Oroscopo settimana dal 5 all’11 febbraio 2024, È il capodanno cinese, l’anno del drago. I draghi rappresentano l’ambizione e l’entusiasmo. Marte si collega a Plutone nel giorno di San Valentino.

TORO

21 APRILE – 21 MAGGIO

Questa settimana, la tua ricerca della felicità può fare un passo nella giusta direzione. Mentre Marte cambia segno, ti sentirai più motivato e ispirato. Potrebbero esserci alcuni momenti di disaccordo: sei ancora nel processo di creazione della tua sinfonia. Ma c’è della dolce musica da fare.

GEMELLI

22 maggio – 22 giugno

Questa settimana porta il coraggio di restare fedeli alle tue convinzioni. Non lasciare che nessuno ti indebolisca. Sai cosa stai facendo. Presto vedrai prove evidenti. Ho molto altro da dirti.

CANCRO

23 giugno – 23 luglio

Se la vita è un gioco, le regole evolvono costantemente! Sei rimasto coinvolto in uno scenario così sconcertante che non sei sicuro di come procedere. Il collegamento Marte/Plutone porta la chiarezza che ti mancava.

LEONE

24 luglio – 23 agosto

Hai il potere di creare cambiamenti radicali questa settimana. Ma segretamente ti piacciono le cose così come sono? L’idea di stravolgere tutto ti turba? Hai paura di rimanere meno soddisfatto? Con Marte nel tuo segno opposto, stai alla ricerca di nuove possibilità. Non è necessario avere fretta o essere sconsiderati. Ma poiché la soluzione a un problema si sta manifestando, stai attento.

VERGINE

24 agosto – 23 settembre

Puoi studiare tutta la vita, ma ci saranno sempre cose che non saprai mai. Tra queste si nascondono le cose che pensiamo di sapere, ma non è così. Come edifici costruiti su fondamenta traballanti, mettiamo strati di logica sui nostri presupposti, poi ci chiediamo perché i nostri piani non si realizzano. Questa settimana, ripensa a dove stai andando. Le conseguenze portano ad un cambiamento soddisfacente.

BILANCIA

24 settembre – 23 ottobre

Anche le persone spensierate sono più felici quando il cambiamento arriva nel momento in cui sono pronte. Per evitare che ciò accada inaspettatamente, disponiamo di meccanismi di protezione psicologica. Facciamo del nostro meglio per contrastare gli elementi imprevisti. Potrebbe non piacerti l’aspetto del cambiamento nel tuo orizzonte. Ma supponiamo di vedere le possibilità che contiene? Il tuo futuro è pieno di promesse.

SCORPIONE

24 ottobre – 22 novembre

Un po’ come un chirurgo degli alberi che si preoccupa di prendere una decisione sbagliata e di tagliare il ramo su cui si trova, sei confuso dalle decisioni che devi prendere. C’è molto da fare su di loro. Qualcosa di grande deve cambiare e tu sei quello che ha l’esperienza e la competenza per farlo. Questa settimana, se inizi in piccolo, libererai abbastanza spazio per sapere quale mossa fare dopo.

SAGITTARIO

23 NOVEMBRE – 21 DICEMBRE

Va bene grattarsi un prurito, ma alcuni pruriti devono essere calmati anziché agitati. Mentre Marte cambia segno questa settimana, ti dà il potere di superare la situazione faticosa e stressante in cui sei stato coinvolto. Non hai più motivo di dimostrare. Puoi lasciar andare. Invece di sprecare altra energia, afferma il tuo impegno verso una linea d’azione positiva. È il momento della liberazione.

CAPRICORNO

22 DICEMBRE – 20 GENNAIO

Questa settimana, segui i principi che risuonano con te. Devi sfruttare al massimo questo clima cosmico, non sprecare energia in situazioni a cui stai semplicemente “andando d’accordo”. Sii sincero. Ne conseguirà il successo.

AQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio

Se fossi un mago, controlleresti il ​​tuo libro degli incantesimi, lucideresti il ​​tuo calderone e spolvereresti la bacchetta. Faresti di tutto per prepararti alle possibilità di questa settimana. Anticiperesti i venti del cambiamento che stanno per soffiare nella tua direzione. E solo perché non hai quegli strumenti, non significa che non puoi fare magie. Con Marte che entra nel tuo segno, fai attenzione a ciò che desideri! Solleva il morale!

PESCI

20 febbraio – 20 marzo

Alcune cose non hanno senso. Possiamo provare a capire perché stanno accadendo, condurre ricerche approfondite online e consultare esperti. Ma non siamo ancora vicini alla comprensione. Hai a che fare con una situazione in questa categoria. Quindi, supponiamo che tu smetta di fare domande e inizi ad accettare? Questa settimana presenta un cambio di prospettiva. Una nuova mentalità offre modi stimolanti per andare avanti.