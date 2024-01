Oroscopo settimana Acquario, dal 28 gennaio al 3 febbraio 2024, la ricchezza arriverà da molte fonti, garantendo la prosperità.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Seppellisci il passato e non scavarlo mai per una vita romantica felice. La settimana è produttiva in termini di lavoro e sia la ricchezza che la salute saranno al tuo fianco.

Amore

Potrebbero verificarsi piccole differenze nella relazione ed entrambi dovete parlare per risolverle. Non perdere la pazienza e assicurati anche di dare lo spazio adeguato all’amante nella tua vita. Nessuna emozione dovrebbe rimanere incontrollata. Discutete del futuro nella seconda parte della settimana con l’amante e magari coinvolgete anche i genitori per l’ultima chiamata. Coloro che hanno avuto una rottura potrebbero incontrare qualcuno di interessante nella prima parte della settimana.

Carriera

Sii creativo sul posto di lavoro e mostra la volontà di intraprendere attività aggiuntive che aumenteranno il tuo profilo. Gli anziani apprezzeranno i nostri sforzi e anche i clienti invieranno appositamente un’e-mail in riconoscimento del tuo contributo che funzionerà nelle discussioni di valutazione. Imprenditori, espandete la vostra attività in nuovi territori.

Ci sarà il sostegno di partner o promotori che garantiscono un buon flusso di ricchezza. Gli studenti supereranno i concorsi e anche alcuni nativi dell’Acquario si trasferiranno all’estero per motivi di lavoro.

Soldi

La ricchezza arriverà da molte fonti, garantendo la prosperità. La prima metà della settimana è buona per acquistare una proprietà o un veicolo. Potresti vincere una controversia legale. Alcune donne fortunate erediteranno una proprietà di famiglia mentre i nativi interessati potranno tranquillamente tentare la fortuna nel mercato azionario. Puoi anche fornire aiuto finanziario a un amico o un parente.

Salute

Nessun grosso problema medico disturberà la giornata. Sii positivo nella vita e mantieni l’ufficio fuori mentre entri in casa. Assicurati di seguire una dieta sana e di fare attività fisica regolarmente. Gli anziani devono portare con sé un kit medico durante le vacanze.