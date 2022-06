Oroscopo domani giovedì 9 giugno 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Con la dissonanza Luna in Bilancia-Marte in Ariete in casa l’atmosfera potrebbe essere un po’ elettrica, esserci delle tensioni soprattutto se di recente il lavoro è stato stressante e non avete dedicato abbastanza tempo ed energie per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Evitate dunque di partire in quarta alla minima osservazione.

Oroscopo domani Cancro 9 giugno: amore

In coppia: decisioni da prendere, iniziano a essere urgenti. Vi trovate di fronte a situazioni che dovrete risolvere. Soli: al solito flirtare oggi preferirete un approccio intellettuale. Ed è un modo originale per conquistare. Oroscopo domani 9 giugno 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): più permalosi del solito