Oroscopo per la settimana dal 25 maggio al 1 giugno 2024 per tutte le costellazioni dello Zodiaco, ecco quello che le stelle hanno in cottura per voi.

Elenco di sintesi, con rimando ai dettagli dei singoli oroscopi, segno per segno, con i particolari di amore, lavoro, denaro e salute. Un appuntamento da non perdere se volete essere prepsrsti al peggio o al meglio di quel che vi può capitare.

L’arrivo di Giove in Gemelli preannuncia un’era stimolante. Questa è la prima visita del pianeta fortunato al segno dell’intelletto e della comunicazione dal 2012, e ci incoraggia a riscoprire il nostro senso di meraviglia.

Ci saranno opportunità per esplorare nuove filosofie che possono migliorare il modo in cui interagiamo nelle nostre relazioni personali e con il mondo in generale. È un invito cosmico a essere fantasiosi ed esplorare nuove avventure.

Con idee audaci e brillanti, che possono essere facilmente espresse, le scoperte sono possibili.

Gli antichi credevano che un oroscopo fosse una chiave che apriva la porta chiusa di un “destino sigillato” in un libro aperto di possibilità ispiratrici. Ottieni il potere dell’intuizione cosmica… e la conoscenza per cronometrare ogni scelta che fai con precisione millimetrica.