Oroscopo domani 26 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 26 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una situazione migliora la vita



Oroscopo domani Gemelli giovedì 26 agosto 2021

L’assetto planetario odierno potrebbe farvi trovare alle prese con una situazione che migliorerà la vostra vita, oppure la cosa nascere da un’idea un’improvvisa che vi viene in mente, una sorta di illuminazione. Nel caso riguardi le finanze un approccio mirato e determinato, sarà d’aiuto a ottenere un buon affare o un buon risultato. Su un altro piano: potreste contattare un amico che sembra attraversare un momento difficile. Il vostro contributo morale si rivelerà prezioso.

Oroscopo domani Gemelli di giovedì 26 agosto: amore

In coppia: prima di agire riflettete. Il capo non è uno solo: le decisioni vanno sempre prese in due! Soli: che si tratti dell’avventura di una notte o di una storia importante oggi siete decisi a chiudere con il passato e scrivere un nuovo capitolo.

Oroscopo domani 26 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): semplificare la vita

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 26 agosto: umore

Riguardo a una relazione in cui circola tensione, oggi avrete la possibilità di appianare le cose. Potreste sentire che è tempo di rimediare alla situazione. Nel corso di una conversazione dovrete sottolineare ovviamente cosa è che non va ma tenete presente che affrontare la questione con sincerità, potrebbe essere il primo passo per arrivare a una totale riconciliazione. Al contempo, il buon aspetto Mercurio-Plutone vi aiuto a capire cos’è che dovete eliminare per semplificare e migliorare la vostra vita nel prossimo futuro.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 26 agosto: amore

In coppia: i progetti con il partner sono sul punto di concretizzarsi e proprio nel momento in cui non ve l’aspettavate. Soli: se state vivendo una storia ambigua la cosa migliore per progredire è dire chiaramente quali sono le vostre aspettative.

Oroscopo domani 26 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): non dovete arrendervi

Oroscopo domani Acquario di giovedì 26 agosto: umore

Se concludere un accordo si sta rivelando una mission impossible, non dovete arrendervi. I passaggi astrali odierni saranno d’aiuto ad arrivare a una positiva definizione della situazione. Probabile tuttavia che siate costretti ad affrontare alcuni aspetti che non corrispondono esattamente alle vostre aspettative. In questo caso, evitate il braccio di ferro perché sarebbe inutile e controproducente: è andando incontro all’altro/a che sicuramente troverete un’intesa più che soddisfacente.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 26 agosto: amore

In coppia: voglia di proporre al partner progetti importanti ma avete riflettuto se siano davvero realizzabili?

Soli: desiderate una storia originale, diversa da quelle vissute fino a oggi. Trovarla non sarà affatto facile…

