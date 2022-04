Oroscopo domani sabato 30 aprile 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

In coppia: sempre innamoratissimi del partner oggi sarete ancora più generosi e toccherete il suo cuore. Soli: sex appeal al top e punterete l’interesse su più persone. La primavera vi mette voglia di volare di fiore in fiore…

Con la Luna Nuova in Toro, è il momento di brillare! Il transito apre un nuovo capitolo nei vostri rapporti di lavoro e negli impegni. Potete aspettarvi imprevisti colpi di scena! Nuove relazioni potrebbero offrirvi delle opportunità che fino a oggi non avete mai preso in considerazione. Il buon aspetto del Novilunio con Marte indica inoltre che avete tonnellate di volontà e determinazione: niente e nessuno potrà mettervi i bastoni tra le ruote!

La Luna Nuova in Toro sosta nel vostro settore della comunicazione e, in buon aspetto con Marte indica che potreste avere intenzione di dare il via a un’attività commerciale online. E’ un buon momento per fare passi avanti! Una conversazione, inoltre potrebbe andare meglio del previsto, in generale è un sabato in cui le cose andranno a vostro vantaggio e avrete di che essere ottimisti!