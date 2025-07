Cosa dice l’oroscopo del 31 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 31 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con l’arrivo di Venere in Cancro vi divertirete a intrattenere amici e parenti, trarrete più gioia dalla vita familiare. Sfruttate questo transito, fino al 25 agosto, per appianare eventuali difficoltà con le persone care, rendere più affettuose le relazioni, abbellire la vostra casa e trasformarla in un nido confortevole in cui rilassarvi. Non è escluso che alcuni Ariete cercheranno una nuova abitazione. Amore: in coppia, per il partner provate amore incondizionato. Dimostrerete il vostro attaccamento proteggendolo/a e sarete presenti in qualsiasi momento! Soli: una persona amata in passato potrebbe bussare alla vostra porta: a voi decidere se farla rientrare nella vostra vita.

Oroscopo 31 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere in Cancro per il Toro è un transito eccellente, fino al 25 agosto sosterà nel vostro settore della comunicazione: nelle conversazioni delicate sarete più diplomatici e saprete cosa dire e cosa invece omettere. Al contempo, sarete molto convincenti. In generale le attività e gli incontri quotidiani saranno piacevoli, la vita sociale brillerà. Avrete la possibilità di stringere nuove conoscenze. Amore: in coppia, con Venere in Cancro, nella relazione l’amore è al top, entrambi vi regalerete solo piacere. Soli: Venere accentua il vostro fascino e gli incontri romantici saranno numerosi. Avrete solo l’imbarazzo della scelta, dunque sfoderate il potere di seduzione e lanciatevi!

Oroscopo 31 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere esce dal vostro segno ed entra in Cancro: se di recente vi siete lanciati negli acquisti o siete stati obbligati dalle circostanze, potreste aver avuto difficoltà a mantenere in equilibrio il budget. La sosta del pianeta rosa, fino al 25 agosto, farà arrivare nuove opportunità utili ad aumentare le entrate e a mettere in mostra il vostro talento. Avrete inoltre la possibilità di coltivare relazioni significative e sincere. Amore: in coppia, il pianeta rosa accentua il vostro bisogno di tenerezza, di attenzioni. Tranquilli, il partner vi darà numerose prove d’amore. Soli: vietato chiudervi in casa, dovete uscire: può essere l’occasione per incontrare una persona interessante.

Oroscopo 31 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fino al 25 agosto, Venere sosterà nel vostro segno: il transito rappresenta un invito a coccolarvi, a gustare l’attenzione e gli sguardi ammirati di chi vi circonda. Il pianeta vi rende molto affascinanti ed è il periodo ideale dell’anno per dare il via a un nuovo look, migliorare la vostra immagine. Non c’è niente di male nel concentrarvi su voi stessi poiché è probabile che non lo facciate spesso. Amore: in coppia, sulla relazione non ci sono nuvole, l’armonia è totale e se ci sono stati eventuali malintesi li lascerete alle spalle. Soli: fascino e sex appeal al top, dunque socializzate, lanciate inviti, fissate appuntamenti. Arriva finalmente l’amore!

Oroscopo 31 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Venere in Cancro fino al 25 agosto sosterà alle spalle del vostro segno: il transito vi spingerà a prendere cura di voi stessi, delle persone care, mostrerete comprensione. Se ultimamente nel lavoro siete stati parecchio impegnati, con questo passaggio astrale cercate di ritagliare del tempo libero solo per voi così da rilassarvi, dedicarvi a quelle attività che vi piacciono e accendono il vostro entusiasmo, vi ricaricano di belle energie. Amore: in coppia, circolano dolcezza, reciproca fiducia. Se nella relazione ci sono stati dei problemi torna la complicità. Soli: presi da altre questioni e pure un po’ esigenti, con questo transito, spesso l’amore passerà in secondo piano.

Oroscopo 31 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 25 agosto, Venere in Cancro sosterà nel vostro settore della vita sociale, avrete voglia di uscire, socializzare, divertirvi e trascorrere del tempo in buona compagnia. Un incontro potrebbe spingere a unirvi a un gruppo o a un club con persone simpatiche e interessanti ed essere l’occasione per dare il via a un progetto. Con questo bel transito le amicizie in generale saranno all’insegna della solidarietà. Amore: in coppia, la relazione sarà più armoniosa, più vivace, con il partner sarete adorabili, darete il meglio! Soli: grazie al transito di Venere in Cancro, un amico farà da Cupido e vi presenterà una persona speciale, che conquisterà il vostro cuore.

Oroscopo 31 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere sbarca in Cancro, nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: la leggendaria diplomazia sarà accentuata e vi permetterà di ottenere un vantaggio da qualsiasi situazione. Grazie al modo di fare, fino al 25 agosto, potreste fare vostra un’opportunità o un posto di lavoro che altrimenti non sarebbero arrivati. Saprete come fare leva sulle emozioni degli altri ed essere molto convincenti. Amore: in coppia, con il transito di Venere in Cancro, il partner vi riserverà parecchie sorprese (romantiche) e introdurrà una nota piccantina nella relazione! Soli: potreste aver voglia di rivedere un/a ex o conquistare un/a collega ma fareste meglio a guardarvi intorno…

Oroscopo 31 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Venere entra in Cancro, fino al 25 agosto rappresenta una splendida opportunità per organizzare un viaggio piacevole con gli amici o i familiari o vivere esperienze che vi permetteranno di ampliare i vostri orizzonti. Al contempo il pianeta accentua il vostro lato compassionevole ma non dovete permettere a persone poco chiare di manipolarvi o approfittare del vostro altruismo. Amore: in coppia, nella relazione c’è reciproca fiducia, romanticismo e passione: sfruttate fino in fondo questi magnifici momenti! Soli: finito il tempo dei dubbi, ad attendervi c’è la felicità. Se una persona vi attrae lanciate un invito. Con questo transito non riceverete un “no”.

Oroscopo 31 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere in Cancro, fino al 25 agosto, rappresenta un buon momento per ottenere il supporto, l’aiuto concreto di chi vi circonda. Se, ad esempio, avete intenzione di chiedere un prestito o appianare delle divergenze su questioni finanziarie è il periodo migliore dell’anno per entrare in azione. Con questo transito sarete tuttavia meno inclini a socializzare, vi piacerà rifugiarvi nel tranquillo comfort della casa. Amore: in coppia, Venere in Cancro rende i sentimenti altalenanti: un giorno sarete affettuosi e un altro freddini. Occhio alla gelosia: vostra o del partner. Soli: in programma potrebbe esserci un incontro ma cercate di prendere tutto con leggerezza!

Oroscopo 31 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere in Cancro sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: sarete accoglienti, attirerete persone cordiali, piacevoli e disponibili. Nel corso del transito, fino al 25 agosto, sarà utile in ogni caso fare delle concessioni e trovare eventualmente dei compromessi. Ricevere un sostegno sarà d’aiuto a ridurre i livelli di stress: se una persona sarà disposta a dare una mano, prendete l’offerta in considerazione. Amore: in coppia, con il partner la complicità è assoluta, la relazione è serena, l’amore è autentico e profondo. Soli: negli affari di cuore, Venere in Cancro rappresenta un invito ad accettare gli inviti. In programma c’è un incontro romantico speciale.

Oroscopo 31 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino al 25 agosto, Venere a Cancro sosterà nel vostro settore dello stile di vita, del benessere, del lavoro e potrebbe far arrivare delle opportunità positive. E’ un ottimo transito per chiedere, ad esempio, una promozione oppure, se cercate un impiego finalmente trovarlo. Ma il pianeta rosa simboleggia anche il denaro: grazie alla conclusione positiva di un affare o per il lavoro svolto, potrebbe entrare una somma che vi devono. Amore: in coppia, un po’ critici nei confronti del partner, avrete difficoltà a lasciarvi andare alle emozioni. Soli: è attraverso il lavoro che potrebbe esserci un incontro interessante: una persona lancerà chiari segnali di interesse.

Oroscopo 31 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere entra in Cancro, accentua il vostro fascino, la creatività e fino al 25 agosto sosterà nel vostro settore del divertimento, dell’espressione personale, del tempo libero. Potreste dare il via a un nuovo hobby o riprenderne uno che avete accantonato: in entrambi i casi accenderà il vostro entusiasmo. Il pianeta parla anche il denaro: è molto possibile che entri più facilmente nelle vostre tasche. Amore: in coppia, Venere in Cancro accentua il desiderio di introdurre un po’ di pepe nel quotidiano. Non è escluso che per alcuni tra voi ci sia la felice notizia dell’arrivo di un bebè. Soli: in programma c’è una nuova storia d’amore: vi innamorerete (ricambiati).