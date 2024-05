Oroscopo settimanale Sagittario, 19-25 maggio 2024, nuove responsabilità sul posto di lavoro.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Oroscopo dell’amore per il Sagittario questa settimana

Considera il tuo amante come il tuo amico fidato e condividi tutte le emozioni per rafforzare il legame. La vostra storia d’amore avrà il sostegno dei genitori e anche alcuni nativi del Sagittario sistemeranno il matrimonio. Nella vita coniugale possono verificarsi alcuni piccoli disturbi. Assicurati di gestirli diligentemente.

Oroscopo del lavoro Sagittario questa settimana

Assumi nuovi compiti in ufficio e mantieni l’ego personale fuori dal posto di lavoro. Il tuo atteggiamento è sempre positivo e questo attirerà l’attenzione del cliente. Alcuni nativi del Sagittario si recheranno a casa del cliente mentre i professionisti dell’IT, dell’architettura, della sanità, dell’aviazione automobilistica e del settore bancario vedranno opportunità all’estero. Gli imprenditori possono anche prendere in considerazione l’espansione del commercio verso territori stranieri che porteranno una buona ricchezza in futuro.

Oroscopo dei soldi Sagittario questa settimana

Problemidi denaro minori possono avere un impatto sulla vita di routine. Nella prima parte della settimana molti vedono alcune crisi poiché il rendimento degli investimenti precedenti potrebbe non corrispondere alle vostre aspettative. Dovrai cancellare tutte le quote pendenti. I trader riceveranno anche buoni profitti che aiuteranno negli investimenti futuri. Prendere in considerazione la possibilità di effettuare investimenti intelligenti, anche in attività speculative. Evita di prestare una somma enorme a qualcuno perché sarà difficile riaverla indietro.

Oroscopo della salute del Sagittario questa settimana

Nessun grosso problema medico disturberà la settimana. Avrai un piccolo problema respiratorio che verrà risolto con il passare della settimana. Mantieni sempre una dieta sana e assicurati di includere molte verdure a foglia verde e frutta nella tua dieta. Coloro che soffrono di pressione alta dovrebbero anche evitare cibi che potrebbero avere un impatto negativo sulla loro salute.