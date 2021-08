Oroscopo della settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): fare ciò che vi rende soddisfatti

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Con l’arrivo di Mercurio in Bilancia, il 30, contatti e conversazioni questa settimana saranno più facili, sarete convincenti, ascoltati con attenzione, avrete le idee chiare! E’ un ottimo momento, inoltre, per lasciare alle spalle eventuali preoccupazioni riguardanti il denaro, le scadenze e dare più valore significato del vostro lavoro. Il 2 settembre potreste sentirvi infatti poco motivati, avere difficoltà a portare a termine i compiti, gli impegni di lavoro. A essere assente sarà l’ispirazione che tuttavia, sapete bene, è fugace. In ogni caso, tornerà il 3 settembre quando deciderete di divertirvi. Toccherete con mano che fare ciò che vi rende soddisfatti, è la cosa migliore per voi e per chi vi circonda.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: il 3 settembre è un ottimo momento per parlare con il cuore, anche di ciò che non va e quale futuro pianificare.

Soli: Mercurio accentua la voglia di conoscenze, stringere legami duraturi. E grazie a Venere un incontro potrebbe essere eccezionale.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): Mercurio nel vostro segno fa risolvere i problemi

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Il 30, Mercurio entra nel vostro segno: avrete la sensazione di tornare a vivere! Avrete chiarezza mentale, l’eloquio sciolto, nuove idee. Ma non solo una grande capacità di risolvere i problemi! E’ una settimana in cui grazie a una dose in più di diplomazia avrete la possibilità di fare dei progressi. E’ difficile che possiate ricevere un rifiuto… Ed è un ottimo periodo per ampliare il giro delle conoscenze. Il 2 settembre, il lavoro potrebbe mettervi sotto pressione ma è imperativo dare la priorità al benessere e al riposo. Facendo più di quanto realmente possiate gestire rischiate di esaurire le energie. Una breve pausa sarà utile: il 3 settembre sarete pronti a cogliere al volo nuove opportunità, ad approfondire degli argomenti, a studiare nuovi progetti che tireranno fuori il vostro potenziale.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: l’intesa è splendida, la relazione procede a gonfie vele. Occhio a giovedì: con la Luna in Cancro non sarete proprio teneri/e.

Soli: con Mercurio e Venere nel vostro segno, il potere di seduzione sarà al top! Attirerete nuovi amici e potenziali fidanzati/e!

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): troverete un terreno d’intesa in qualsiasi negoziazione

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

La notizia della settimana è che il 30 agosto Mercurio entra in Bilancia. Ampliate i contatti, apritevi al mondo circostante. Volendo potrete trovare un compromesso o un terreno d’intesa in qualsiasi negoziazione: con la diplomazia riuscirete a ottenere ciò che avete in mente. Il 2 settembre, occhio a dove concentrate l’attenzione, potrebbe portarvi nella direzione sbagliata. Ci sono momenti in cui anziché agire velocemente – senza essere pronti – è meglio aspettare per essere sicuri di fare la cosa giusta. Il 3 è una giornata in cui noterete che le finanze non presentano problemi. Potreste avere ancora qualcosa da sistemare ma le preoccupazioni sono ormai alle spalle. E potrete concedervi anche qualche acquisto a cui pensate da tempo.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: più disposti a fare delle concessioni, l’atmosfera nella relazione sarà più serena. Grandi slanci di passione per il partner.

Soli: lasciate il passato alle spalle, smettete di pensare che potreste nuovamente sbagliare. Il presente, negli affari di cuore, ha molto da offrire.