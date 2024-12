Cosa dice l’oroscopo del 1 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 1 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Buon anno, Ariete! Il 2025 si apre con la congiunzione Luna-Plutone in Acquario in dissonanza con Marte in Leone: è un inizio forte, che vi spinge ad affrontare con coraggio e motivazione qualsiasi problema che vi ha appesantito e che va avanti da tempo. Risolvere vi darà la spinta giusta per andare avanti, soprattutto se avete in cottura un progetto personale o di lavoro importante. Amore: in coppia, con il partner parlerete di un nuovo progetto e di una nuova vita. Per raggiungere gli obbiettivi impegnerete tutte le energie. Soli: sperate di incontrare la persona giusta e gli astri oggi esaudiscono la vostra richiesta. Colpo di fulmine che sfocerà in una bella storia d’amore.

Oroscopo 1 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Buon Anno, Toro! Il 2025 per voi si apre con dei passaggi astrali un po’ antipatici: la cosa migliore, per oggi è mantenere la calma e riflettere su quanto avete intenzione di fare nei prossimi mesi a livello personale o lavorativo. Siete di cattivo umore? Ritagliate del tempo per capire il motivo. Forse siete preoccupati per qualcosa o avete delle aspettative non soddisfatte. Distraetevi e andate oltre! Amore: in coppia, comprendendo meglio i bisogni, le esigenze del partner avrete più possibilità di andare avanti mano nella mano. Soli: se volete che un flirt si trasformi in una storia d’amore importante, siate naturali, spontanei: voi stessi.

Oroscopo 1 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Buon Anno, Gemelli! Il 2025 si apre alla grande! I passaggi odierni per il vostro segno sono positivi ma visto che siete un po’ agitati, evitate di sollevare un polverone per qualcosa di poco importante. Non vale la pena disperdere le energie e discutere. Risparmiatele per tutto ciò che per voi conta davvero. Ad attendervi c’è un nuovo anno che promette tanti avvenimenti positivi! Amore: in coppia, alternanza di alti e bassi, che a volte possono essere spiacevoli. Cercate di prendere ciò che accade con più leggerezza. Soli: avete intenzione di dire addio alla solitudine e avrete un incontro, forse con una persona conosciuta di recente.

Oroscopo 1 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Buon Anno, Cancro! Il 2025 si apre ponendovi una domanda: cosa avete intenzione di fare riguardo a una relazione d’amicizia o di lavoro che non vi offre la sicurezza che desiderate? Evitate di immaginare lo scenario peggiore. Tenete presente che l’atteggiamento migliore sarebbe quello di adottare un approccio fatalista, ovvero dire a voi stessi con serenità che sarà quel che sarà… Amore: in coppia, un po’ nervosi, permalosi, scattate per un nulla e rischiate di scatenare discussioni accese. Soli: uscite dalla vostra zona di comfort, la vita affettiva potrebbe cambiare in meglio. Attirerete nella vostra rete una persona passionale!

Oroscopo 1 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Buon Anno, Leone! La congiunzione Luna-Plutone in Acquario è in dissonanza con Marte nel vostro segno: i passaggi accendono il desiderio di socializzare, di stare in buona compagnia. Che si tratti di una riunione o di un festeggiamento con i familiari, vorrete comunque brillare, stare al centro della scena. E in effetti, con il fascino e la simpatia ovunque fate entrare un raggio di sole. Amore: in coppia, nella relazione c’è un buon equilibrio, insieme realizzate un desiderio. E’ probabile che pianificherete un viaggio romantico. Soli: l’amore oggi rischia di sorprendervi. L’atmosfera della giornata si annuncia bollente.

Oroscopo 1 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Buon Anno, Vergine! I passaggi odierni vi rendono molto efficienti, desiderate avere tutto sotto controllo e sarete spinti a elaborare delle strategie per i prossimi mesi, così da lasciare alle spalle il passato. Tuttavia, mantenete delle aspettative realistiche, evitate di riflettere eccessivamente – come accade spesso – e ritagliate del tempo per rilassarvi e mettervi al riparo dallo stress. Amore: in coppia, super organizzati, troverete il tempo per viziare il partner e semplificare la sua vita. Sarà il vostro modo di dimostrare l’amore. Soli: potete stringere nuove amicizie, innamorarvi o riaccendere la fiamma con un/a ex. Avete campo libero!

Oroscopo 1 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Buon Anno, Bilancia! Il 2025 si apre con passaggi positivi, avete una determinazione incredibile. Tenete presente che qualunque cosa accada nel corso dei prossimi dodici mesi sarà un’occasione per dimostrare il vostro valore, il talento, le competenze, di che stoffa siete fatti e arriveranno belle gratificazioni.. Avrete infatti la possibilità di distinguervi dalla massa in modo eccellente! Amore: in coppia, l’atmosfera non è serena ma evitate di discutere. Prima di rimpiangere certe parole, meglio riflettere. Soli: non la giornata ideale per gli incontri, potreste rimanere delusi. Rimandate, per oggi, la ricerca dell’amore.

Oroscopo 1 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Buon Anno, Scorpione| Il 2025 si apre con la congiunzione Luna-Plutone in Acquario in dissonanza con Marte: non sarete campioni di buon umore, dunque oggi la cosa migliore è brindare con amici intimi e familiari, ovvero le persone che vi sostengono in qualsiasi circostanza. Ricambiate mostrando apertamente il vostro affetto. Tenete presente che i prossimi mesi segneranno una rinascita! Amore: in coppia, il partner vi fa delle domande, espone qualche dubbio ma evitate di irritarvi. Poiché entrambi siete sinceri è normale che l’altro/a parli. Soli: riflettere sugli errori commessi nell’ultima storia, vi permetterà di essere pronti per una nuova relazione.

Oroscopo 1 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Buon Anno, Sagittario! Aprite il 2025 con ottimismo, siete positivi! E’ una giornata in cui avrete belle opportunità per divertirvi nella vita sociale. Uscire dalla vostra zona di comfort, partecipare ad alcuni eventi, può essere entusiasmante poiché vi permetterà, inoltre, di stringere nuove amicizie con cui vivere nuove avventure ed esperienze stimolanti. Pronti a pianificare il prossimo viaggio? Amore: in coppia, se nella relazione ci sono delle difficoltà, cercate di avere pazienza. Con il partner troverete delle soluzioni. Soli: stringerete nuovi legami: semplice amicizia o una relazione d’amore che inizia alla grande?

Oroscopo 1 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Buon Anno, Capricorno! Il 2025 si apre con la congiunzione Luna-Plutone in Acquario che punta i riflettori sul vostro settore delle finanze. Potreste pensare ad alcuni investimenti e stranamente esitare. avere dei dubbi. Vi chiederete se rappresentano davvero un’opportunità oppure si tratta di un errore. La cosa migliore è valutare i pro e i contro, fare leva sul lato pratico e non avere fretta. Amore: in coppia, in caso di conflitto è inutile alzare il tono della voce. Per allentare la tensione pianificate un fine settimana solo per voi due. Soli: non è la giornata ideale per appuntamenti o incontri romantici. Uscite con gli amici.

Oroscopo 1 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Buon Anno, Acquario! Il 2025 si apre con la congiunzione Luna-Plutone nel vostro segno in dissonanza con Marte: i transiti accendono la vostra motivazione, avete voglia di imboccare nuove direzioni e ottenere il successo. E’ un anno importante, in cui sicuramente ci sarà un cambiamento, potremmo dire una sorta di rivoluzione. Tranquilli, sarà positiva dunque potete brindare…Amore: in coppia, la vostra attenzione è puntata sul lavoro e non sarete i più premurosi dei partner. La dolce metà ve lo dirà ma inutilmente. Soli: per oggi, attenzione a ciò che direte o scriverete, potrebbe essere interpretato nel modo sbagliato.

Oroscopo 1 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Buon anno, Pesci! E la giornata ideale per riflettere su come vorreste che fosse il vostro 2025. Sognate pure in grande, tracciate il percorso e seguite l’intuito. In ogni caso, tenete presente che per raggiungere gli obbiettivi che desiderate dovete costruire su basi solide, soprattutto riguardo le finanze. Non è il momento di sottovalutarvi ma quello di apprezzare il vostro vero valore. Amore: in coppia, i passaggi odierni vi permettono di dissipare qualsiasi dubbio vostro o del partner, oggi è solo amore! Soli: tornerà alla carica una persona che in precedenza avete ignorato ma ora sarete ben disposti a dare il via a una storia.