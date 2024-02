Oroscopo per la settimana dal 18 al 24 febbraio 2024.. Venere (dea dell’amore) converge con il misterioso Plutone e poi con il dinamico Marte, aspettatevi fiamme di passione .

ARIETE

21 marzo – 20 aprile

Questa settimana è possibile un piacevole guadagno. Puoi fare progressi significativi nel tuo mondo relazionale. Quindi non lasciare che piccoli intoppi nella comunicazione ti disturbino. Questa connessione potrebbe essere speciale.

TORO

21 aprile – 21 maggio

Se ti senti bloccato, questa settimana potrai andare avanti. Questo se è quello che vuoi fare. Non c’è nessuna legge che dice che devi. Puoi restare dove sei, se preferisci. Puoi anche tornare indietro se lo desideri. Non puoi fare a meno di andare da nessuna parte se non in avanti. Ed è ciò che i pianeti ti invitano a fare. Poiché questa è un’opportunità da non perdere, coglila e guarda avanti, con anticipazione.

GEMELLI

22 maggio – 22 giugno

Questa settimana non hai altra scelta che affrontare uno scenario stupido. Fortunatamente, chi è avvisato è salvato. Sei un Gemelli intelligente. Se rimani concentrato puoi sfruttare la situazione a tuo vantaggio. Invece di preoccuparti dei perché e dei percome, fai semplicemente quello che pensi che funzionerà. Lo farà.

CANCRO

23 giugno – 23 luglio

Come un bruco che si trasforma in farfalla, sei nel mezzo di una metamorfosi. Potrebbe sembrare sconcertante, ma è perché non sei del tutto sicuro di cosa eri o di cosa diventerai. Potresti anche sentirti come se avessi perso qualcosa. Ma ciò che stai ottenendo è più vantaggioso di quanto tu possa iniziare a immaginare. Sii paziente questa settimana. E sii gentile con te stesso. Presto spiegherai le ali e volerai alto.

LEONE

24 luglio – 23 agosto

Qualche tempo fa, nonostante ti trovassi in una situazione vulnerabile, hai fatto di tutto per aiutare qualcuno. E non hanno dimenticato. Non stupirti quindi quando sei invitato a prendere parte ad un’attività piacevolmente redditizia, o a condividere un’esperienza piacevole. È il momento della vendetta, nel modo più carino possibile.

VERGINE

24 agosto – 23 settembre

Hai attraversato un mare agitato di recente. Ma questa settimana ti renderai conto di quanto siano state preziose queste esperienze stimolanti. Alza la vela, prendi il vento… e lascia che ti porti verso una destinazione gratificante.

BILANCIA

24 settembre – 23 ottobre

Le tue connessioni non ti collegano solo alle persone che conosci: attraversano gli oceani unendosi a persone in terre lontane. Naturalmente, è difficile ricordarlo mentre andiamo avanti con le nostre vite. Pensiamo che le nostre esperienze di vita accadano in isolamento. Non consideriamo che le nostre azioni (anche i nostri pensieri) abbiano un impatto sugli altri. Ma lo fanno. Le tue connessioni possono esserti utili questa settimana.

SCORPIONE

24 ottobre – 22 novembre

Questa settimana sarà migliore o peggiore della settimana scorsa? Nessuno dei due! Ma con Plutone al centro della scena, sarà tutto più intenso. Il che è positivo se ti piace l’intensità. E non è così bello se non lo fai.. A dire il vero, non ti dispiace nemmeno dover affrontare le sfide. Potresti dire che ti piace una vita semplice e facile (e potresti dirlo sul serio). Ma a livello profondo, apprezzi che più diventa intenso, più cresci.

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre

Il clima celeste di questa settimana ti incoraggia a credere nell’incredibile. Ci sono modi per affrontare le sfide che devi affrontare. Non importa quanto sembrino improbabilmente difficili, ti renderai conto di avere le capacità e i talenti per farcela. Non hai bisogno di un miracolo. Devi solo credere nella tua intraprendenza.

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio

Dopo essere stato messo alla prova e allungato al massimo, ci vorrà un po’ di tempo per ripristinare i tuoi livelli di energia. Non c’è da stupirsi che sia uno sforzo affrontare qualsiasi cosa, non importa quanto piccola: le tue risorse sono prosciugate. Ma un cambiamento è nell’aria. Ora che il potente pianeta Marte ha terminato la sua permanenza nel tuo segno, i livelli di intensità sono diminuiti di diversi livelli. Quando questa settimana offre opportunità per rilassarsi e recuperare, coglile. Sono ben meritati.

ACQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio

Generalmente le persone tendono a sottovalutare i propri punti di forza. Ma tu sei un Acquario. Non è la tua solita mentalità. Eppure ti stai giudicando duramente. Il che ha portato ad una visione fuori luogo della tua posizione. Ti vedi meno influente di quello che sei. Con Marte nel tuo segno, difficilmente potresti essere più potente.

PESCI

20 febbraio – 20 marzo

Il nostro istinto spesso capisce meglio cosa sta succedendo rispetto al nostro intelletto. Meritano sicuramente di essere ugualmente coinvolti in qualsiasi processo decisionale. Alcune persone non si fidano dei loro. Altre persone lasciano che gestiscano l’intero spettacolo. Come per la maggior parte delle cose nella vita, si tratta di trovare il giusto equilibrio. E puoi farlo. Questa settimana sarai benedetto con intuizione e chiarezza. Lavorando con entrambi, puoi creare la magia.