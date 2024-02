Oroscopo della settimana dal 25 febbraio al 2 marzo 2024, per tutti i segni, ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario, pesci. Sole, Mercurio e Saturno convergono in Pesci: è un’occasione per sognare in grande e agire.

ARIETE

21 marzo – 20 aprile

Perché, quando ci sono così tanti gusti diversi tra cui scegliere, tendiamo ad attenersi alle stesse opzioni collaudate? Che siamo fan del cioccolato golosi o preferiamo le prelibatezze salate, non tendiamo ad essere molto avventurosi con il nostro cibo. Eppure nella vita, a volte, abbiamo bisogno di provare esperienze diverse. Possono rivelarsi sorprendentemente piacevoli.

TORO

21 aprile – 21 maggio

Le attuali sfide (e opportunità) celesti riguardano la necessità di riconfigurare i propri confini. Probabilmente non è quello che vuoi sentire. Hai un piano e l’ultima cosa che vuoi che ti venga detto è abbassare le tue aspettative. Ma l’opposto è vero. A volte facciamo del male a noi stessi sottovalutando le nostre capacità. Ti vedi più limitato di quello che sei. Il clima cosmico di questa settimana porta un cambiamento nelle dinamiche. Ti consente di vedere dove hai il potere di apportare i cambiamenti che desideri.

GEMELLI

22 maggio – 22 giugno

Le stalattiti si formano lentamente. Gocciola dopo goccia nascono. Ne parlo perché hai a che fare con uno scenario impossibile da realizzare. Hai un piano. Ma la persona che devi coinvolgere sembra più interessata a creare ostacoli che ad aiutare. Non importa quello che fai/dici, non puoi convincerli a vedere le cose a modo tuo. Ma stai avendo un impatto. Questa settimana porta prove rassicuranti. Siete in procinto di creare un supporto solido, che durerà non per migliaia di anni, ma abbastanza a lungo.

CANCRO

23 giugno – 23 luglio

Il mondo ha bisogno di più pace, amore, compassione e comprensione. Lo sappiamo tutti. Eppure, anche se potrebbe essere ciò di cui ha bisogno, non è ciò che sembra volere. Un po’ come chi parla di mangiare sano, ma è dipendente dagli hamburger, i suoi sogni di essere diverso sono ben lontani dalla realtà. E così, scontenti dello stato delle cose, proseguiamo, allo stesso modo. Forse a tutti noi piace lamentarci!

LEONE

24 luglio – 23 agosto

Stai andando in una direzione che non è di tua scelta. Se speri di sentire che riprenderai il controllo questa settimana, ti deluderò. Ma per una buona ragione. La verità è che sei in un’ottima posizione. Semplicemente non è quello che hai scelto consapevolmente. Vieni condotto verso una destinazione che ti avvantaggerà. Una volta arrivato lì (che sarà prima di quanto pensi), vedrai quanto è stato prezioso questo viaggio e apprezzerai tutto quello che hai passato. Il percorso potrebbe essere inaspettato. Ma sei in procinto di realizzare un sogno.

VERGINE

24 agosto – 23 settembre

La natura non deve seguire regole e aderire a regolamenti. Gli uccelli non devono ottenere il permesso dal controllo del traffico aereo prima del decollo. Le piante non hanno bisogno di richiedere il permesso di costruire prima di attecchire. Le nuvole non hanno bisogno di annunciare il loro desiderio di incontrarsi prima di riunirsi in massa. Questa settimana, nonostante le convenzioni che devi seguire, ci sono opportunità per essere spontanei.

BILANCIA

24 settembre – 23 ottobre

Pensa prima di parlare questa settimana. So che hai qualcosa di importante da dire. Ma elaboralo nella tua mente e poi tienilo lì. Distacca temporaneamente i tuoi pensieri dalla tua voce. So che è più facile a dirsi che a farsi. Ma se rimani in silenzio ancora per un po’, il cambiamento che desideri vedere inizierà ad avvenire senza che tu debba pronunciare una sola parola. La tua pazienza sarà ricompensata.

SCORPIONE

24 ottobre – 22 novembre

Immagina di essere in giro e di sentirti veramente affamato. Ti imbatti in qualcosa che sembra appetitoso. Evviva. Non esiti a comprarlo e mangiarlo. Probabilmente non sarai abbastanza composto per considerare i benefici per la salute derivanti dal consumarlo; sta soddisfacendo un bisogno, e questo è abbastanza buono. Ma i nostri bisogni devono essere valutati oggettivamente.

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre

Qualcosa di cui hai bisogno scarseggia. Con un po’ di fortuna, ne avrai abbastanza per fare ciò che devi fare. Ma temi che se qualcosa va storto, ti ritroverai in una posizione sfortunata in cui dovrai deludere qualcuno. La sola idea di ciò ti fa sentire estremamente a disagio. Fortunatamente, sei un Sagittario pieno di risorse. E con il cosmo che mette in risalto il tuo ingegno, puoi usare le tue abilità per trovare una risorsa alternativa.

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio

Conduciamo tutti la nostra vita concentrandoci sui nostri bisogni, ma nessuno di noi è solo. Condividiamo tutti lo stesso pianeta, respiriamo la stessa aria, sotto le stesse stelle. Le nostre azioni individuali si influenzano a vicenda. Così (a livello sottile) fanno i nostri pensieri. Stai prendendo una decisione importante. Non è facile. Eppure sei guidato da forze che hanno a cuore il tuo benessere. I pianeti ti sostengonono.

ACQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio

Potresti scegliere di intraprendere un percorso meno complicato. Ma non è la tua natura. Sei un Acquario innovativo. Ti piacciono le sfide. E non ti piace la prevedibilità. Ciò significa che quando trovi una formula di successo, la rivedi e la rielabori! E solo perché qualcosa non è rotto non significa che non puoi armeggiarlo e migliorarne la funzionalità! Sì, ci saranno drammi da affrontare e situazioni di tensione da gestire questa settimana. Potresti ritrovarti a chiederti come affrontare la situazione.

PESCI

20 febbraio – 20 marzo

La situazione che stai affrontando non è solo impegnativa a livello psicologico. È molto reale. La pressione sta aumentando e ti costringe a esplorare idee che non sceglieresti di prendere in considerazione. E nessuna opzione sembra adattarsi alla tua realtà. Allora perché non provare un’altra tattica? Questa settimana, se metti da parte la questione importante e ti concentri su ciò che sta realmente accadendo nel tuo mondo, non solo ti concederai una pausa dallo stress, ma darai alla sfida lo spazio per evolversi.