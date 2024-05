Oroscopo Acquario, settimana 19-25 maggio 2024, salute complicata.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Oroscopo dell’Amore dell’Acquario di questa settimana

Sii creativo nella tua vita amorosa ed entrambi dovete impegnarvi in attività entusiasmanti. Trascorri dei momenti splendidi in cui vengono prese decisioni cruciali per il futuro. I nativi single dell’Acquario incontreranno qualcuno di speciale nella prima parte della settimana. Non esitate ad esprimere i vostri sentimenti e la risposta sarà per lo più positiva. Un amico può essere motivo di problemi nella relazione amorosa e assicurarti che non permetti a una terza persona di dettare le cose nella relazione.

Oroscopo del lavoro Acquario questa settimana

Aspettatevi un aumento di stipendio o una promozione. Nuovi ruoli richiederanno uno sforzo aggiuntivo e dovrai anche essere pronto ad accogliere la squadra ottenendo il successo. La tua performance sarà un fattore chiave per il successo di un progetto. Il marketing e i venditori non troveranno produttiva la prima metà della settimana, ma la seconda metà darà buoni risultati. Gli imprenditori lanceranno nuove iniziative, ma non tutte le nuove partnership porteranno buoni risultati.

Oroscopo dei soldi Acquario questa settimana

Nonostante piccoli problemi monetari, la tua vita di routine andrà bene questa settimana. Assicurati di avere il controllo sulla spesa. Un piano finanziario può aiutarti a concretizzare e gestire il tuo portafoglio finanziario con una strategia ingegnosa. Prendi il supporto di un pianificatore finanziario per appianare le cose. Le donne native che sono imprenditrici riceveranno fondi esteri che migliorerebbero la loro situazione finanziaria.

Oroscopo della salute dell’Acquario questa settimana

I nativi diabetici dell’Acquario devono prestare attenzione alla loro dieta. Evita il cibo spazzatura e consuma più verdure. Gli anziani dovrebbero fare attenzione mentre salgono su un treno. Gli atleti possono sviluppare lesioni lievi. Rendi l’esercizio fisico, lo yoga e la meditazione parte integrante della tua routine. Le donne incinte devono stare attente.