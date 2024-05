Oroscopo Cancro, settimana 26 maggio – 1 giugno 2024, evita malintesi.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Oroscopo dell’Amore del Cancro questa settimana

La tua vita amorosa è intatta e non lasciare che terze persone dettino le cose. Le tue decisioni non dovrebbero essere influenzate da altri. Le donne sposate possono sviluppare piccoli litigi in casa ed è fondamentale risolverli con il sostegno del coniuge. Trascorrere più tempo insieme e condividere emozioni. Le relazioni amorose a distanza possono avere problemi minori a causa della mancanza di comunicazione. Risolvilo. Potresti anche incontrare un’ex fiamma per riaccendere la vecchia storia d’amore.

Oroscopo del lavoro del cancro questa settimana

Nessuna grande sfida professionale ti disturberà. Invece, più opportunità busseranno alla porta. Accetta le sfide sul lavoro per esplorare il coraggio professionale. Banchieri, contabili e gestori finanziari devono prestare attenzione poiché potrebbero esserci accuse di irregolarità nei fondi sul posto di lavoro. Questo potrebbe demoralizzarti, ma ricorda che le cose si sistemeranno in una settimana e la tua innocenza sarà dimostrata. Gli uomini d’affari possono prendere in considerazione l’espansione della propria attività o l’avvio di nuove partnership.

Oroscopo del denaro Cancro questa settimana Sei bravo in termini di soldi. La ricchezza arriverà e sarai in una buona posizione per prendere decisioni finanziarie cruciali. Alcuni nativi del Cancro investiranno in azioni, commercio e attività speculative. Procedi con il piano di acquisto di un veicolo o di una casa. Alcuni anziani dovranno spendere per il matrimonio di una figlia. Una questione legale all’interno della famiglia potrebbe richiedere che tu sostenga finanziariamente un parente o un fratello.

Oroscopo della salute del cancro questa settimana Coloro che hanno disturbi al torace o al cuore possono sviluppare complicazioni. Evita l’alcol e assicurati di fare esercizio correttamente. Gli anziani dovrebbero fare attenzione alla loro dieta. I bambini possono sviluppare lividi mentre giocano. Durante il viaggio assicurati di avere con te un kit medico.