Oroscopo settimanale del Toro dal 28 aprile al 3 maggio 2024,, colpi di scena romantici.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Oroscopo dell’amore del Toro questa settimana

Considera l’idea di portare la storia d’amore al livello successivo. Potresti anche pianificare una vacanza per creare un ottimo legame. Alcune relazioni riceveranno un cenno positivo dai genitori. Per mantenere l’armonia, le donne sposate devono rimanere rilassate a casa del coniuge. Potrebbero esserci alcuni problemi con i suoceri che devono essere risolti. Alcuni nativi potrebbero tornare dall’ex amante, ma i nativi sposati del Toro dovrebbero evitarlo poiché la loro vita coniugale sarà in pericolo.

Oroscopo del lavoro Toro questa settimana

Questa settimana riuscirai a dare le migliori prestazioni sul posto di lavoro. Nuove responsabilità busseranno alla porta e dovrai cogliere le migliori opportunità per dimostrare il tuo coraggio professionale. Alcuni dipendenti governativi potrebbero aspettarsi un cambio di sede questa settimana. Gli uomini d’affari riusciranno ad ottenere nuovi contratti, soprattutto dal governo. Tieni d’occhio i partner commerciali poiché potresti avere amare esperienze negli affari finanziari con loro.

Oroscopo dei soldi Toro questa settimana

Attenzione alle spese. Nonostante i soldi provengano da diverse fonti, noterai anche un aumento delle spese. Alcuni nativi del Toro riceveranno aiuto finanziario da coniugi e fratelli. Avere un piano finanziario adeguato e seguire anche la guida di un esperto in investimenti. Puoi anche fornire comodamente un aiuto finanziario a un amico. Gli uomini d’affari potrebbero avere problemi finanziari con i partner questa settimana.

Oroscopo della salute del Toro questa settimana

Alcuni nativi maschi svilupperanno problemi legati al torace e questo può essere serio se non controllato. Puoi iniziare a frequentare la palestra. Evita sia l’alcol che il tabacco per rimanere in salute per lunghi anni. Le femmine possono avere problemi legati alla ginecologia. Si consiglia inoltre di non prendere parte ad attività subacquee.