Oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio, l’ultima del mese. Ecco una sintesi per tutti i segni.

ARIETE

(21 marzo – 20 aprile)

Un potente clima cosmico sta lavorando a tuo favore in questo momento. Puoi fare una trasformazione positiva e ottenere ciò che speravi. Un resoconto personale del tema natale ti dirà cosa è veramente possibile… e quando… e come. Scarica il tuo adesso!

TORO

(21 aprile – 21 maggio)

Ci vuole qualcosa di drammatico che accada perché possiamo cambiare i nostri modi. L’ispirante clima cosmico di questa settimana ti offre l’intuizione di rivedere il tuo approccio a una relazione. Senza bisogno di drammi, le cose stanno per migliorare.

GEMELLI

(22 maggio – 22 giugno)

Rullo di tamburi. Benvenuti allo spettacolo dei Gemelli! Questo evento tutto cantato è annunciato da Giove (pianeta della buona fortuna) che arriva nel tuo segno. Cosa significa? In una parola, progresso. Ciò è in parte causato dal cambiamento delle circostanze. Ma creato principalmente dal tuo atteggiamento mutevole. Puoi vedere le cose in modo diverso.

CANCRO

(23 giugno – 23 luglio)

Sei determinato a concentrarti e ad affrontare un problema di vecchia data. È nella tua lista di cose da fare da troppo tempo. Ma anche se stai dando la priorità alla cosa giusta, puoi permetterti di alleviare la pressione. Questa settimana porta un’idea stimolante che porta a una scorciatoia. Ma per trovarlo, è necessario fare un passo indietro e rivalutare. Da questo nuovo punto di vista, sarai in grado di vedere questa situazione nella sua vera prospettiva.

LEONE

(24 luglio – 23 agosto)

Ci sono momenti in cui dobbiamo motivarci e rimboccarci le maniche, e momenti in cui è meglio fare un passo indietro e lasciare che le cose si svolgano. Quale di queste politiche dovresti seguire questa settimana? Sotto questi cieli potenti, con solo un po’ di energia, puoi ottenere molto. Datti da fare!

VERGINE

(24 agosto – 23 settembre)

A volte il cosmo impiega un po’ di tempo per rispondere ad una richiesta. E quando arriva, abbiamo dimenticato di averlo sempre desiderato. Questa settimana porta qualcosa di cui una volta eri disperato. E con Giove in una nuova casa, continua a esprimere nuovi desideri. Potrebbero non realizzarsi questa settimana… ma in futuro… chi lo sa!

BILANCIA

(24 settembre – 23 ottobre)

Qualcosa nel tuo mondo sta iniziando ad avere un senso. Sìì! Una volta che tutto sarà andato a posto, ti sarà facile prendere una decisione. Ma non c’è bisogno di affrettarsi. Questa settimana, con Giove che cambia segno, ancora più cose inizieranno ad avere senso! Dato che hai dovuto affrontare così tanta incertezza, è comprensibile che tu voglia raggiungere un luogo di stabilità… velocemente. Ma nel disordine si nasconde una possibilità che non sei riuscito a vedere. Ciò che accadrà questa settimana potrebbe sorprenderti, ma ti delizierà e ti rassicurerà anche.

SCORPIONE

(24 ottobre – 22 novembre)

Questa settimana porta la chiarezza necessaria per riconoscere una situazione a cui probabilmente avresti dovuto obiettare qualche tempo fa. Non preoccuparti del motivo per cui hai permesso che le cose continuassero in un modo tutt’altro che desiderabile. Basta implementare un cambiamento positivo.

SAGITTARIO

(23 novembre – 21 dicembre)

Non aspettarti che sia completamente privo di problemi. I problemi continueranno a sorgere, perché è quello che fanno sempre. Ma con il tuo atteggiamento ottimista sarai in grado di affrontare qualunque cosa accada senza perdere la gioia di vivere. Il tuo morale si sta sollevando. E quanto più generosamente condividi quelle buone vibrazioni, tanto meglio ti sentirai e maggiori saranno i progressi che farai.

CAPRICORNO

(22 dicembre – 20 gennaio)

Non ti piace parlare dei tuoi problemi; non vuoi essere conosciuto come un piagnucolone. Nemmeno a te piace particolarmente parlare dei tuoi successi; non vuoi vantarti. E parlare di altre persone è complicato; non sei un pettegolo. Hai qualcosa di importante da condividere con qualcuno e temi che le tue motivazioni vengano fraintese. Ma se parli con il cuore e confidi nella verità, la tua reputazione ai loro occhi migliorerà. E la connessione che si sviluppa sarà di supporto in modi che non puoi immaginare.

ACQUARIO

(21 gennaio – 19 febbraio)

Puoi ottenere ciò che desideri. È solo che potresti non essere in grado di raggiungerlo al ritmo che desideri. Il che è frustrante. Non ti piace aspettare. Tu sei più un tipo da “colpisci il ferro finché è caldo”. Ma a meno che tu non voglia che volino scintille, devi prendere il tuo tempo. Questa è una causa per cui vale la pena lottare. Questa settimana porta intuizioni che ti permetteranno di fare grandi passi avanti.

PESCI

(20 febbraio – 20 marzo)

La tua sensibilità ed empatia dei Pesci ti danno la capacità di comprendere i pensieri e le motivazioni delle persone; a volte le tue capacità sono così buone che puoi dire loro cose su se stessi che non sanno. Capisci intuitivamente cosa c’è nei loro cuori. Questa settimana, mentre il tuo sovrano tradizionale, Giove, si sposta in Gemelli, il tuo istinto è estremamente affinato. Puoi usarli per risolvere un malinteso.