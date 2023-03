L’oroscopo della settimana dal 26 marzo al 1 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 26 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Martedì 28 marzo, con la congiunzione Mercurio-Giove nel vostro segno l’atmosfera è frizzante, positiva avrete la possibilità di distinguervi dalla massa. Grazie alle vostre idee nel lavoro potrebbero scegliervi per qualcosa di entusiasmante e importante o sarete voi a proporvi prima di altre persone. E’ il momento della realizzazione e farete progressi! Il 30 marzo, con la congiunzione Venere-Urano in Toro, potreste avvertire la necessità di mollare alcune questioni che stanno ingombrando la vostra vita e in effetti sarà liberatorio. Avrete voglia di ripartire da zero, affrontare le situazioni in modo diverso, apportare modifiche e miglioramenti. Se i vecchi metodi non sono soddisfacenti è arrivato il momento di dare una scossa. Non stiamo parlando di una rivoluzione. Potrebbe riguardare un cambiamento di gusti in fatto di cibo, abbigliamento, oggetti per la casa, mobili o voler guadagnare di più. E, buona notizia, potrebbe arrivare un’entrata extra di denaro! Sempre il 30, il buon aspetto Marte-Saturno, vi spinge a essere molto produttivi, molto realistici. Anche se a voi piace lavorare in modo indipendente è un buon momento per collaborare insieme a una o ad altre persone per raggiungere un obbiettivo comune. In ogni caso, se deciderete di muovervi per conto vostro tenete presente che se volete ottenere il successo la cosa importante è evitare l’impazienza. Procedete passo dopo passo. In coppia: cercate di introdurre un pizzico di follia nella relazione! Con Marte in Cancro siete capaci del meglio e del peggio. Il meglio è più divertente! Soli: le opportunità d’incontro potrebbero arrivare con persone di nazionalità straniera. In ogni caso l’amore è possibile… Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Martedì 28 marzo, con la congiunzione Mercurio-Giove in Ariete, potrebbero arrivare le informazioni che state aspettando. Potrebbero riguardare le domande che avete posto nelle recenti settimane, in particolare se volete raggiungere un obbiettivo o sbloccare una situazione.Il 30 marzo, la congiunzione Venere-Urano accenderà il forte desiderio di un cambiamento. Il transito sarà d’aiuto a rivoluzionare la vostra vita e far entrare una ventata d’aria fresca. Le vibrazioni del transito creano il desiderio di libertà, vi chiedono di essere voi stessi. Oltretutto siete dotati di un incredibile fascino e per quanto possiate essere ribelli o provocatori, esprimerete questi lati in modo piacevole. Lo stesso giorno, Marte è in buon aspetto a Saturno: sarete molto produttivi, concentrati, il che è positivo soprattutto se lavorate in team. Al contempo, con questo transito dovreste chiedervi cosa occorre per farvi sentire soddisfatti nel lavoro. Forse è arrivato il momento di aprire le ali e volare! In questo momento è possibile trovare nuove opportunità per guadagnare di più ma dovete essere disponibili a collaborare con gli altri, più flessibili del solito. In coppia: movimentate la routine, cambiate qualche abitudine! Vietato rimanere nel quotidiano anche se vi rassicura. Soli: potete conquistare senza dover continuamente sfoderare gli artigli. La comunicazione è al top e dovete sfruttare il potere delle parole! : movimentate la routine, cambiate qualche abitudine! Vietato rimanere nel quotidiano anche se vi rassicura.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Martedì 28 marzo, con la congiunzione Mercurio-Giove in Ariete la vostra cerchia delle amicizie e contatti potrebbe ampliarsi in modo notevole. Avrete la possibilità di unirvi a un gruppo speciale: persone che svolgono professioni diverse ma che la pensano allo stesso modo, a cui piace praticare la stessa attività. Capirete di aver trovato gli amici ideali! E’ un’ottima giornata anche per il networking! Il 30 marzo con la congiunzione Venere-Urano in Toro, alle spalle del vostro segno, potrebbe essere un buon momento per chiudere una relazione che ha fatto il suo tempo. Potreste desiderare di stare un po’ da soli per superare il dispiacere ma evitate di cullare lo stato d’animo negativo troppo a lungo e andate oltre! Sempre il 30 marzo, con il buon aspetto Marte-Saturno l’atmosfera è molto produttiva. il che fa ben sperare per il vostro lavoro o le vostre finanze. La comunicazione con chi vi circonda potrebbe essere estremamente gratificante, per cui organizzatevi e uscite dalla vostra zona di comfort! Andate avanti con i progetti che intendete concretizzare anziché limitarvi a sognare la loro realizzazione. In coppia: è una bella e simpatica settimana. Con il partner c’è gioia di vivere, tante idee per divertirvi insieme e movimentare in modo positivo il quotidiano.

Soli: state rivedendo i vostri criteri riguardo all’amore e volete vivere nuove relazioni, diverse dal passato. Troverete la persona giusta per voi!

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Martedì 28 marzo, con la congiunzione Mercurio-Giove in Ariete, potreste ricevere un messaggio positivo che dà una spinta alla vostra carriera. Potrebbe trattarsi di un cliente o un riconoscimento da parte del boss o dei piani alti. Ciò che state facendo inizia a portare i frutti! Se stai cercando un nuovo lavoro, potreste ricevere una chiamata per fissare un colloquio. Il 30 marzo, con la congiunzione Venere-Urano in Toro, da una chiacchierata con un amico o un conoscente potrebbero emergere notizie entusiasmanti oppure sarà d’aiuto a vedere un problema in modo diverso e vi sembrerà più gestibile. L’input di una persona potrebbe cambiare il vostro punto di vista: da esitanti sarete positivi e spinti ad agire. In generale, accogliete tutti i cambiamenti che potrebbero proporvi poiché potrebbero portare a qualcosa di rivoluzionario! Sempre il 30 marzo, il buon aspetto Marte-Saturno, Marte-Saturno in buon aspetto rappresenta un invito a gettare le basi che vi faranno raggiungere il successo lavorativo. È il primo e fondamentale passo è capire cosa è che volete davvero ottenere. Esaminate dunque con attenzione gli obbiettivi, i sogni, le aspirazioni su cui vale la pena di impegnare le vostre energie.. evitando che la voce del cuore ostacoli ciò che vuole la mente. In coppia: avete bisogno di intimità, di vivere momenti di grande passione con la dolce metà. Ma non solo, non esiterete a cambiare ciò che dovete nella routine! Soli: in programma c’è un incontro romantico. Potreste finalmente conoscere la persona giusta per voi, sia fisicamente che mentalmente. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Martedì 28 marzo, con la congiunzione Mercurio-Giove in Ariete potreste essere in viaggio: treno o aereo potreste recarvi in una città che non conoscete. Se, invece, siete bloccati per lavoro, potreste andare in un quartiere che frequentate poco. Potreste provare un nuovo ristorante o fare un nuovo percorso per andare al lavoro o per vedere qualcosa di diverso. Il 30 marzo, con la congiunzione Venere-Urano in Toro, è una giornata che rappresenta un punto di svolta positivo: un nuovo lavoro, un contratto, una promozione o un’’idea imprenditoriale. Potreste ritrovarvi al centro dell’attenzione, riscuotere un successo o ricevere una ricompensa inaspettati! Il desiderio di esplorare una nuova opportunità o chiudere con qualcosa che per voi non ha più senso sembra proprio la scelta giusta. Sempre il 30, con il buon aspetto Marte-Saturno perseguire un obbiettivo di tipo pratico vi farà ottenere dei vantaggi! Gli amici o le conoscenze, anche online, potrebbero accendere il desiderio di rimettervi in carreggiata o di essere particolarmente produttivi. In coppia: i passaggi astrali facilitano le dolci conversazioni e accendono l’eros! Con la dolce metà desiderate più intimità! Soli: è una settimana in cui negli affari di cuore potrebbe esserci un colpo di scena! Mettetevi sotto i riflettori e prendete l’iniziativa.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Martedì 28 marzo, con la congiunzione Mercurio-Giove in Ariete siete ottimisti, potreste avere delle conversazioni con chi vi deve del denaro oppure parlare con il boss di un aumento di stipendio. Sentite che i vostri sogni potrebbero diventare realtà. E fate bene, poiché in vista c’è una riuscita: Non date ascolto ai pessimisti che vi circondano e che cercano di dissuadervi a realizzare, ad esempio, un progetto o ad accettare una bella opportunità. Dovete provarci! Il 30 marzo, la congiunzione Venere-Urano in Toro, è d’aiuto a sviluppare nuove idee, lanciarvi in alcune esperienze che vi permetteranno di vivere in modo più brioso e grintoso. Un viaggio in un posto che non conoscete vi farà ricaricare le batterie, avrete splendide energie! Sempre il 30 marzo, con il buon aspetto Marte-Saturno, potreste concludere un accordo o riflettere su una proposta di lavoro. Non è escluso un riconoscimento dal boss o dall’azienda per qualcosa che svolto con la massima efficienza ma ciò, visto che Saturno in Pesci è comunque in dissonanza con il vostro segno, non deve significare impegnarvi ancora di più fino a esaurirvi fisicamente e mentalmente.

In coppia: vi sarà difficile interpretare l’apparente calma del partner. Ma non dovete chiudervi o trarre conclusioni affrettate! Non si può essere sempre in sintonia con la dolce metà: ammettetelo e vivrete meglio.

Soli: lasciate alle spalle il passato e avrete fatto il passo più importante. Vivete il presente, se arriva un flirt non vi ponete domande sul futuro.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Martedì 28 marzo, la congiunzione Mercurio-Giove in Ariete punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni. Se siete soli è un’ottima giornata per cercare l’amore. Potreste voler aggiornare il vostro profilo sui social o pubblicare foto su un’app di appuntamenti o chiedere agli amici di presentarvi una persona. Se già avete una relazione d’amore, la vostra capacità di comunicare e d entrare in sintonia con il partner è al top: potete dunque affrontare argomenti importanti. Il 30 marzo, la congiunzione Venere-Urano in Toro vi permetterà di rompere alcuni tabù che, lavoro o vita personale vi hanno bloccato ed essere finalmente voi stessi! Smettete dunque di preoccuparvi delle opinioni degli altri e fate solo ciò che vi fa stare bene! Sarà l’inizio di una bella trasformazione. A parte questo, potreste ricevere un regalo inaspettato! Lo stesso giorno, il buon aspetto Marte-Saturno, nel lavoro vi spingerà a essere molto concentrati e a rimboccare le maniche. Potreste raggiungere un obbiettivo importante! In coppia: rispetto agli ultimi tempi nella relazione si apre una settimana più facile. La vita insieme al partner sarà più felice. Soli: prenderete gli incontri, i flirt ciò che sono, ovvero principalmente come piacevoli distrazioni. Per alcuni, potrebbe tuttavia esserci una storia seria. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Martedì 28 marzo, la congiunzione Mercurio-Giove vi dota di buon umore e probabilmente perché arriveranno buone notizie. Potreste dare il via a un nuovo lavoro o a un progetto. Il transito potrebbe spingervi a praticare più esercizio fisico, forse andrete in palestra oppure farete una lunga passeggiata in bicicletta o vi allenerete per partecipare a una gara sportiva. Il 30 marzo, con la congiunzione Venere-Urano in Toro, aspettatevi l’inaspettato! Il transito indica che i rapporti di lavoro e i vostri impegni professionali potrebbero cambiare. Anche se in quanto segno Fisso la cosa inizialmente potrebbe turbarvi, ricordate che il cambiamento è un’ottima cosa, dunque accoglietelo con entusiasmo. Potrebbe farvi imboccare una strada ben più gratificante, far arrivare splendide opportunità! Sempre il 30, con il buon aspetto Marte-Saturno, visto che i due pianeti sono in armonia con il vostro segno, se pensate di avere possibilità limitate o vi sentite bloccati è tempo di agire fuori dai soliti schemi. Chiedetevi cosa accadrebbe facendo il contrario di ciò che ci si aspetta da voi oppure prendendo le distanze dalla situazione. Le cose potrebbero andare nella direzione da voi desiderata! In coppia: per migliorare la relazione prenderete buone decisioni. Le conversazioni con il partner saranno molto costruttive. Soli: se avete perso la testa per una persona è una settimana eccellente per dichiarare il vostro amore! Tranquilli, siete ricambiati.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Martedì 28 marzo, con la congiunzione Mercurio-Giove in Ariete con il partner potreste pianificare una vera avventura da vivere insieme. Potrebbero emergere alcune speranze e desideri, e ora che sapete di essere interessati a cose analoghe sarete pronto a provare qualcosa di nuovo. Il 30 marzo, con la congiunzione Venere-Urano nel lavoro potrebbero esserci cambiamenti importanti ed è fondamentale cogliere le opportunità che vi permetteranno di affinare il mestiere, la professione che svolgete o imboccare una nuova e positiva direzione. E’ il momento di organizzarvi. Potreste creare un sito web, proporre dei video, imparare a fare dei podcast o trovare altri modi per comunicare. Sempre il 30, con il buon aspetto Marte-Saturno, che si tratti di un progetto personale o di lavoro, è una buona giornata per fare passi avanti. Siete più determinati, anche se doveste trovarvi di fronte ad alcuni piccoli ostacoli, e non rischiate di commettere errori. Il vostro è un progetto che ha un grande potenziale. I risultati parleranno da soli e confermeranno che avete preso la decisione giusta.

In coppia: bella complicità anche nell’eros, c’è grande passione! Di sicuro nella relazione non circolerà mai la noia.

Soli: avventure piccantine, attrazioni: tutto sarà estremamente delizioso anche se i flirt saranno di breve durata. Non importa: vi divertirete!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Martedì 28 marzo, con la congiunzione Mercurio-Giove in Ariete concentrerete l’attenzione sulla casa. Potreste pensare di venderla e comprarne una nuova o di trasferirvi in un’altra città. Se lavorate nel settore immobiliare, potresti arrivare una grande opportunità. In generale è un’ottima giornata per gli investimenti immobiliari. Il 30 marzo, la congiunzione Venere-Urano in Toro, potrebbe risvegliare emozioni represse e forse dovrete fare pace con alcuni aspetti del passato così da aprire la strada a un nuovo inizio. Il transito è d’aiuto a staccarvi quel tanto che basta per sentirvi più sereni e finalmente leggeri. Le consuete inibizioni a livello sociale svaniscono e vi piacerà essere coinvolti nelle relazioni e negli eventi. Bando alle paure e ai dubbi, dunque, e se qualcosa vi entusiasma andate avanti! Lo stesso giorno, il buon aspetto Marte-Saturno punta i riflettori sulla solidarietà reciproca. Nel lavoro, ad esempio, una persona vi darà un aiuto concreto e voi sarete pronti a ricambiare dando il vostro in un altro modo. Ma farete comunque entrambi dei progressi. Il transito, inoltre, rafforza il lavoro di squadra ed è ottimo per negoziare.

In coppia: è una settimana in cui potrebbero esserci delle tensioni. Se un atteggiamento del partner vi infastidisce evitate di reagire in modo eccessivo.

Soli: più che all’azione i pianeti vi spingono a riflettere così da fare il punto sul passato e stilare un elenco delle priorità future. Cosa desiderate?

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Martedì 28 marzo, con la congiunzione Mercurio-Giove in Ariete potrebbero arrivare notizie o informazioni importanti. Potreste firmare alcuni nuovi contratti o avere tante opportunità da cogliere. Comunicare con gli amici vicini e lontani è è positivo e potreste anche pianificare un viaggio. Il 30 marzo, con la congiunzione Venere-Urano in Toro nel vostro settore della casa, della famiglia, una persona cara potrebbe farvi una dolce sorpresa, ad esempio un regalo. Al contempo, non è escluso che sarete pronti a prendere una decisione drastica riguardante l’abitazione, ad esempio, traslocare in breve tempo oppure cambiare qualcosa nella casa o nei rapporti con le persone care. Sempre il 30, con il buon aspetto Marte-Saturno potreste entrare in contatto con un superiore o un cliente del passato, con l’obiettivo di ottenere più lavoro e dunque più denaro. È anche possibile che siano loro a fare una proposta perché avete competenza in un determinato settore. Qualunque cosa accada, accettate, sfruttate ogni opportunità per progredire e guadagnare di più. Non è escluso che si presenti un’opportunità di affari o di lavoro che in precedenza avete scartato. La ruota sta girando nella giusta direzione: è un momento che va sfruttato al massimo.

In coppia: ogni occasione sarà buona per discutere! Soprattutto con il partner evitate di parlare di denaro. Con i pianeti in Toro potrebbe essere un argomento molto irritante.

Soli: prendete l’iniziativa poiché sarà coronata dal successo. Il vostro potere di seduzione affascina chi vi corteggia. Avrete l’imbarazzo della scelta.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Martedì 28 marzo, la congiunzione Mercurio-Giove in Ariete soste nel vostro settore del denaro: le finanze potrebbero mostrare un reale miglioramento. Potresti negoziare per uno stipendio più alto oppure un nuovo lavoro che avete appena iniziato vi permetterà di guadagnare di più o avete venduto qualcosa e ottenuto un bel profitto oppure un secondo lavoro sta dando buoni risultati. Il 30 marzo la congiunzione Venere-Urano in Toro indica che esaminerete idee e opportunità e prenderete l’iniziativa riguardo a quelle persone che accendono il vostro entusiasmo. Se ci sono delle esperienze che tendete a evitare, è arrivato il momento di provarle: potreste scoprire che vi piacciono parecchio! Sempre il 30 marzo, con il buon aspetto Marte-Saturno, nel lavoro grazie alla vostra esperienza e alla creatività, riporterete a casa una bella vittoria! Potreste ad esempio ottenere una promozione. Più in generale, cercate di concretizzare progetti e idee che vi permettano di mostrare il vostro talento. E’ tempo di far vedere quanto valete!

In coppia: se non volete che la noia prenda il sopravvento, cercate di introdurre qualche novità, fate evolvere la relazione.

Soli: in programma ci sono flirt piacevoli anche se forse non andranno avanti. Li vivrete pienamente ma senza fare progetti per il futuro.