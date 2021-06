Oroscopo domani 24 giugno 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): un nuovo rapporto di lavoro

Oroscopo domani Cancro 24 giugno: umore

Il Plenilunio in Capricorno per il vostro segno è eccellente: in buon aspetto con Giove vi invita a sviluppare ancora di più gli affari, anche all’estero! Potrebbe nascere un nuovo rapporto di lavoro utile al progresso professionale.

Al contempo la Luna Piena, potrebbe mettere in luce un problema importante in una relazione ed emergere il risentimento represso. Parlare in modo approfondito della questione potrebbe comportare un cambiamento sincero e positivo.

Oroscopo domani Cancro 24 giugno 2021: come va l’amore?

In coppia: attenzione alla permalosità, potreste scatenare delle tensioni e sarebbe invece meglio mantenere l’armonia.

Soli: potreste non saper scegliere tra due persone e sembra che la cosa andrà avanti per le lunghe.

Oroscopo domani 24 giugno 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la via d’uscita

Oroscopo domani Scorpione 24 giugno: umore

Osservate le vostre reazioni agli eventi, sia oggi che nei prossimi giorni, poiché potrebbero dire molto sul perché una situazione rifiuta di cambiare. Le cose potrebbero anche aver raggiunto la fase in cui vi sentite bloccati insieme alla questione. Tuttavia, con il Plenilunio in Capricorno in buon aspetto con Giove, uno spiraglio di luce indicherà la via d’uscita.

Anziché resistere, rilassatevi e potrebbero arrivare le risposte. E’ un buon momento per affrontare quei problemi o progetti che in passato avete avuto difficoltà a risolvere.

Oroscopo domani Scorpione 24 giugno: amore

In coppia: voglia di ravvivare la routine e sicuramente insieme al partner troverete il modo. Serata divertente.

Soli: siete dotati di un intuito super, e lo sapete, dunque va seguito nel caso di incontro con una persona che vi attrae.

Oroscopo domani 24 giugno 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una nuova e salda amicizia

Oroscopo domani Pesci 24 giugno: umore

Con la Luna in Capricorno la vita sociale è in primo piano e potrebbe spingere voi e un’altra persona a essere più aperti e disponibili l’uno con l’altro. I prossimi giorni potrebbero rappresentare un’opportunità per abbattere un muro ed entrare in confidenza, parlare delle rispettive visioni della vita.

E’ un’ottima occasione per sviluppare una salda amicizia che durerà nel tempo. La Luna Piena, inoltre, sarà d’aiuto a risolvere un problema di tipo amministrativo: a darvi una mano potrebbe essere un esperto che conta ma non è escluso che arrivi da un vecchio amico.

Oroscopo Pesci 23 giugno: amore

In coppia: la Luna Piena in Capricorno fa arrivare un po’ di chiarezza nella relazione: dissiperà qualsiasi dubbio oggi è solo amore!

Soli: tornerà alla carica una persona che avete ignorato ma ora sarete ben disposti a dare il via a una storia.

