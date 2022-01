Oroscopo domani mercoledì 26 gennaio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 26 gennaio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): una persona rifiuta il dialogo

Oroscopo domani Cancro 26 gennaio: umore

Mercurio retrogrado in Capricorno rappresenta un invito, per il vostro segno, al dialogo con una persona. Salvo che il vostro interlocutore sembra non abbia alcuna intenzione di parlare. Rifiuterà con fermezza di ascoltare e comprendere ciò che direte. E’ evidente che la persona in questione non cambierà e starà a voi decidere se adeguarvi alla situazione o chiudere la relazione.

Oroscopo domani Cancro 26 gennaio 2022: come va l’amore? In coppia: grazie a Venere e Nettuno, eliminerete alcune idee negative. Il partner vi trasmetterà gioia di vivere. Soli: le vostre iniziative sono coronate dal successo. Cercate di avere sicurezza in voi stessi e incontrerete l’amore! Oroscopo domani 26 gennaio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): nelle conversazioni avrete la meglio Oroscopo domani Scorpione 26 gennaio: umore La congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno accentua il vostro ingegno, il senso dell’umorismo, il già potente istinto, le vostre qualità ma soprattutto, avrete un forte e speciale senso degli affari molto speciale. Fino al 14 febbraio, negli incontri o conversazioni, anche commerciali, avrete la meglio su chi avrete di fronte. Oroscopo domani Scorpione 26 gennaio: amore In coppia: volete la passione così da rivivere le emozioni dei primi tempi. E farete in modo di riaccenderla! Soli: avete deciso di prendere le distanze da avventure effimere che non portano a nulla e che non vi somigliano. In marcia per incontrare il grande amore! Oroscopo domani 26 gennaio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una bugia bianca Oroscopo Pesci 26 gennaio: umore Ciò che le persone vogliono sentire e hanno bisogno di sentire, possono essere due cose diverse. Sapete bene che la cosa migliore è essere sinceri ma se siete preoccupati per la reazione che potrebbe avere una persona, imboccherete la strada più facile, ovvero direte una piccola menzogna. Tenete presente che la verità potrebbe non piacere ma se scoprissero che avete detto una bugia, piacerà ancora meno. Oroscopo Pesci 26 gennaio: amore In coppia: amate il partner – ricambiati – al punto che sareste pronti a fare di tutto pur di renderlo/a felice! Soli: l’amore oggi è dietro l’angolo, potrebbe arrivare all’improvviso, senza preavviso. Aprite gli occhi.

