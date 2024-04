Oroscopo settimanale Acquario, 7-14 aprile: ritorno degli investimenti.

Oroscopo dell’Amore dell’Acquario di questa settimana

Coloro che hanno avuto una rottura di recente saranno felici di innamorarsi di nuovo. Le femmine possono aspettarsi una proposta da qualcuno che conosci da molto tempo. Condividi ogni emozione con l’amante e trascorri più tempo insieme. Non perdere la pazienza durante le discussioni e sii diplomatico quando hai a che fare con un amante impaziente. Alcuni nativi dell’Acquario si incontreranno con l’ex amante per ravvivare la vecchia relazione che avrà anch’essa gravi conseguenze.

Oroscopo del lavoro dell’ Acquario questa settimana

Potrebbero esserci piccoli problemi di produttività nella prima parte della settimana, ma le cose si riprenderanno lentamente con il passare della settimana. Sii sempre cordiale con i tuoi colleghi e mostra la volontà di assumerti ulteriori responsabilità poiché potresti essere ricompensato prima. Le tue capacità comunicative funzioneranno durante la gestione di un cliente dall’estero. Potresti recarti nell’ufficio del cliente e sarai anche vittima della politica dell’ufficio.

Oroscopo dei soldi per l’ Acquario questa settimana

La ricchezza affluirà in questa settimana e questo avrà un impatto anche sullo stile di vita. Puoi acquistare oro, veicoli o dispositivi elettronici e donare in beneficenza. Un investimento precedente porterà buoni risultati. Alcuni nativi dell’Acquario saranno ansiosi di tentare la fortuna in azioni e affari speculativi, il che è una buona idea. Possono esserci alcune controversie familiari ma non danneggeranno la ricchezza.

Oroscopo della salute dell’Acquario questa settimana

Alcuni nativi dell’Acquario potrebbero lamentare allergie e infezioni, ma la salute generale sarà buona. Fai attenzione durante la guida e assicurati di indossare il casco mentre guidi un veicolo a due ruote. Questa settimana è buona per smettere sia di alcol che di tabacco. Trascorrere più tempo con la famiglia aiuterà anche ad alleviare lo stress lavorativo. Potresti anche fare delle passeggiate mattutine o serali poiché ciò migliorerebbe la circolazione sanguigna e migliorerebbe notevolmente la tua forma fisica.