Oroscopo per tutti i segni 25 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 25 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 25 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): ignorare i piccoli problemi



Oroscopo Gemelli domani 25 aprile: umore

La giornata non parte bene, potrebbero esserci delle conversazioni complicate oppure non riuscirete a contattare una persona o, ancora esserci dei contrattempi. Per quanto fastidiosi possano essere fate uno sforzo per andare oltre i piccoli problemi .

Con il trascorrere delle ore, la domenica sarà meno agitata, compreso il vostro stato d’animo e avrete voglia di uscire, divertirvi, incontrare gli amici. Tornerà il desiderio di esprimervi, darete la priorità a tutto ciò che vi regala gioia.

Oroscopo Gemelli di domani 25 aprile: amore

In coppia: il partner è un raggio di sole: vi aiuterà a scacciare i pensieracci e tutto si colorerà di gioia.

Soli: non dovete dubitare di un cambiamento nella vita affettiva: ci sarà e non è lontano.

Oroscopo di domani 25 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): evitare i confronti

Oroscopo Bilancia di domani 25 aprile: umore

E’ una domenica in cui, in alcuni momenti, potreste sentirvi vulnerabili e non essere in grado di affrontare le pressioni esterne: cercate di eludere quelle situazioni che potrebbero comportare un confronto o un dispendio di tempo ed energie.

Tuttavia analizzando una relazione d’amicizia potreste scoprire delle cose che non vi piacciono o quanto meno che non vi convincono. Vedrete i pro ma sarete consapevoli dei contro. Ciò non significa chiuderla improvvisamente ma se capite che non funzionerà, meglio parlare chiaro.

Oroscopo Bilancia di domani 25 aprile: amore

In coppia: è il momento ideale per concretizzare progetti importanti, parlare con il partner del futuro.

Soli: di relazioni effimere o complicate ne avete piene le tasche. E oggi, per incontrare il vero amore, vi affiderete al destino.

Oroscopo domani 25 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): buon equilibrio emotivo

Oroscopo Acquario di domani 25 aprile: umore

Pur avvertendo le dissonanze di Mercurio e Venere con Saturno, oggi vedrete la vostra situazione in modo più positivo, avrete un buon equilibrio emotivo. A essere d’aiuto è la presenza della Luna in Bilancia: è una domenica in cui, se siete adulti, saprete trovare il modo per tirare su il morale e se siete giovani, a dare conforto sarà un amico o un familiare.

Potreste anche dedicarvi alle attività che piacciono e questa parentesi di leggerezza vi piacerà. Ma non solo: con chi vi circonda, amici o familiari, l’accordo sarà totale.

Oroscopo Acquario di domani 25 aprile: amore

In coppia: il partner potrebbe farvi qualche critica e non saprete come reagire. La cosa migliore è valutare con un certo distacco.

Soli: una persona potrebbe riservarvi una delusione: voi vorreste l’amore mentre lui/lei solo una bella amicizia.

