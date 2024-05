Oroscopo Sagittario, settimana 26 maggio – 1 giugno 2024, rendimenti degli investimenti.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Oroscopo dell’amore per il Sagittario questa settimana Alcune relazioni amorose vedranno tremori e la comunicazione aperta è cruciale qui per risolvere questa crisi. Non lasciare che l’amante si arrabbi con le tue decisioni. Invece, coccola l’amante e impegnati anche nelle cose che entrambi amate. I nativi sposati del Sagittario devono evitare rapporti in ufficio che potrebbero mettere in difficoltà la loro vita coniugale. Se stai cercando un nuovo partner, potresti trovarne uno questa settimana, probabilmente nel primo semestre.

Oroscopo del lavoro Sagittario questa settimana

Continua il tuo impegno e la disciplina nel lavoro. Non litigare con gli anziani. Prendi invece la via diplomatica ogni volta che devi esprimere disaccordi. Il tuo profilo attirerà l’attenzione di diversi clienti che potrebbero richiedere in particolare il tuo servizio. Ciò aggiungerà valore per te e funzionerà durante le discussioni di valutazione. Aspettatevi un cambiamento di ruolo.

Oroscopo del denaro Sagittario questa settimana Non ci sarà alcun grosso intoppo finanziario. Potresti andare avanti con le tue decisioni finanziarie che porteranno anche una buona ricchezza. Alcuni nativi del Sagittario compreranno una casa o un veicolo questa settimana. Vedrai buoni rendimenti dagli investimenti precedenti e questo ti aiuterà anche a prendere decisioni cruciali relative al commercio e agli affari speculativi. Considera la possibilità di donare soldi in beneficenza.

Oroscopo della salute del Sagittario questa settimana Non scendere a compromessi sulla dieta. Il piatto dovrà essere riempito di legumi e noci. Ridurre lo zucchero e l’olio che a lungo termine possono portare a seri problemi di salute. Le donne incinte devono evitare di guidare un veicolo a due ruote. Gli anziani devono inoltre assicurarsi che tutti i medicinali vengano assunti in tempo. Alcuni nativi potrebbero anche sviluppare infezioni alla gola e febbre virale questa settimana.