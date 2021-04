Oroscopo 16 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): alla larga dai disfattisti

Oroscopo Cancro 16 aprile: umore

I pianeti vi danno la spinta nella giusta direzione, iI successo dipende molto dalla fiducia in voi stessi e il buon aspetto Marte-Giove potrebbe motivarvi a intraprendere. Evitate, tuttavia, di dare ascolto a chi vi dice che non è fattibile. Se sentite, anche minimamente, che è possibile, fatelo.

Al contempo, la dissonanza Mercurio-Plutone – esatta domenica – potrebbe mettere in luce un rapporto conflittuale che una persona cara ha nei vostri confronti e dar prova di cinismo o aggressività. Va ignorata, fingete che non esista.

Oroscopo Cancro 16 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: prima di dire la vostra posizione su alcuni problemi aspettate uno o due giorni. In ogni caso, parlate con calma.

Soli: meglio soli che male accompagnati. E in effetti non è la giornata ideale per dare il via a una storia.

Oroscopo 16 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): pensare in grande

Oroscopo Scorpione 16 aprile: umore

Con l’armonia Marte-Giove, i livelli di energia – oggi e nei prossimi giorni – saranno alti, vi sentirete ottimisti e pronti a rivedere piani e progetti. Se avete puntato troppo in basso o vi siete auto sabotati, la situazione si ribalterà: penserete in grande e nelle scelte sarete più audaci. E’ un momento in cui valgono le azioni e non le parole: non pensate troppo, iniziate. Punto e basta.

Con questo aspetto astrale, non è escluso che abbiate intenzione di parlare con il boss del vostro stipendio. Rimanete fedeli alle vostre esigenze, Venere in Toro vi ricompenserà con un cambiamento che apporterà maggiore stabilità finanziaria.

Oroscopo Scorpione 16 aprile: amore

In coppia: più attenti nei confronti del partner, non spaccherete il capello in quattro. Che dire? Complimenti.

Soli: cercate di capire cosa volete davvero: un momento volete una storia, un altro momento siete indecisi…

Oroscopo 16 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): mostrare determinazione

Oroscopo Pesci 16 aprile: umore

E’ un venerdì impegnativo per cui quando ne avvertite il bisogno, fate un passo indietro e concedetevi una piccola pausa. L’armonia Marte-Giove può spingervi ad abusare delle vostre energie. L’aspetto è ottimo per affrontare dei problemi dovete fare solo attenzione a non fare più di quanto possiate realmente gestire.

Al contempo, potreste trovarvi di fronte a una decisione riguardante la casa o la famiglia, ed esitate. Non c’è motivo. Mostrate determinazione e andrà tutto nel migliore dei modi.

Oroscopo Pesci 16 aprile: amore

In coppia: poco elastici ma se sarete voi a volere qualcosa diventerete abili manipolatori.

Soli: desiderate una storia d’amore ma oggi invece di essere seducenti, a chi vi corteggia rischiate di fare domande fuori posto.

