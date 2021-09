Oroscopo domani venerdì 17 settembre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 17 settembre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una situazione imbarazzante

Oroscopo domani Cancro 17 settembre: umore

Con la dissonanza Venere-Saturno potreste trovarvi di fronte a una situazione imbarazzante, soprattutto se voi siete intenzionati a parlare e l’altro/a a tacere. Tanto più proverete a intavolare una conversazione e tanto più la persona potrebbe chiudersi. Nei primi giorni della prossima settimana la situazione cambierà e parlerà anche troppo… ma se non altro ciò vorrà dire che sta comunicando. Per ora, non forzate la mano.

Oroscopo domani Cancro 17 settembre 2021: come va l’amore?

In coppia: l’atmosfera è riscaldata da passione e discussioni! Forse dovreste tacere alcune cose, anche se dette scherzando, rischiate di offendere il partner. Soli: un’uscita con gli amici potrebbe riservare una sorpresa. Scatterà un feeling seppure senza garanzia sulla sua durata… Oroscopo domani 17 settembre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): disaccordo con i familiari

Oroscopo domani Scorpione 17 settembre: umore

Su alcune questioni potreste essere in disaccordo con i familiari: evitate che diventino un chiodo fisso. Considerato che la situazione nei prossimi giorni prenderà una piega positiva, cercate dunque di essere meno fumantini e più diplomatici. Anziché pensare solo a ciò che è motivo di disaccordo, guardate anche ciò che vi unisce, in cui c’è comprensione. Il che vi permetterà di trovare un’intesa.

Oroscopo domani Scorpione 17 settembre: amore

In coppia: diciamo che oggi il partner non potrà parlare: appena vi contrarierà scatterete come molle! Puntate alla tenerezza. Soli: stare tranquilli da soli o con gli amici è ciò che volete. Nessuna intenzione di lanciarvi in una storia impegnativa.

Oroscopo domani 17 settembre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): dovete perseverare

Oroscopo Pesci 17 settembre: umore

E’ una giornata in cui potreste essere agitati riguardo a una situazione ma non è il momento in cui permettere ai dubbi di prendere il sopravvento. L’aspetto Venere-Saturno indica infatti che dovete comunque perseverare poiché è un atteggiamento che aprirà la strada a un progresso costruttivo. Tenete presente che con l’odierna Luna in Acquario, alcuni problemi potrebbero sembrare più grandi di quanto siano in realtà.

Oroscopo Pesci 17 settembre: amore

In coppia: poco attenti ai bisogni o alle esigenze del partner ma probabilmente non ve ne renderete conto. Il che non eviterà che l’altro/a si offenda…

Soli: tornare con un/a oggi potrebbe tentarvi. Aspettate domani, può essere che nel frattempo abbiate cambiato idea.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: MIGLIORARE IL PROGRESSO LAVORATIVO

TORO: CONCEDETEVI UN PO’ DI COCCOLE

GEMELLI: UN PO’ D’INSICUREZZA

LEONE: VI SIETE UN PO’ ISOLATI

VERGINE: STUFI DELLA SOLITA ROUTINE

BILANCIA: PUNTARE ALLA LEGGEREZZA

SAGITTARIO: UNA DELUSIONE

CAPRICORNO: LA SICUREZZA FINANZIARIA

ACQUARIO: RIMANDARE UNA CONVERSAZIONE