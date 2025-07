Cosa dice l’oroscopo del 1 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 1 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un bel venerdì in cui circola leggerezza, siete positivi ed è una giornata ideale per uscire con gli amici oppure ospitarli in casa. La vita sociale può fare un salto di qualità o potreste dare il via a conversazioni e stabilire contatti con persone interessanti, stimolanti che non vi sareste mai aspettati di fare. Al contempo, sarete pronti affrontare qualsiasi sfida, anche quella apparentemente impossibile. Amore: in coppia, reazioni impulsive, il dialogo è bloccato. Soli: è fondamentale che ritroviate la sicurezza in voi stessi. Cercate di esprimere le vostre emozioni attaverso un’attività creativa. Vi farà un gran bene.

Oroscopo 1 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Con le dissonanze odierne, impegnarvi per il prossimo passo da compiere nel lavoro è cruciale, sperando riusciate a superare qualsiasi ostacolo. Ciò potrebbe richiedere infatti un compromesso in un contratto o un accordo. Potrebbe essere necessario formare nuove alleanze e rinunciare a quelle vecchie. La Luna in Scorpione indica che prendere una decisione riguardante il lavoro distaccandovi dalle emozioni sarà d’aiuto a fare progressi. Amore: in coppia, l’atmosfera potrebbe essere carica di tensioni. State un po’ per conto vostro. Soli: non sentite il bisogno di incontrare le persone. Approfittatene per chiarire le idee.

Oroscopo 1 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui chi vi circonda potrebbe bocciare una vostra iniziativa, dire che non si può fare. E ciò rendervi ancor più determinati a dimostrare il contrario. Per quanto siate desiderosi di entrare in azione, evitate di lanciarvi a occhi chiusi e concedetevi del tempo per la preparazione. Su un altro piano: un invito inatteso potrebbe farvi molto piacere, vi sentirete accettati e sarà anche molto divertente. Amore: in coppia, se avete detto o fatto qualcosa di sbagliato siete sempre in tempo per chiedere scusa. Soli: per ora vi sta bene vivere un’amicizia amorosa. Ma prossimamente potrebbe prendere una piega diversa…

Oroscopo 1 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Siete spinti a una sana introspezione e lavoro o vita personale, scoverete alcuni lati nascosti nonché intriganti di una situazione o di una persona. La congiunzione Venere-Giove nel vostro segno vi dota di buonumore, fascino, vi rende ottimisti, creativi: e ciò sarà d’aiuto a risolvere qualsiasi problema nelle relazioni. Le conversazioni saranno amichevoli e al contempo utili! Amore: in coppia, con il partner è un venerdì in cui l’intesa è praticamente perfetta! Cosa chiedere di più? Soli: voglia di piacere a chi vi circonda, avete intenzione di conquistare! E se una persona dovesse resistervi, non mollerete la presa.

Oroscopo 1 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Non è la giornata giusta per riflettere sul perché si verifica un’opportunità, ma su cosa potreste fare al riguardo. Se scovate un aspetto positivo, siate veloci in modo da poter essere i primi a trarne vantaggio. Altri aspetti astrali indicano inoltre che mettere in comune le risorse con persone coinvolte potrebbe consentirvi di godere di maggiori guadagni. In ogni caso prima di decidere valutate i pro e i contro. Amore: in coppia, il partner non deve essere il vostro punching-ball! Attenzione a scaricare su lei/lui le vostre intense emozioni. Soli: l’umore non è al top, la tendenza odierna è di respingere chi vi corteggia.

Oroscopo 1 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Per quanto riguarda il lavoro la presenza di Mercurio in moto retrogrado potrebbe aver reso difficile esprimere ciò che pensavate oppure dare dei consigli. Il boss o i colleghi oppure i clienti, potrebbero non essere stati ricettivi alle vostre parole. Riprovateci facendo vedere le cose da una prospettiva diversa. Probabilmente vi ascolteranno con attenzione. All’occorrenza cercate di trovare un compromesso. Amore: in coppia, volete controllare tutto ma se in certi ambiti della vostra vita, può essere utile non è così nella relazione. Soli: se una persona vi attrae, lanciate dei segnali ma in modo delicato. Capirete se ricambia.

Oroscopo 1 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste aver a che fare con persone che sentite cercano di “rigirarvi”, tentano come si suol dire di menare il can per l’aia. Non dovete permetterlo. Mostrate loro che non siete ingenui e che il vostro punto di vista va tenuto in considerazione. E’ evidente, infatti, che il loro atteggiamento e ciò che dicono ha il solo scopo di rifiutare le vostre idee e il vostro modo di fare. Amore: in coppia, alcune parole del partner potrebbero ferirvi anche se non le dirà con questa intenzione. Soli: non prendete tutto alla lettera, la tendenza è quella di interpretare in modo negativo ciò che vi dicono. Cercate di essere obbiettivi!

Oroscopo 1 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

A cosa serve avere l’idea più brillante del mondo se nessuno è interessato? Ed è qui che subentrate voi, soprattutto se riguarda qualcosa che vi sta a cuore. Per essere concretizzata può essere abbia bisogno proprio di voi e della vostra passione! Vedete cosa potete fare. Su un altro piano: cercate di mettere ordine nelle finanze poiché può fare la differenza. Vi permetterà di essere più rilassati. Amore: in coppia, con il partner il dialogo è al top. Sarà utile a rafforzare la relazione. Soli: perchi vi attrae cercate di scegliere le parole giuste. Lasciate comunque anche un po’ di mistero, renderà più intrigante il corteggiamento.

Oroscopo 1 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se oggi dovesse accadere qualcosa di imprevisto, lo accoglierete a braccia aperte. E’ da un po’ di tempo che vi guardate intorno in cerca opportunità così da cambiare le cose. Tutto ciò che accade al riguardo lo accoglierete dunque con entusiasmo. Potrebbe, certo, causare qualche disagio ma sfoderando la creatività potrete finalmente realizzare la rivoluzione che tanto desiderate. Amore: in coppia, il partner forse sta attraversando una fase complicata. Pur facendo del vostro meglio per sostenerlo/a, non arriva il dovuto riconoscimento. Oggi potreste esplodere. Soli: la solitudine vi pesa ma vi chiudete sempre di più. Cambiate musica!

Oroscopo 1 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui potreste trovarvi intrappolati in una difficile situazione. La vostra attenzione ai bisogni degli altri potrebbe farvi ritrovare coinvolti in una lite e vorreste starne fuori. Sarete dunque indecisi su come procedere. Dovrete trovare un equilibrio tra il bisogno di uscirne e rispettare al contempo la sensibilità degli altri. Una volta presa la vostra decisione vi sentirete comunque liberi. Amore: in coppia, se relazione sta attraversando un periodo complicato o circola un po’ di noia, potreste porvi delle domande. Evitate i dubbi, le soluzioni ci sono. Soli: prima di imbarcarvi in una storia rifletterete, farete un passo indietro.

Oroscopo 1 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui dovete prendere cura di voi stessi in modo amorevole. Con la congiunzione Venere-Giove in Cancro nel vostro settore dello stile di vita è il momento ideale per coccolarvi e dare la priorità alle vostre esigenze psicofisiche così da mantenere un’ottima forma. Ciò non significa chiudervi in casa: questo bel transito rappresenta un invito anche a brillare nella vita sociale. Catturerete l’attenzione di chi vi circonda. Amore: in coppia, cercate di essere meno intransigenti e non voler avere l’ultima parola su qualsiasi questione. Soli: scatterà un’attrazione ma evitate di bruciare le tappe. Potrebbe rivelarsi un fuoco di paglia.

Oroscopo 1 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se speravate di raggiungere un obbiettivo ma non siete riusciti, è possibile che a bloccarvi siano vecchie convinzioni. Tuttavia, con gli aspetti astrali odierni potreste iniziare a capire quanto del vostro potenziale deve ancora essere esplorato e a voler cambiare il prima possibile. Conoscete qualcuno che potrebbe aiutarvi? È ora di fare quella chiamata. Amore: in coppia, oggi il partner è Bastian Contrario, qualunque cosa direte non andrà bene. Scatenare i conflitti non farà che peggiorare le cose. Soli: il comportamento di chi vi corteggia e che vi attrae non vi piacerà. Trovate il coraggio per dire ciò che pensate.