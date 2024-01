Oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio 2024, riemergono aspetti nascosti della nostra vita.

Marte converge con Plutone in Acquario, riemergono aspetti nascosti della nostra vita.

Con Venere che aumenta l’impatto di San Valentino, questa dolcezza rivoluzionaria può incitare un potente cambiamento.

ARIETE

21 marzo – 20 aprile

Sei uno degli oltre mezzo miliardo di Ariete sul pianeta Terra! Allora, cosa c’è di unico in te? Molti! E se ti stai chiedendo come febbraio possa essere un buon mese per tutti voi, ricordatevi che ci sono miliardi di modi per sentirsi bene. E con il tuo sovrano, Marte, che ha un impatto così potente sulla prospettiva astrologica, sei in una posizione particolarmente buona per trarre vantaggio da tutte le cose buone che ti arrivano.

TORO

21 aprile – 21 maggio

Se non ti piace la direzione in cui stai andando, gira il volante. Stai guidando un veicolo in grado di affrontare qualsiasi tipo di terreno. Può guadare corsi d’acqua. E se ti imbatti in un burrone, premi il pulsante con la stella sopra e volerai attraverso. Ci saranno alcuni momenti di incertezza carichi di adrenalina? Probabilmente! Ma se sei sicuro di avere gli strumenti per farcela, entro la fine di febbraio sarai in una situazione più felice.

GEMELLI

22 maggio – 22 giugno

Quando siamo coinvolti in qualcosa, non possiamo dire la portata del suo effetto sulle nostre vite. È solo più tardi, quando le cose si sono calmate, che vediamo come siamo stati alterati dall’esperienza. Febbraio offre l’opportunità di considerare un’abitudine in cui sei caduto o un problema a cui non puoi sfuggire, e pensare a cosa si nasconde dietro. Una rivelazione porterà ispirazione per migliorare la tua prospettiva.

CANCRO

23 giugno – 23 luglio

Cosa speri di ottenere il prossimo mese? Ti stai aggrappando ad una falsa speranza? Oppure, con qualche accorgimento e il giusto aiuto, un sogno potrebbe diventare realtà? Febbraio offre la possibilità di guardare a un desiderio a lungo coltivato, un desiderio così profondo che difficilmente puoi dargli un nome. Se presti attenzione a ciò che brama il tuo cuore, sarai in grado di modificare le tue priorità e dare il via alla sua manifestazione nel tuo mondo.

LEONE

24 luglio – 23 agosto

Abbiamo tutti un critico interiore, pronto in ogni momento a fare a pezzi le nostre idee. Dobbiamo stare attenti a non prestargli troppa attenzione. Avere standard elevati va bene. Ma ricercare costantemente la perfezione non lo è. Hai a che fare con diversi fattori insoddisfacenti. Ma nel mese di febbraio, che è così promettente, non lasciare che le difficoltà annullino il valore delle cose buone che arrivano nel tuo mondo; te li meriti.

BILANCIA

24 settembre – 23 ottobre

Febbraio ti trova a cercare di dare un senso a una situazione. Ti mancano i fatti, il che significa che non sai cosa sta succedendo o come gestirlo. Continua a fare domande e scoprirai come risolverlo in modo delizioso. Gli eventi cosmici di febbraio potrebbero trasformare la tua vita!

VERGINE

24 agosto – 23 settembre

La vita a febbraio potrebbe sembrare un puzzle, con vari misteri da risolvere. Ma con il tuo sovrano in Acquario, sarai bravo in questo! Se capisci ciò che sai, fai alcune ipotesi plausibili, poi le metti alla prova rispetto ai fatti, formulerai un piano eccellente. Ci saranno momenti di confusione. Ma entro la fine del mese ti muoverai verso un futuro più entusiasmante e appagante.

SCORPIONE

24 ottobre – 22 novembre

C’è eccitazione nell’aria. Stai anticipando un percorso difficile da percorrere, ma c’è la sensazione innegabile che in qualche modo devi farlo e avrai successo. Febbraio è un mese potente per te. Con il tuo sovrano, Plutone, collegato a Marte in Acquario, hai l’intuizione e le capacità per prendere decisioni positive e dinamiche che ti consentono di fare scelte che cambiano la vita. Fallo.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre

La vita è preziosa. Ma ne siamo così presi che dimentichiamo che ogni momento, respiro, pensiero e sentimento è un dono. Così è ogni esperienza e incontro. Ma purtroppo tendiamo a concentrarci più sulla preoccupazione che sul divertimento. Ma anche le sfide sono doni! Il successo a febbraio dipende dal tuo atteggiamento. Essendo positivo (anche quando affronti inevitabili momenti stressanti) farai progressi entusiasmanti.

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio

Su cosa ti concentrerai a febbraio? La lunga lista di cose che non puoi fare, non osi fare o non devi fare? O i tuoi sogni e il potenziale per realizzarli? La risposta sembra ovvia! In realtà, però, non è così semplice. Eppure, anche se ci saranno sfide, hai libertà di scelta. Questo mese, sfrutta al meglio ciò che c’è di buono.

ACQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio

Ripensa a come era la vita qualche anno fa. Potrebbe esserci ancora una questione in sospeso? Con Marte che converge con Plutone nel tuo segno a febbraio, non solo hai l’energia per risolvere alcuni affari in sospeso, ma puoi costruire sul tuo successo e usarlo per iniziare a creare il giusto tipo di futuro. Il potenziale, questo mese, di apportare miglioramenti dinamici alla tua vita è elettrizzante.

PESCI

20 febbraio – 20 marzo

La tua capacità di adattamento è un grande punto di forza. Ma significa che spesso cambi idea su ciò che pensi che “dovresti” fare, portandoti a dubitare di te stesso. Febbraio offre la possibilità di fare delle scelte sul tuo futuro. Il problema è che potresti avere difficoltà a decidere cosa vuoi o devi fare. È qui che entra in gioco la tua sensibilità emotiva. Sperimenta nuove idee: porterà felicità nel tuo mondo.