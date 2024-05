Oroscopo Acquario, settimana 26 maggio – 1 giugno 2024, sfide e soluzioni.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Oroscopo dell’Amore dell’Acquario di questa settimana

Il tuo atteggiamento sarà cruciale nella relazione. Non essere una persona dominante in amore e sii anche un buon ascoltatore che rafforzerà il legame. Potresti incontrare il tuo ex partner e le possibilità di riaccendere la vita passata sono alte. Le persone sposate devono essere caute poiché ciò non dovrebbe influire sulla vita matrimoniale. Le donne native hanno alte probabilità di concepire e devi essere pronta ad accogliere un nuovo membro nella famiglia. Alcune donne troveranno la vita amorosa tossica e preferiranno anche uscirne.

Oroscopo del lavoro Acquario questa settimana

Puoi viaggiare per motivi di lavoro. I professionisti dell’IT, della sanità, dell’ospitalità, della panificazione e dell’aviazione vedranno nuove opportunità all’estero. Rimani nel buon libro della direzione ed evita il confronto con i colleghi. Alcuni uomini d’affari svilupperanno problemi con le autorità che potrebbero avere un serio impatto sul commercio. Risolvilo il prima possibile. Un artista o una persona creativa può avere la prima svolta nella sua carriera. I politici devono essere vigili sulle cospirazioni all’interno del gruppo.

Oroscopo del denaro Acquario questa settimana

Nessun problema finanziario ti disturberà. I lavori freelance o aggiuntivi contribuiranno alla ricchezza. Alcuni trader avranno buoni profitti. Tuttavia, le normative governative comporterebbero enormi spese finanziarie. Alcune quote in sospeso da tempo verranno saldate mentre potrai anche donare ricchezza in beneficenza. Puoi anche risolvere una controversia finanziaria con un fratello o un amico.

Oroscopo della salute dell’Acquario questa settimana

Coloro che soffrono di disturbi cardiaci devono essere cauti e potrebbero aver bisogno di cure mediche. Evita i cibi con un alto contenuto di oli e grassi. Scegli invece un pasto ricco di proteine, sostanze nutritive, vitamine e carboidrati necessari. È anche importante evitare sia alcol che tabacco per un giorno.