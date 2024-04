Oroscopo settimanale Pesci dal 28 aprile al 3 maggio 2024, progressi per gli studenti.

Pesci – (20 febbraio-20 marzo)

Oroscopo dell’amore Pesci questa settimana

Esprimere l’amore al partner incondizionatamente. La tua volontà d’amore e il tuo affetto porteranno cambiamenti nei sentimenti del tuo partner e questo renderà la giornata favolosa. Stai lontano dalle discussioni e dovresti anche mantenere l’interferenza di una terza persona al di fuori della relazione. Attieniti alla tua opinione ma non forzarla al partner. Alcune relazioni amorose possono incontrare ostacoli in cui conversazioni dettagliate possono agire come salvatrici. La seconda parte della settimana è buona per fare un appello al matrimonio.

Oroscopo del lavoro Pesci questa settimana

Puoi aspettarti un cambiamento nella posizione sul posto di lavoro. I manager e gli sviluppatori aziendali dovranno pensare a concetti innovativi e apportare modifiche ai piani aziendali. Banchieri e contabili avranno bisogno di particolare attenzione quando gestiscono grandi quantità. Evita la politica d’ufficio e mostra anche la volontà di assumere nuovi compiti che potrebbero anche essere impegnativi. Gli studenti possono avere molte opportunità per fare progressi nei loro studi e nella carriera accademica.

Oroscopo dei soldi Pesci questa settimana

Il reddito derivante da investimenti precedenti potrebbe non essere quello previsto e ciò potrebbe causare delusione. Devi però sapere che tra una settimana le cose torneranno a posto. Evitare investimenti finanziari su larga scala, inclusi azioni e scambi. Puoi procedere con il piano di ristrutturazione della casa o acquistare oro. Gli uomini d’affari possono riuscire a raccogliere fondi, ma dovrebbero fare attenzione alle spese promozionali.

Oroscopo della salute Pesci questa settimana

I nativi dei Pesci con disturbi cardiaci possono sviluppare complicazioni all’inizio della settimana. I nativi dei Pesci anziani possono avere problemi legati al sonno e le femmine possono lamentare infezioni della pelle. Nonostante i piccoli lividi, i bambini saranno bravi in ​​termini di forma fisica. Evita alcol e tabacco .