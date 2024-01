Oroscopo della settimana dal 20 al 26 gennaio 2024 per i 12 segni dello zodiaco: ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario, pesci.

Arriva la Luna Piena collegata a Giove, le recenti frustrazioni sono la chiave per sbloccare le risorse di cui abbiamo bisogno per fare progressi.

ARIETE

21 marzo – 20 aprile

Azione. Nessun piano, idea o visione, non importa quanto sia valida, significa molto se non viene messa in pratica. Fidati di ciò che sai veramente questa settimana. E poi impegnarsi a farlo.

TORO

21 aprile – 21 maggio

Questa settimana sarà possibile un reale progresso. Stai andando ben oltre il tuo dovere. In effetti, il richiamo del dovere è così forte da sopraffare la tua capacità di concentrarti su qualsiasi altra cosa. Ma è davvero necessario assumersi così tante responsabilità? Non sei obbligato a nessuno.

GEMELLI

22 maggio – 22 giugno

La Luna Piena ti incoraggia a essere più riflessivo. Solo perché qualcosa sembra tutt’altro che ideale questa settimana, non liquidarlo come senza speranza o futile. Contiene qualcosa di prezioso.

CANCRO

23 giugno – 23 luglio

Non sei la persona che eri in questo periodo dell’anno scorso. Sei più saggio e più esperto. Capisci molto più di prima. Ciò significa che hai un quadro di riferimento molto più ampio in cui collocare una determinata questione. La Luna Piena ti incoraggia ad avere fiducia nei cambiamenti che hai attraversato e ti porta l’intuizione di attingere a tutto ciò che hai imparato.

LEONE

24 luglio – 23 agosto

Stai cercando la persona giusta con cui parlare. Ci sono buone probabilità, però, che non sia la persona a cui pensi per prima. Considera chi potrebbe essere in grado di esercitare la maggiore influenza sull’esito di questo delicato processo. La Luna Piena porta intuizione. Questa settimana, se sei abile, puoi facilmente risolvere una questione potenzialmente controversa.

VERGINE

24 agosto – 23 settembre

Devi rimanere concentrato. Ma già puoi vedere il potenziale futuro. Qualunque cosa porti questa settimana, non ti annoierai. Né rimarrai deluso. Se accogli il cambiamento nel tuo mondo, sarà in meglio.

BILANCIA

24 settembre – 23 ottobre

Hai buoni collegamenti? Hai influenza e potere? Potresti non pensarlo, ma è così, hai un contatto diretto con il potere supremo. Il tuo aiutante celeste sembra condividere una nuvola con l’aiutante celeste di qualcuno che è idealmente posizionato per aiutarti ad affrontare il tuo attuale enigma. Questa settimana, poiché il tuo sovrano, Venere, cambia segno, sii pronto a trarre vantaggio da alcune meravigliose coincidenze.

SCORPIONE

24 ottobre – 22 novembre

Solo perché hai preso una decisione e sei pronto per l’azione, non significa che lo sia qualcun altro. Solo perché hai chiaro ciò che deve essere fatto non significa che non siano confusi. Ciò significa che devi trovare un po’ di perseveranza. E se sei paziente, la collaborazione avverrà più velocemente di quanto pensi.

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre

Questa settimana di Luna Piena porta la prova che ti sei guadagnato rispetto e ammirazione nonostante tu sia stato fermamente determinato a non rinunciare alle tue convinzioni. Ben fatto.

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio

Mentre il Sole e Plutone lasciano il tuo segno poco prima che Venere si stabilisca, è tempo di onestà e chiarezza. Essendo il più aperto possibile questa settimana, incoraggerai il dialogo a cuore aperto. I risultati allevieranno il peso di qualcuno e consentiranno la crescita di un rapporto di fiducia.

ACQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio

A volte, quando siamo presi nel bel mezzo delle cose e abbiamo solo la possibilità di reagire, dimentichiamo che non stiamo spiegando ciò che gli altri hanno bisogno di sentire. Prendersi del tempo per descrivere le ragioni dietro le tue azioni farà una grande differenza per una relazione questa settimana.

PESCI

20 febbraio – 20 marzo

Gli eventi di questa settimana ti faranno riconsiderare la situazione, per le ragioni più belle possibili. Questo perché la Luna Piena evidenzia una nuova entusiasmante possibilità. Si sta presentando un’opzione inaspettata. Il tuo mondo sta (sotto molti aspetti) cambiando in meglio. Quindi, sentiti libero di improvvisare. Invece di fare quello che fai sempre, fai quello che vorresti poter fare.