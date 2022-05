Oroscopo domani 27 maggio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Per il vostro segno è un ottimo momento, avete tante idee brillanti e le concretizzerete ma la priorità odierna potrebbe essere quella di risolvere una questione prima che i nodi vengano al pettine. Potreste aver rimandato perché coinvolge emozioni complicate che non volete rivangare. Tenete presente che più rimanderete e più la situazione peggiorerà. Risolvete ora!

In coppia: armatevi di pazienza, la giornata è difficile, per cui fate leva sul pensiero positivo.

Con la dissonanza Venere-Plutone rischiate di trasformare un problema di poco conto in un chiodo fisso. Rimuginerete continuamente e non riuscirete a mollare. Farlo sarà la cosa più giusta e positiva. Non sarete così nervosi e agitati e potrete prendere una decisione più consapevole sul modo saggio e semplice per affrontarlo. Oroscopo domani Bilancia di venerdì 27 maggio: amore In coppia: potreste risolvere una situazione finanziaria che vi preoccupa da tempo, il partner sta facendo tutto il possibile per rendervi felici!. Insieme trascorrerete momenti piacevoli. Soli: sospettosi nei confronti delle persone che incontrate per la prima volta. Per oggi dimenticate l’amore e leggete un bel libro! Oroscopo domani 27 maggio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una critica costruttiva Oroscopo domani Acquario di venerdì 27 maggio: umore

Con la dissonanza Venere-Plutone, una conversazione di lavoro con il boss o un collega oppure un collaboratore potrebbe innescare un commento spiacevole o una critica nei vostri confronti. Anziché replicare con aggressività, ascoltate e poi riflettete con attenzione. Potrebbe rivelarsi una critica costruttiva, essere un indizio su cosa dovete eventualmente migliorare!

Oroscopo domani Acquario di venerdì 27 maggio: amore

In coppia: è difficile conciliare amore e malumore, motivazione e pessimismo. Se avete l’impressione che tutto stia andando storto, la colpa è dei transiti difficili. E’ solo una giornata “no”.

Soli: insoddisfatti, impazienti… Andate in una spa per un massaggio o impegnate le energie in palestra! Allenterete le tensioni.