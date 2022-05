Oroscopo della settimana dal 28 maggio al 3 giugno 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): super impegnati!

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Questa settimana, con la Luna Nuova nel vostro segno, sarete super impegnati! Sabato 28 maggio, Venere entra in Toro alle spalle del vostro segno: avrete voglia di trascorrere del tempo nel silenzio e nella riflessione. E a proposito si silenzio evitate di raccontare i segreti degli altri… Domenica 29 maggio, la congiunzione Marte-Giove in Ariete, accentuerà il desiderio di contattare le persone e realizzare i vostri sogni. Conversare e inseguire le vostre aspirazioni, farà arrivare la fortuna! Lunedì 30 maggio la Luna Nuova nel vostro segno dà il via al vostro nuovo anno lunare: vorrete provare quante più cose nuove possibili e davanti a voi avete due settimane intense di semina. Più semi pianterete e maggiore sarà il raccolto nel prossimo anno. E’ inoltre un buon momento per iniziare a cercare un nuovo lavoro o un posto dove vivere o andare al primo appuntamento. Il 1 giugno, con il ritorno di Mercurio in Toro in moto diretto vi sentirete mentalmente sollevati. Il passaggio stabilizzerà la vostra visione della sicurezza, delle finanze e dell’autostima.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: avete la delicatezza di comunicare amorevolmente i vostri sentimenti, le emozioni e la voglia di condividere fa avvicinare il partner. Soli: c’è chi cerca la vostra presenza, vi pensa, vi desidera e lo dimostrerà. Sorridete alla vita! Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): ogni incontro è entusiasmante

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

È il momento di stare dietro alle relazioni e agli impegni di lavoro! Sabato 28 maggio, Venere entra in Toro: è il periodo ideale per stringere legami importanti e persino iniziare a pensare di condividere le risorse e creare una vita insieme alla persona che amate. Nel complesso, è un periodo molto sensuale. Domenica 29 maggio, con la congiunzione Marte-Giove in Ariete la popolarità è al top e le persone potrebbero fare di tutto per incontrarvi. Il vostro carisma è brillante e ogni incontro entusiasmante. Sul fronte lavoro potreste finalmente chiedere a qualcun altro di lavorare con voi, cercare nuovi accordi o stabilire dei limiti negli impegni preesistenti. Lunedì 30 maggio con la Luna Nuova in Gemelli, muovervi sarà una priorità. Potreste decidere di uscire e fare un po’ di shopping oppure incontrare gli amici. Al contempo il transito apre un nuovo ciclo nello sviluppo professionale. Durante i prossimi sei mesi, potreste scoprire nuovi interessi, opportunità per affinare le vostre abilità, imparare qualcosa di nuovo o persino viaggiare. Tutte queste opportunità favoriranno il vostro percorso lavorativo. Il 1 giugno Mercurio in Toro torna in moto diretto: placherà tutti i problemi che hanno colpito il budget familiare o di una società. Le conversazioni in merito ai beni, risorse, investimenti e persino debiti, saranno meno agitate.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: cercate di essere generosi e attenti nei confronti del partner: sarete ripagati con gli interessi! Soli: martedì con la Luna in Gemelli vi sentirete leggeri, con tanta voglia di flirtare. E fate bene: Venere in Ariete ha smesso di remare contro…

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un colpo di acceleratore

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui vi troverete sotto i riflettori. Sabato 29 maggio, Venere entra in Toro nel vostro settore della casa, della famiglia: è il momento ideale per dedicarvi alle questioni riguardanti l’abitazione e trascorrere più tempo di qualità con le persone care. Domenica 29 maggio, con la congiunzione Marte-Giove in Ariete siete inarrestabili! Potete dare un colpo d’acceleratore a tutto ciò che riguarda la scrittura, l’insegnamento e l’editoria. Mostrate il vostro lato creativo e vedrete che si verificheranno coincidenze fortunate! Il transito sarà d’aiuto a dare il via a un progetto importante: è il momento di pensare in grande! In ogni caso, visto che ad attendervi c’è il successo non dovete disperdere le energie né perdere tempo. Ovunque, cercate di esprimere le vostre opinioni, date alle vostre parole forza e sicurezza: sarete ascoltati, avrete modo di progredire, di smuovere le acque in una situazione che ristagna. Il 30 maggio, la Luna nuova in Gemelli vi permetterà di brillare nel lavoro: concretizzerete qualsiasi progetto in particolare se è legato al settore della comunicazione! Il 1 giugno, Mercurio in Toro riprende il moto diretto: ritroverete l’equilibrio tra lavoro e vita privata.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: cercate il modo per riaccendere la fiamma della passione, potrebbe essere la settimana giusta per concedervi un viaggetto così da ritrovare anche la comprensione e la fiducia.

Soli: con Venere in Toro, una persona del passato potrebbe scatenare forti emozioni. Potreste rivedere qualcuno con cui avete avuto una storia, o con cui vi sarebbe piaciuto avere una storia… E inizierà alla velocità della luce!