mettere da parte la timidezza, la riservatezza: chiedete dunque apertamente ciò che desiderate.