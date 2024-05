Oroscopo Pesci, settimana 19-25 maggio 2024, successo accademico.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Oroscopo dell’amore Pesci questa settimana

Dai valore alla storia d’amore e assicurati di trascorrere più tempo insieme. Fornisci spazio personale all’amante. Devi essere un buon ascoltatore e dovresti anche essere pronto ad aprirti ovunque richiesto. Alcuni nativi dei Pesci potrebbero entrare in contatto con l’ex amante. Tuttavia, i nativi Pesci sposati dovrebbero evitare qualsiasi attività che possa avere un impatto serio sulla loro vita coniugale. I nativi appena sposati troveranno la settimana coinvolgente.

Oroscopo del lavoro Pesci questa settimana

Ti imbatterai in nuove opportunità di lavoro che forniranno anche la possibilità di dimostrare il coraggio professionale. Coloro che hanno in programma colloqui di lavoro possono essere sicuri del risultato. Assicurati di essere creativo sul lavoro e di utilizzare le capacità di comunicazione per supportare le prestazioni professionali. Se ti occupi di affari, troverai investitori adeguati che dimostreranno di avere successo nei prossimi mesi. Gli studenti in cerca di ammissione alle università straniere possono aspettarsi notizie positive.

Oroscopo dei soldi Pesci questa settimana

Avere un piano finanziario adeguato per superare le sfide monetarie. Dovrai risparmiare denaro per ripagare un debito a lungo sospeso. Puoi utilizzare questo periodo per rinnovare la casa o anche per donare in beneficenza. Alcuni anziani distribuiranno anche le proprietà tra i bambini. Alcuni imprenditori riceveranno finanziamenti da investitori stranieri, soprattutto nella seconda metà della settimana.

Oroscopo della salute Pesci questa settimana

La tua salute normale sarà buona, ma è saggio fare attenzione. Potresti dover affrontare problemi legati alla pressione sanguigna o al cuore, ma questi possono essere tenuti sotto controllo con particolare attenzione. Per gli anziani possono verificarsi problemi alle ossa, alle articolazioni e alla respirazione. Alcuni nativi dei Pesci possono avere dolori di stomaco, emicrania, febbre virale e mal di gola. È bene evitare le bevande gassate.