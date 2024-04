Oroscopo della settimana, Vergine, 7-14 aprile: presto risultati positivi.

Oroscopo dell’Amore della Vergine questa settimana

Esprimi amore incondizionatamente e questo si rifletterà nella tua vita personale e professionale. Il tuo amante preferisce la tua presenza in ogni occasione e devi assicurarti di impegnarti a soddisfare le richieste. Ciò rafforzerà il legame. Stai lontano dalle relazioni extraconiugali perché possono essere disastrose. Alcuni Vergine potrebbero persino sentirsi traditi dai loro partner. E quando hai la sensazione che le compatibilità non si incontrino, preferisci uscire dalla relazione.

Oroscopo del lavoro della Vergine questa settimana

Impegnati per soddisfare ogni esigenza professionale che consoliderà anche la tua posizione in ufficio. Potresti viaggiare questa settimana per motivi di lavoro. Potresti essere in grado di fornire i risultati attesi in ufficio e ricevere una pacca sulla spalla. Se stai pianificando un cambio di lavoro, la seconda metà della settimana è una buona opzione. Gli uomini d’affari possono prendere decisioni cruciali e portare avanti il ​​loro piano di investimento in una nuova attività. Coloro che intendono lanciare una nuova impresa possono scegliere la prima parte della settimana.

Oroscopo dei soldi della Vergine questa settimana

Sei bravo in termini di finanza questa settimana. Man mano che le tue quote in sospeso verranno saldate e un prestito bancario verrà approvato, sarai più ricco da spendere come desideri. Gli uomini d’affari riusciranno a raccogliere fondi per le esigenze di espansione. Potresti anche donare denaro in beneficenza mentre alcuni Vergini erediteranno una proprietà di famiglia o saranno coinvolti in una controversia legale.

Oroscopo della salute della Vergine questa settimana

Può esserci un’elevata pressione mentale dovuta a problemi professionali o personali. Pratica yoga o meditazione per rimanere mentalmente sano. Alcuni Vergine avranno complicazioni associate alla pressione sanguigna o a problemi cardiaci. Coloro che soffrono di ipertensione potrebbero dover prestare particolare attenzione.