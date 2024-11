L’oroscopo del 1 dicembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 1 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 1 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Novilunio in Sagittario per il vostro segno è un transito eccellente: vi rende ottimisti e potrebbe condurvi in un nuovo mondo. Sfruttate il passaggio per scovare nuove esperienze mirate ad affinare, imparare e crescere nella vostra professione. Non è escluso che molti Ariete inizieranno a viaggiare per lavoro. Gli eventi che si verificano ora e nelle prossime settimane vi faranno uscire dalla routine. In un certo senso chiuderete con il passato. Amore: in coppia, c’è buona intesa ed è l’occasione per parlare di progetti a due, dei sogni e delle speranze. Soli: un incontro farà battere forte il cuore, vivrete forti emozioni, circolerà grande passione!

Oroscopo 1 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Sagittario annuncia un nuovo capitolo nel vostro settore delle finanze e al contempo vi consente di apportare importanti cambiamenti nello stile di vita o andare verso una notevole trasformazione interiore. Nelle prossime settimane, potreste avere la possibilità di risolvere un problema di vecchia data riguardante il denaro. Arriverete facilmente al cuore della questione e troverete una soluzione che cambierà tutto. Amore: in coppia, l’entusiasmo non è al top e riguardo ad alcune questioni, potreste provare insicurezza. Bando alle ansie. Soli oggi avete voglia di stare per conto vostro e riflettere in tranquillità.

Oroscopo 1 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna nuova in Sagittario sosta nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro, in questo ambito segna una fase fondamentale, indica che i tempi sono maturi per un cambiamento! Nell’arco dei prossimi sei mesi, arriveranno nuove opportunità, potrebbe esserci un notevole cambiamento nelle relazioni di lavoro, nelle collaborazioni, nei contratti e vi lancerete in nuovi impegni. Di sicuro imboccherete una direzione diversa più in linea con le vostre aspettative. Amore: in coppia, se il desiderio è latitante, dovreste ravvivarlo! Un po’ di fantasia sarà la benvenuta. Soli: giornata positiva nelle amicizie ma per oggi, l’amore non è presente.

Oroscopo 1 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il Novilunio in Sagittario potrebbe arrivare una proposta: sarete stupiti e al contempo entusiasti. Siete pronti a prenderla in considerazione? Accettarla potrebbe rivoluzionare in positivo la vostra vita! C’è la possibilità che si tratti di un lavoro all’estero oppure per un’azienda con sede all’estero che comporterà dei viaggi. Se, infine, avete avuto rapporti poco distesi con il boss e i colleghi o vissuto delle situazioni di lavoro difficili, è il momento di ripartire da zero. Amore: in coppia, la comunicazione è al top, con il partner stabilite il record della complicità! Soli: pronti a testare il vostro potere di seduzione e conquisterete un cuore!

Oroscopo 1 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il mese di dicembre si apre con la Luna Nuova in Sagittario: al vostro segno annuncia un cambiamento e nei prossimi giorni e settimane potrebbero esserci nuovi e positivi sviluppi. Il transito vi regala un senso di libertà, di realizzazione, elimina l’eventuale scoraggiamento provato negli ultimi mesi e accende il vostro entusiasmo. Se state aspettando con impazienza di poter lanciare un progetto di lavoro o personale o aprire una vostra piccola impresa, è il momento giusto! Amore: in coppia, spezzate la routine! Con il partner praticate insieme qualche attività o un hobby. Soli: un nuovo amore è nell’aria! Lanciatevi nella conquista di chi vi attrae.

Oroscopo 1 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il Novilunio in Sagittario tutto ciò che è legato alla casa, alla famiglia e alle vostre radici acquisisce importanza. Vorrete realizzare progetti importanti, ad esempio l’acquisto di una casa, ristrutturare quella in cui vivete, più in generale apportare dei miglioramenti, anche nelle relazioni con le persone care. ll bisogno di comfort, sicurezza, affetto, sarà molto forte e aprirete un nuovo capitolo della vostra vita con le persone a cui volete bene. Amore: in coppia, giornata di grande amore! E se non siete ancora sposati il partner potrebbe farvi una proposta. Soli: con una persona i reciproci sguardi sono promettenti e potrebbe iniziare una storia d’amore!

Oroscopo 1 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Novilunio in Sagittario sosta nel vostro settore della comunicazione: l’atmosfera è piacevole, chi vi circonda è gentile. Nella vita sociale è un ottimo momento per organizzare incontri, fare telefonate importanti di lavoro, chiacchierare con gli amici e ampliare la cerchia delle conoscenze. Non ultimo avete la possibilità di ravvivare le relazioni che ultimamente hanno perso slancio. Il transito, infine, può stimolare il desiderio di impegnarvi nuovamente negli studi. Amore: in coppia, amore, sensualità vi mettono in grado di creare una splendida atmosfera. Soli: voglia di novità? E allora lanciatevi nella conquista: Cupido è al vostro fianco!

Oroscopo 1 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Novilunio in Sagittario sosta nel vostro settore delle finanze e la situazione potrebbe cambiare in meglio. Attenzione dunque alle opportunità per aumentare le entrate e che vi permettono di sfruttare al meglio il vostro talento. In programma c’è un nuovo inizio e una persona che conoscete potrebbe essere d’aiuto a sfruttare le vostre capacità. Volete dare il via un’attività per conto vostro? L’idea giusta al momento giusto vi regalerà il successo. Amore: in coppia, le cose forse non andranno come previsto ma la responsabilità non sarà solo vostra. Soli: non avrete problemi a conquistare chi vi attrae ma a causa di imprevisto farete marcia indietro.

Oroscopo 1 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Novilunio nel vostro segno dà il via a un cambiamento positivo, state aprendo un nuovo capitolo della vostra vita. Nell’arco di sei mesi vi metterà in grado di fare il grande passo per concretizzare un’idea, un progetto o raggiungere un obbiettivo a cui pensate da un po’ di tempo ma che avevate messo nel dimenticatoio. Qualcosa o qualcuno potrebbe essere la molla che farà accantonare l’esitazione, l’eventuale insicurezza e spingerà a prendere l’iniziativa. Amore: in coppia, la relazione ritrova slancio. Le tensioni si appianano, il dialogo è dolce. Soli: potreste ricevere una dichiarazione d’amore inaspettata!

Oroscopo 1 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Novilunio in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno: provate il forte bisogno di un sano equilibrio tra lavoro e riposo. Per rigenerare le energie dovete dedicare più tempo a voi stessi! Il transito è d’aiuto a mollare ciò che non vi serve più e prendere cura del vostro benessere mentale e fisico. In questa fase vi trovate nel bozzolo ma è fondamentale per trasformarvi in farfalle! Amore: in coppia, piccole tensioni, disaccordo su un progetto. Ditevi che accade in tutte le relazioni. Non ne fate un dramma! Soli: avete la possibilità di fare una strage di cuori. Le persone penderanno dalle vostre labbra, vi corteggeranno. A voi la scelta!

Oroscopo 1 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Sagittario per il vostro segno è molto positiva: avrete la possibilità di concretizzare un progetto di lavoro o personale e imboccare una nuova direzione. Il passaggio astrale, più in generale, rappresenta un invito a cambiare vita, a chiudere un capitolo seppure piacevole del passato. Nel giro dei prossimi sei mesi, lavoro o vita personale potreste lanciarvi in situazioni per voi inedite ma ne varrà la pena poiché otterrete splendidi risultati. Amore: in coppia, dedicate più attenzioni al partner. L’amore è profondo ma la passione va ravvivata. Soli: se una persona vi attrae da un po’ di tempo oggi farete il primo passo.

Oroscopo 1 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Novilunio in Sagittario sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione. Non è escluso si presenti un’opportunità che stabilirà una nuova rotta. Il cambiamento potrebbe verificarsi immediatamente o dopo alcuni mesi ma sentirete che qualcosa si sta muovendo e vorrete assumere un ruolo più importante di quello che avete attualmente. È tempo dunque di pensare in grande, puntare in alto e seguire senza paura il percorso che vi sta aspettando. Amore: in coppia, l’atmosfera non è serena ma anziché cadere nel pessimismo, mostrate dolcezza. Soli: cercate di essere meno esigenti. Anche nei confronti di voi stessi.