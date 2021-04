Oroscopo per tutti i segni 21 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 21 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 21 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): sfruttare le belle energie



Oroscopo Gemelli domani 21 aprile: umore

Con la dissonanza della Luna in Leone e Saturno che fa riflettere, potreste avere una visione distorta riguardo alle motivazioni di una persona, c’è la possibilità che l’abbiate giudicata in modo sbagliato. Per questo motivo, al momento sarebbe meglio tacere. Se qualcuno agisce per puro interesse personale, potrebbe ovviamente non piacervi, ma forse è tutto ciò di cui è capace.

Su un altro piano: Marte nel vostro segno vi dota dell’energia e la spinta per portare a termine il vostro lavoro, firmare nuovi contratti e concludere accordi. Non rimandate: quando il pianeta entrerà in Cancro, giovedì, potreste non essere così motivati.

Oroscopo Gemelli di domani 21 aprile: amore

In coppia: atmosfera armoniosa, entrambi prendete la vita per il verso giusto. Grande tenerezza!

Soli: l’amore potrebbe bussare alla vostra porta attraverso incontri imprevedibili, improvvisi.

Oroscopo di domani 21 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): delusi da chi vi circonda

Oroscopo Bilancia di domani 21 aprile: umore

Anche se fate sempre di tutto per gli altri, oggi potreste scoprire, con grande delusione, che quando siete voi ad aver bisogno di aiuto non sono sempre disponibili. Se chi vi circonda sembra poco collaborativo, tenete presente che nei prossimi giorni la musica sarà più o meno la stessa.

E’ possibile che stiate chiedendo una mano alle persone sbagliate? Spargete la voce, perché qualcuno che non conoscete molto bene potrebbe essere pronto e ben lieto di aiutarvi.

Oroscopo Bilancia di domani 21 aprile: amore

In coppia: organizzate dei momenti di intimità, solo per voi due (ovvero se ne avete, senza figli).

Soli: potere di seduzione al top per cui se v’interessa un persona dovete solo farvi avanti!

Oroscopo domani 21 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): riemergono bei ricordi

Oroscopo Acquario di domani 21 aprile: umore

Grazie a una piacevole telefonata di un amico/a perso di vista – oppure un/a ex – oggi potrebbero riemergere bei ricordi. Non è escluso che potreste incontrarlo/a per puro caso e ciò regalarvi belle emozioni. Gli aspetti astrali odierni indicano inoltre che state cercando una casa, è possibile che troverete proprio quella di cui avete bisogno.

Su un altro piano: sfruttate le belle energie di Marte in Gemelli, potete progredire senza sentirvi sotto pressione. Siete concentrati, motivati e ciò raddoppia le possibilità di raggiungere i vostri obbiettivi.

Oroscopo Acquario di domani 21 aprile: amore

In coppia: atmosfera elettrica, avete la sensazione che il partner vi trascuri. Anziché rimuginare parlatene sinceramente!

Soli: è da un po’ che avete chiuso con il passato e siete pronti per una nuova storia. Cupido ha recepito il messaggio…

