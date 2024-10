I 5 segni più cattivi dello Zodiaco: la classifica

Sono proprio questi i cinque segni più cattivi dello Zodiaco, una volta che li avrete scoperti guarderete le persone con occhi diversi!

Se siete dei fervidi lettori dell’oroscopo e ogni giorno non vi perdete l’appuntamento con le rivelazioni delle stesse, con tutta probabilità sapete già che ci sono dei segni zodiacali che taluni definiscono come i più cattivi.

Per voi che siete appassionati delle le caratteristiche di ogni segno dell’oroscopo abbiamo preparato questa specie di classifica dei segni più cattivi dello Zodiaco.

Ovviamente si fa un po’ per dire, tutti sappiamo bene che ciascuno ha un’indole e può comportarsi in modo negativo o positivo in base a tanti fattori. Però ci sono dei segni che hanno delle particolarità che sono percepite come cattiveria. Scopritene di più continuando a leggere!

Quali sono i cinque segni dello Zodiaco più cattivi

Si potrebbe quasi dire “se li conosci, li eviti” ma ovviamente per scatenare la cattiveria delle persone non basta di certo essere nato in un determinato giorno del mese. Sono tanti i motivi che possono portare una persona a manifestare il proprio essere cattivo, a prescindere dal segno zodiacale, non trovate? Ad ogni modo, in base alle caratteristiche dei segni, la classifica indica in questi cinque i peggiori in assoluto.

Scorpione

La loro passione li muove in ogni direzione ma alla fine quella coda con il pungiglione è sempre pronta a colpire per ferire, anche quando non ci si aspetta la reazione. Sono forse tormentati in profondità e si perdono negli abissi oscuri del loro animo comportandosi in maniera negativa? Di certo fa parte della lista dei segni più crudeli. Chissà se ne avete conosciuto uno che vi ha fatto del male…

Cancro

Sono immersi nel loro mondo e anche se davanti vi sorridono e sembrano buoni e disponibili dentro di loro ribolle un tumulto di sentimenti che, se provocati, possono diventare negativi ai massimi livelli. Odio, rancore, rabbia, vendetta, è questo che provano se si sentono feriti e le conseguenze possono lasciarvi a bocca aperta.

Ariete

Tra i segni più cattivi dello Zodiaco ci sono anche loro, competitivi a livelli massimi, sanno manifestare tutta la loro aggressività che, se si associa all’impulsività può davvero scatenare una miscela esplosiva.

Pesci

Abili manipolatori, diventano cattivi quando non riescono a ottenere quello che vogliono, anche se si piangono sempre addosso per far credere di essere le vittime predestinate di un’oscura trama.

Bilancia

Sono abituati a vedere o tutto bianco o tutto nero, le sfumature non le colgono proprio. E questo significa che saranno sempre pronti a giudicare, anche con una certa cattiveria, tutto coloro che non rientrano nelle loro categorie.