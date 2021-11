Oroscopo domani 4 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 4 novembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): astuzia nelle questioni di denaro

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna Nuova in Scorpione indica che nelle situazioni di denaro, dovete essere realistici e astuti, esattamente com’è questo segno zodiacale, se occorre anche insinuando dei dubbi in chi avete di fronte. Al contempo, è un buon giovedì se avete intenzione di chiedere un prestito, in banca o anche a un amico o un parente. E se volete vendere qualcosa, troverete chi sarà pronto a comprare! Oroscopo domani Ariete 4 novembre amore

In coppia: il morale non è al top, avete la sensazione tutti ce l’abbiano con voi. Calma, soprattutto con il partner. Soli: La tripla congiunzione Sole-Luna-Marte potrebbe spingervi a commettere qualche imprudenza. Negli affari di cuore, non prendete iniziative. Oroscopo domani 4 novembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): vicini alle persone care

Oroscopo domani giovedì 4 novembre Leone umore

Il Novilunio in Scorpione potrebbe spingervi a creare rapporti più profondi con le persone care, amici stretti compresi, e godere un po’ di tempo in famiglia. Impegnandovi in questo senso, preparerete il terreno per alcune conversazioni che, in positivo, modificheranno parecchie cose. Per alcuni Leone, il transito può indicare un cambiamento del posto di lavoro: ad esempio il passaggio da remoto a quello in ufficio o viceversa.

Oroscopo domani giovedì 4 novembre Leone amore

In coppia: tra il morale sottotono e la stanchezza è difficile mantenere rapporti piacevoli con il partner.

Soli: cercate di distrarvi ma… per conto vostro! Oggi non siete una compagnia divertente.

Oroscopo domani 4 novembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): mollare alcune situazioni

Oroscopo 4 novembre Sagittario: umore

La Luna Nuova in Scorpione, sosta alle spalle del vostro segno: vi spingerà a esaminare quegli schemi mentali, quelle situazioni ormai superate e che dovete mollare. Rappresentano solo un ostacolo! Probabilmente è da tempo che ne siete consapevoli per cui, a questo punto, seguite l’istinto. Sarà un buon investimento – anche in termini di energie – per vivere un futuro più felice!

Oroscopo domani Sagittario 4 novembre: amore

In coppia: la Luna Nuova e Marte in Scorpione, spengono il vostro solito ottimismo, l’entusiasmo è assente. La dolce metà non saprà come essere d’aiuto. Soli: per oggi, la cosa migliore è guardare un film o fare sport. Non pensate all’amore…

