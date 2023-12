Oroscopo della settimana dal 31 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024, ecco i segreti degli astri per ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario, pesci

Gennaio ha inizio con una scintilla di energia ed entusiasmo. Quando Giove si collega a Marte, crea una tale ondata di gioia e ottimismo che possiamo iniziare a camminare verso un futuro più grande. Il 2024 sembra diverso… e migliore!

ARIETE (21 marzo – 20 aprile)

Il nuovo anno ha inizio con Marte, che si collega a Giove, che ti consente di trovare nuove soluzioni ai tuoi problemi e la motivazione per agire e rendere positivi i tuoi propositi. La vita non deve essere una dura lotta o una prova della tua resistenza. A volte le cose magiche accadono davvero. Gennaio è pieno di potenziale stimolante ed eccitante.

TORO (21 aprile – 21 maggio)

Prendi una decisione, va bene per un po’, e poi le solite esigenze della vita si intromettono. E’ proprio così che va. Ma non dare per scontato di sapere cosa accadrà nel 2024. Non solo inizia con un’esplosione di energia così positiva che troverai più motivazione del solito, ma gennaio porta affermazioni che ti incoraggiano a continuare. Ci sono ragioni reali per essere fiduciosi.

GEMELLI (22 maggio – 22 giugno)

Hai sentimenti contrastanti riguardo al 2024. Sospetti che una volta finite le celebrazioni, la vita continuerà più o meno allo stesso modo dell’anno scorso: troppo da fare e non c’è tempo per te.

Invece gennaio sarà diverso. Mentre il tuo sovrano Mercurio si unisce agli altri pianeti andando avanti, offre opzioni inaspettate ed entusiasmanti sulla tua strada. Quei desideri che pensi non si avvereranno mai, potrebbero realizzarsi!

CANCRO (23 giugno – 23 luglio)

Il 2024 sarà diverso? Lo sarà! Il mese a venire ti stupirà con possibilità e potenziale. La Luna Nuova, opposta al tuo segno nel terrestre Capricorno, annuncia l’inizio di un nuovo ciclo. Ti ispira ad agire in grado di trasformare le tue speranze e i tuoi sogni più luminosi in realtà splendenti.

LEONE (24 luglio – 23 agosto)

Abbiamo molto da dire sulle cose che non ci piacciono. Ma facciamo fatica a cantare lodi delle cose che ci danno piacere. Forse è perché facciamo fatica a condividere le nostre emozioni più sentite. Allora perché non creare una nuova tendenza? Gennaio porta motivi per essere gioiosi. E condividendo la tua positività, ne incoraggerai di più nel tuo mondo. Per non parlare dell’effetto che avrai sulle persone intorno a te.

VERGINE (24 agosto – 23 settembre)

Sei una Vergine capace, ma sottovaluti le tue capacità. Un modello di abitudini stanche ti impedisce di realizzare il tuo potenziale. Sei andato avanti senza sforzarti o espandere i tuoi orizzonti. Il 2024 inizia con una tale esplosione da svegliarti dalla trance. Se permetti all’onda di energia di ispirarti, ti sorprenderai con le tue idee e la capacità di metterle in pratica.

BILANCIA (24 settembre – 23 ottobre)

Quanto vuoi che sia diverso il 2024? Pensa attentamente! Solo perché credi che le cose andranno avanti allo stesso modo non significa che lo faranno. In effetti, non lo faranno!

A gennaio, con poche scelte ispirate, puoi trasformare il tuo futuro. Potresti pensare di volere solo alcune piccole modifiche. Ma una volta che avrai visto i loro effetti, potresti rimanere sorpreso da quanto ancora puoi ottenere.

SCORPIONE (24 ottobre – 22 novembre)

Anche se hai realizzato molto di recente, invece di festeggiare, ti concentri su ciò che non hai fatto. Fermare! Avendo una visione più gentile dei tuoi difetti (li abbiamo tutti!), gli altri ti risponderanno in modo più generoso. E se sei più aperto a ricevere supporto, scoprirai un percorso più facile da percorrere.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre)

All’inizio di gennaio, avrai l’impressione che il cosmo ti sostenga. Non solo il tuo sovrano e Marte creano una scintilla di entusiasmo, ma hai anche Venere nel tuo segno. Insieme, portano una serie di momenti fortuiti che indicano l’assistenza celeste. Non sarà tutto semplice (non lo è mai), ma con l’aiuto di affrontare qualsiasi sfida, concentrati sull’arricchimento della tua vita. Il 2024 porta ottimismo e speranza.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)

All’inizio di gennaio, dopo aver dato il benvenuto al nuovo anno, Marte arriva nel tuo segno. Che modo di iniziare il 2024! Porta una spinta di motivazione. Aggiungi la tua determinazione e sarai nella posizione perfetta per sfruttare le possibilità che ti si presentano. Il tuo compito è mantenere la mentalità aperta. Non respingere qualcosa che non sembra del tutto giusto. Potresti perderti qualcosa che potrebbe essere esattamente quello che desideri.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)

Cerchi un cambiamento nelle tue priorità. Vuoi che il 2024 offra la possibilità di sperimentare nuove idee e possibilità. La tua fame di cambiamento è sana. È un chiaro segno che sarai pronto a sfruttare le opportunità offerte da gennaio.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)

Vuoi massimizzare l’opportunità del nuovo anno per ricominciare da capo. Ma ciò non significa che devi cogliere ogni momento e promuovere cambiamenti immediati. In effetti, se vuoi fare progressi quest’anno, è meglio iniziare con il ritmo. Stabilisci un obiettivo chiaro e suddividi le sfide in parti realizzabili. Usa l’energia di gennaio per visualizzare un sogno e creare un piano d’azione.