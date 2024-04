Oroscopo settimanale Toro 7-14 aprile: prospettive matrimoniali.

Oroscopo dell’amore del Toro questa settimana

Fai attenzione quando litighi nella tua vita amorosa. Sebbene sia necessario trascorrere più tempo in amore, è anche fondamentale evitare conversazioni spiacevoli. Entrambi dovete sostenervi a vicenda. Coloro che hanno una nuova relazione hanno bisogno di trascorrere più tempo insieme. I fortunati nativi del Toro risolveranno i problemi con l’ex amante. I nativi sposati del Toro possono seguire la strada della famiglia. La seconda parte della settimana è buona anche per sistemare il matrimonio.

Oroscopo del lavoro del Toro questa settimana

Questa settimana è un miscuglio per la professione poiché potresti avere sia aspetti positivi che negativi sul posto di lavoro. Nuove sfide ti terranno occupato in ufficio. Assicurati di sostenere un colloquio di lavoro e alcuni nativi del Toro vedranno l’opportunità di trasferirsi all’estero per motivi di lavoro. Coloro che si occupano di attività legate all’artigianato, alle opere d’arte, all’ospitalità e al turismo avranno successo. Credi fermamente nel karma e vedrai il successo professionale questa settimana.

Oroscopo dei soldi del Toro questa settimana

Gli uomini d’affari devono riflettere seriamente prima di prendere decisioni finanziarie poiché la perdita di denaro è l’ultima cosa che desideri. Potresti riuscire a vendere una proprietà o ad acquistarne una questa settimana. Alcuni nativi del Toro trarranno vantaggio dai lavori freelance mentre puoi anche aspettarti un aumento di stipendio. Fai attenzione quando investi in indici azionari. Potrebbe essere necessario fornire assistenza monetaria a un amico o fratello questa settimana.

Oroscopo della salute del Toro questa settimana

Non ci saranno problemi medici importanti. Tuttavia, alcuni nativi del Toro potrebbero richiedere cure mediche poiché infezioni minori potrebbero causare disturbi. Sii positivo nella vita e mantieni l’ufficio fuori mentre entri in casa. Assicurati di seguire una dieta sana e di fare attività fisica regolarmente. Gli anziani si lamenteranno di dolori al petto o al corpo. Le donne incinte devono evitare gli sport subacquei.