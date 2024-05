Oroscopo per la settimana

Oroscopo Pesci, settimana 26 maggio – 1 giugno 2024, la ricchezza affluirà.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Oroscopo dell’amore Pesci questa settimana

Assicurati di avere una comunicazione aperta nella relazione. Alcune relazioni amorose avranno problemi a causa della mancanza di dialogo ed è fondamentale valorizzare le emozioni del proprio partner per essere felici nella relazione amorosa. Le donne native dei Pesci sposate potrebbero avere problemi con i membri della famiglia del marito. Puoi discutere con il coniuge per risolvere il problema. Evita una nuova relazione che potrebbe avere un impatto sulla tua vita matrimoniale.

Oroscopo del lavoro Pesci questa settimana

Coloro che lavorano con agenzie pubblicitarie e nel settore dell’ospitalità si occuperanno di clienti stranieri e dovrebbero assicurarsi che siano soddisfatti. Problemi minori legati all’ego personale non dovrebbero influire sulle prestazioni. Chi vuole mettere da parte la carta può farlo entro metà settimana e aggiornare anche il profilo su un portale del lavoro. Il tuo potere di convinzione giocherà un ruolo importante nelle riunioni del team. Gli uomini d’affari saranno in grado di espandere la propria attività in nuovi territori.

Oroscopo del denaro Pesci questa settimana

La ricchezza affluirà e questo si rifletterà nello stile di vita. Puoi acquistare un’auto o una proprietà. Questa settimana potresti anche fornire assistenza finanziaria a un fratello o un parente bisognoso. Procedi con il piano di investimento in borsa o in attività speculative. Alcuni nativi dei Pesci lanceranno nuove iniziative imprenditoriali. Gli imprenditori riusciranno a cancellare tutte le quote pendenti.

Oroscopo della salute Pesci questa settimana

Nessun nuovo disturbo ti disturberà. Tuttavia, coloro che soffrono di asma o problemi respiratori devono essere cauti. Riduci la nicotina e chi vuole smettere di fumare può pensarci seriamente. Mantenere un ufficio e una vita personale equilibrati. Alcuni anziani possono lamentare dolori alle articolazioni e alle ossa.